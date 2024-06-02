Китай показал первые кадры с обратной стороны Луны

При посадке зонд использовал лазерное 3D-сканирование для выбора наиболее подходящего места.

По информации от CNSA, на высоте 100 метров над поверхностью Луны аппарат прекратил движение и начал проводить лазерное 3D-сканирование. В результате сканирования была выбрана оптимальная точка для посадки. Затем начался медленный вертикальный спуск.

Перед самой посадкой двигатель был отключён, и зонд, двигаясь в свободном падении, успешно приземлился на поверхность Луны.

Но мы то с вами знаем, что на самом деле прячется на обратной стороне Луны (шутка).