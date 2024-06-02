Китай показал первые кадры с обратной стороны Луны

Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно сел на обратной стороне Луны.
3 мая Китай успешно запустил зонд «Чанъэ-6». У него была важная цель - доставить несколько килограмм грунта с обратной стороны Луны и провести эксперимент по получению кислорода из реголита непосредственно на спутнике Земли.
Спустя месяц китайский зонд успешно сел на Луну. Посадка была совершена в районе одного из самых больших лунных кратеров - Бассейн Южный полюс - Эйткен.
Если вся экспедиция пройдет по плану, то человечество впервые получит грунт с обратной стороны Луны.
Не обошлось и без курьезов.
И вот, наконец, центральное телевидение Китая показало кадры с камеры посадочного модуля зонда "Чанъэ-6.
При посадке зонд использовал лазерное 3D-сканирование для выбора наиболее подходящего места.
По информации от CNSA, на высоте 100 метров над поверхностью Луны аппарат прекратил движение и начал проводить лазерное 3D-сканирование. В результате сканирования была выбрана оптимальная точка для посадки. Затем начался медленный вертикальный спуск.
Перед самой посадкой двигатель был отключён, и зонд, двигаясь в свободном падении, успешно приземлился на поверхность Луны.
Но мы то с вами знаем, что на самом деле прячется на обратной стороне Луны (шутка).
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