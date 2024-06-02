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Китай показал первые кадры с обратной стороны Луны

Китай показал первые кадры с обратной стороны Луны

Автор:
02 июня 2024 08:04
Сообщество : Космос
Метки: Видео   Китай   Луна   Обратная сторона луны   Чанъэ-6   космос   
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Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно сел на обратной стороне Луны.

3 мая Китай успешно запустил зонд «Чанъэ-6». У него была важная цель - доставить несколько килограмм грунта с обратной стороны Луны и провести эксперимент по получению кислорода из реголита непосредственно на спутнике Земли.



Спустя месяц китайский зонд успешно сел на Луну. Посадка была совершена в районе одного из самых больших лунных кратеров - Бассейн Южный полюс - Эйткен.


Если вся экспедиция пройдет по плану, то человечество впервые получит грунт с обратной стороны Луны.


Не обошлось и без курьезов.


И вот, наконец, центральное телевидение Китая показало кадры с камеры посадочного модуля зонда "Чанъэ-6.

При посадке зонд использовал лазерное 3D-сканирование для выбора наиболее подходящего места.


По информации от CNSA, на высоте 100 метров над поверхностью Луны аппарат прекратил движение и начал проводить лазерное 3D-сканирование. В результате сканирования была выбрана оптимальная точка для посадки. Затем начался медленный вертикальный спуск.


Перед самой посадкой двигатель был отключён, и зонд, двигаясь в свободном падении, успешно приземлился на поверхность Луны.


Но мы то с вами знаем, что на самом деле прячется на обратной стороне Луны (шутка).

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Метки: Видео   Китай   Луна   Обратная сторона луны   Чанъэ-6   космос   
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1  комментарий
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SuperTroll 10 минут назад
Так, ну и где там база десептиконов??
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