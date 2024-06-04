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Китайский зонд "Чанъэ-6" впервые в истории смог взять образцы грунта с обратной стороны Луны

Китайский зонд "Чанъэ-6" впервые в истории смог взять образцы грунта с обратной стороны Луны

Автор:
04 июня 2024 12:58
Сообщество : Космос
Метки: Видео   Китай   Обратная сторона луны   Чанъэ-6   грунт   космос   
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Космический аппарат уже на пути к Земле.

Китайский зонд "Чанъэ-6" успешно провёл забор образцов грунта с обратной стороны Луны и уже движется к Земле, сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA). Впервые в истории учёные смогут изучить грунт с невидимой стороны спутника Земли.


Отмечается, что подъёмный аппарат "Чанъэ-6" собирал образцы грунта в заданном районе со 2 по 3 июня. Зонд выдержал испытание разницей температур и преодолел проблемы освещения и электропитания, сообщили CNSA. В космическом агенстве добавили, что благодаря двум методам бурения и роботизированного измерительного рычага аппарат смог собрать лучшие образцы грунта.

Автоматическая межпланетная станция "Чанъэ-6", состоящая из орбитального, посадочного, взлётного и возвращаемого модулей, была запущена 3 мая с космодрома Вэньчан. Продолжительность миссии, половина которой прошла весьма успешно, составляет примерно 53 дня. Осталось дождаться возвращаемого аппарат на Земле.


Добавим, что в рамках предыдущей миссии "Чанъэ-5" Китай в 2020 году доставил на Землю грунт с видимой стороны Луны. Ранее лунную породу доставляли на Землю в далеком 1976-ом — в рамках советской программы "Луна-24".

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Метки: Видео   Китай   Обратная сторона луны   Чанъэ-6   грунт   космос   
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1  комментарий
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просто Дмитрий Полчаса назад
сам не знаю, почему, но...настораживает
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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Лесник
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