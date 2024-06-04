Китайский зонд "Чанъэ-6" впервые в истории смог взять образцы грунта с обратной стороны Луны

Китайский зонд "Чанъэ-6" успешно провёл забор образцов грунта с обратной стороны Луны и уже движется к Земле, сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA). Впервые в истории учёные смогут изучить грунт с невидимой стороны спутника Земли.

Отмечается, что подъёмный аппарат "Чанъэ-6" собирал образцы грунта в заданном районе со 2 по 3 июня. Зонд выдержал испытание разницей температур и преодолел проблемы освещения и электропитания, сообщили CNSA. В космическом агенстве добавили, что благодаря двум методам бурения и роботизированного измерительного рычага аппарат смог собрать лучшие образцы грунта.