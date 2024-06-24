Сергей Филиппов, советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

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Сергей Николаевич родился (11) 24 июня 1912 года в саратовской семье Филипповых.
Отец был заводским слесарем, мать – портнихой. В пятилетнем возрасте мальчик впервые услышал слово «революция» из уст отца, пришедшего домой раньше положенного, поскольку заводчане устроили забастовку. Николай Георгиевич заявил жене, что уходит на фронт. С тех пор Сережа родного папу больше не видел.
1.
Мама, Евдокия Терентьевна, рада была любой работе, чтобы прокормить себя и сына, так что мальчик большую часть времени был предоставлен сам себе.
2.
Сергей Филиппов и его мама Евдокия Терентьевна
Однажды Филиппов с друзьями гулял рядом с местным клубом и заглянул в окно. В своих мемуарных записках он так описал этот судьбоносный момент: В окне увидели девчонок в коротеньких юбках. Ногами что-то выделывали, кренделя какие-то. Ноги понравились. Я решил, что это мое призвание – ноги. Мы заглянули в комнату. На двери была табличка «Хореографический кружок». Мы понятия не имели, что значит «хореографический», от слова «харя» что ли? Но оказалось – нет. Поскольку мальчиков кружку катастрофически не хватало, Филиппова и еще одного подростка, пожелавшего учиться танцам, приняли с удовольствием, объяснив попутно, что такое хореография. Сергей сразу решил, что танец даст ему путевку в жизнь, и вскоре стал лучшим танцором. Преподаватели прочили ему большое будущее.
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3.
В 1929 году по совету преподавателей Филиппов отправился в Москву, поступать в балетное училище при Большом театре, но опоздал – приемные экзамены уже закончились. По совету знающих людей он отправился в Ленинград, в хореографическое училище. Однако и туда опоздал и подал документы в только что открывшийся эстрадно-цирковой техникум, куда и был принят.
4.
Преподаватели прочили одаренному студенту блестящее будущее, и после окончания техникума, в 1933 году, Сергей Филиппов был принят в труппу Театра оперы и балета. Но карьера балетного танцора оказалась слишком короткой – во время очередного спектакля Филиппову стало плохо. Приехавшие врачи констатировали сердечный приступ и посоветовали уйти из балета. Филиппов поступил в эстрадный театр-студию. Он много выступал на эстрадных площадках Ленинграда и во время одного из концертов его заметил Николай Павлович Акимов, предложивший молодому актеру перейти в Ленинградский Театр комедии, где он и проработал в 1935-1965 годах. Там он играл в основном комедийные роли. В амплуа комика он чувствовал себя как рыба в воде и был безмерно счастлив, что одной репликой может заставить смеяться целый зал.
5.
Такого артиста не могли не заметить кинематографисты, и в 1937 году состоялся дебют Филиппова в картине «Падение Кимас-озера». Затем фильмы последовали один за другим: «Волочаевские дни» (1937), «Член правительства» (1939), «Выборгская сторона» (1939), «Яков Свердлов» (1940), «Новые похождения Швейка» (1943), «Беспокойное хозяйство» (1946), «Золушка» (1947) и другие.
6.
В те годы настоящих комиков было немного, поэтому Филиппов почти безраздельно господствовал на комедийной сцене и пользовался огромной популярностью у зрителей. Ярче всего талант Филиппова раскрылся в 1950-е годы. Практически все зрители тех поколений помнят его Казимира Алмазова в «Укротительнице тигров» и Лектора из «Карнавальной ночи». В 1965 году он стал актером киностудии «Ленфильм».
7.
Тогда же Филиппов перенес тяжелую операцию по удалению опухоли мозга. Но, несмотря на болезнь, он продолжал много сниматься в кино – Киса Воробьянинов в комедии Леонида Гайдая «Двенадцать стульев» (1971), шведский посол в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)... В 1980-е Сергей Филиппов из-за проблем со здоровьем практически перестал сниматься. Однако, нельзя не вспомнить его работы в комедии Леонида Гайдая «За спичками» (1980) и маленькая роль пациента в «Собачьем сердце» (1988).
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Метки: СССР Сергей Филиппов кино фото
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