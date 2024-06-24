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Сергей Филиппов, советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

Сергей Филиппов, советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

Автор:
24 июня 2024 21:35
Метки: СССР   Сергей Филиппов   кино   фото   
283
8

Сергей Николаевич родился (11) 24 июня 1912 года в саратовской семье Филипповых.

Отец был заводским слесарем, мать – портнихой. В пятилетнем возрасте мальчик впервые услышал слово «революция» из уст отца, пришедшего домой раньше положенного, поскольку заводчане устроили забастовку. Николай Георгиевич заявил жене, что уходит на фронт. С тех пор Сережа родного папу больше не видел.


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60k
zloykoyot 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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35k
Ego sum qui sum 44 минуты назад
невероятно харизматичный
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35k
Korolev Час назад
Ссылка coub.com
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3k
Pioner76 Час назад
Месье...
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60k
alertol 2 часа назад
Я думаю торг здесь, неуместен.
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128
pilot52 3 часа назад
Какой-же он замечательный и колоритный актёр!
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5583 поста (5578 в горячем)

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