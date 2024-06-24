Сергей Филиппов, советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

2.

Однажды Филиппов с друзьями гулял рядом с местным клубом и заглянул в окно. В своих мемуарных записках он так описал этот судьбоносный момент: В окне увидели девчонок в коротеньких юбках. Ногами что-то выделывали, кренделя какие-то. Ноги понравились. Я решил, что это мое призвание – ноги. Мы заглянули в комнату. На двери была табличка «Хореографический кружок». Мы понятия не имели, что значит «хореографический», от слова «харя» что ли? Но оказалось – нет. Поскольку мальчиков кружку катастрофически не хватало, Филиппова и еще одного подростка, пожелавшего учиться танцам, приняли с удовольствием, объяснив попутно, что такое хореография. Сергей сразу решил, что танец даст ему путевку в жизнь, и вскоре стал лучшим танцором. Преподаватели прочили ему большое будущее.