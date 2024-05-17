10 советских фильмов, которые подверглись цензуре и были запрещены к показу в СССР

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Как известно, Иван Грозный совершал довольно противоречивые поступки ради того, чтобы остаться у власти. Именно эти нюансы и показал в своём фильме Сергей Эйзенштейн.

Сразу после того, как была закончена первая часть кинофильма «Иван Грозный», получившая положительные отзывы, режиссёр тут же приступил к съёмкам второй части. Однако именно ей и не суждено было увидеть премьеру в советское время, ведь она не понравилась лично Сталину. Правитель посчитал, что в картине царь продемонстрирован слабым, нерешительным и несостоятельным руководителем.