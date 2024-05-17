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10 советских фильмов, которые подверглись цензуре и были запрещены к показу в СССР

10 советских фильмов, которые подверглись цензуре и были запрещены к показу в СССР

Автор:
17 мая 2024 09:08
Сообщество : Кино
Метки: СССР   Цензура   актеры   запрещены к показу   кино   съемка   фильм   фото   
2038
11

Цензура в СССР была довольно суровой и строгой. Под неё попадала литература, поэзия, живопись и в особенности кино. Отправить фильм пылиться на полку могли за любую, даже самую незначительную оплошность или двоякий смысл.

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Кинопоиск: 8

Как известно, Иван Грозный совершал довольно противоречивые поступки ради того, чтобы остаться у власти. Именно эти нюансы и показал в своём фильме Сергей Эйзенштейн.

Сразу после того, как была закончена первая часть кинофильма «Иван Грозный», получившая положительные отзывы, режиссёр тут же приступил к съёмкам второй части. Однако именно ей и не суждено было увидеть премьеру в советское время, ведь она не понравилась лично Сталину. Правитель посчитал, что в картине царь продемонстрирован слабым, нерешительным и несостоятельным руководителем.

Кинопоиск: нет

«Бежин луг», снятый по рассказу Тургенева, был запрещён ещё до завершения съёмок. Сюжет основан на истории Павлика Морозова, который предал своего отца-кулака.

Фильм был обвинён в отсутствии художественной ценности и политической несостоятельности. Также режиссёра Сергея Эйзенштейна обвинили в использовании религиозной символики. Автор потратил на картину более двух лет, поэтому он всячески пытался добиться реабилитации фильма путём правок, однако это не дало никаких результатов.

Кинопоиск: 6,9

В центре сюжета Никита Фирсов — солдат, вернувшийся домой после окончания Гражданской войны. Обычная жизнь даётся парню тяжело, ведь его постоянно преследуют кошмары прошлого. Вскоре он встречает девушку Любу и влюбляется в неё. Однако паре необходимо пройти множество испытаний, чтобы просто быть вместе.

Режиссёр Алексей Сокуров получил множество выговоров и негативных отзывов после выхода картины. Она не понравилась властям из-за мрачной тематики и упаднического настроения. Также в ней углядели сходство с работами Андрей Тарковского.

Кинопоиск: 6,8

Фильм о любовном треугольнике между комсомольцем Гришей Фокиным, интеллигентной девушкой Марией Степановой и её мужем профессором Юлианом Николаевичем сразу вызвал шквал критики в адрес режиссёра Абрама Роома.

Руководство страны не на шутку возмутили идеи создателя картины. Они были уверены, что своей работой он продвигает отклонения от норм социализма. Дополнительного масла в огонь долили абсурдные диалоги о коммунизме и обнажённые комсомольцы в кадре.

Кинопоиск: 7,1

Фильм рассказывает об Одессе в годы Гражданской войны, занятой интервентами. Здесь большевистские подпольщики ведут агитацию среди французских солдат. Их речи находят отклик в сердцах служащих, благодаря чему некоторые из них переходят на сторону Красной Армии.

Режиссёр картины Геннадий Полок получил выговор от властей и как результат запрет на показ, ведь работу посчитали чрезмерно буржуазной. Госкино наложило запрет, так как, по их мнению, создатель посмеялся над советскими ценностями и большевиками.

Кинопоиск: 8,1

По сюжету фильма коллаборационист Лазарев желает искупить свою вину перед Родиной, отправившись на опасное задание — захват поезда с продовольствием врага. Дебютный фильм Алексей Германа был отвергнут Госкино, так как там углядели дегуманизацию народного сопротивления и создание негативного образа Красной Армии.

В 1986 году фильм всё же вышел на экраны и был признан одним из шедевров советского кино, который в дальнейшем удостоился множества наград.

Кинопоиск: 7,4

Столичный писатель, лишившись вдохновения, решает отправиться в провинцию на поиск новых идей. Здесь он сталкивается с совсем другой жизнью, ранее непонятной для него.

Режиссёр картины Глеб Панфилов желал показать, что однажды в жизни каждого человека может произойти переоценка ценностей, которая полностью меняет представление о мире. Однако задумку создателя не оценили по достоинству. Фильм запретили к показу, указав Панфилову на ряд недостатков в его работе — неоднозначные трактовки, недостаточная критика советской интеллигенции и даже критика советского режима.

Кинопоиск: 7,3

Обычная девушка из сельской местности Ася влюблена в Степана. Но парень категорически не хочет брать девушку замуж. Однако это её не останавливает, и она решает родить от него ребёнка. В скором времени в деревню приезжает мужчина из города, готовый взять её в жёны. Но девушка отвергает его ради своей любви.

Фильм Андрей Кончаловского показал, как на самом деле живётся советским людям в глухой деревне. Здесь затронута судьба не только обычной девушки, но и фронтовиков и бывших узников лагерей. Чиновникам такая правда совершенно не понравилась. Они сочли картину аморальной и потребовали переснять её в соответствии с идеологией режима. Однако вся съёмочная группа и исполнительница главной роли наотрез отказались от этой идеи, поэтому фильм смог получить заслуженное признание только в 1987 году.

Кинопоиск: 7,7

В центре сюжета оказываются мать, посвятившая всю свою жизнь воспитанию ребёнка, и повзрослевший сын. Теперь парень хочет перебраться в другой город, а женщина впустить в свои будни другого мужчину.

Это довольно тяжёлая история, снятая Кирой Муратовой, о тоске, о безнадёжности судеб некоторых людей. Фильм тут же запретили, не дав ему выйти в широкий прокат. Работу посчитали буржуазной и порочной, а в особенности чиновников напугала тяжёлая атмосфера кино.

Кинопоиск: 7,7

Режиссёр Алексей Коренев решил рассказать историю про обычного учителя русской литературы, который решил больше никогда не врать. Казалось бы такой юмористический и простой сюжет не может вызвать недовольства у власти.

Однако не тут-то было. Фильм не выпустили в прокат, так как цензорам не пришлась по душе сама тема вранья. Считалось, что советское общество построено на исключительной честности (в отличие от капиталистического), а значит, и любой советский гражданин априори не может быть вруном (даже чуть-чуть).

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Метки: СССР   Цензура   актеры   запрещены к показу   кино   съемка   фильм   фото   
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13  комментариев
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474
Александр Б. 2 часа назад
Всегда уважал советскую цензуру. На примере данного поста это лишь подтвердилось очередной раз.
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11k
vasilykopkov Полчаса назад
Ну, многое из этой подбородки правильно, что запретили. Даже у великих режиссёров бывают неудачи.
А вот "Проверка на дорогах" - реально шедевр. Очень сильный фильм и актёры супер.
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17k
куджо 50 минут назад
Проверки на дорогах, лишний кадр с Гурченко и Никулиным, это фильм 20 дней без войны
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921
DuckTales Час назад
Надо бы посмотреть
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291
BKV Час назад
Интервенцию запретили, в том числе что Высоцкий в этом фильме играет главного героя, причем революционера, положительного и очень выигрышно смотрящегося на фоне актеров игравших большевиков.
Не до не после Высоцкому главные роли бесспорно положительных персонажей не давали.
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291
BKV Виктор Полчаса назад
Никаким его назвать нельзя. Странным экспериментом - да. Неформатным - да. Буфонадно - варьетешным - пожалуй.
Но разве можно забыть, то что там вторил Юрский? А заключительную песню Высоцкого?
А вот этот фрагмент, опять удивительно актуальный?

Ссылка www.youtube.com
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291
BKV vasilykopkov 18 минут назад
В целом согласен.
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1k
Стас Старицкий 2 часа назад
Как я понимаю, цензура и есть тот стержень, благодаря которому отсеивалось всякое дерьмо и выпускались настоящие шедевры.
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2k
Елизавета 2 часа назад
Очень жаль, что ныне нет цензуры. Может и фильмы хоть в какой-то степени были бы похожи на то великое советское кино.
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35k
Юр21 2 часа назад
Зато теперь цензуры нет, правда и хорошего кино тоже не стало... А все эти "запрещённые" фильмы в большинстве своём обычное унылое говно.
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11k
MUZSER 2 часа назад
«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»
фильм смог получить заслуженное признание только в 1987 году.
"Заслуженное внимание" ну ,ну
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 790 постов (742 в горячем)

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