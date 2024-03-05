FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12608 постов • 1288 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Как работали каскадёры в СССР: почему имена закадровых героев держали в секрете

Как работали каскадёры в СССР: почему имена закадровых героев держали в секрете

Автор:
05 марта 2024 09:10
Сообщество : Кино
Метки: Каскадёры   СССР   актеры   держали в секрете   кино   факты   фильм   фото   
1227
2

Каскадёры начали принимать участие в съёмках в 1930-х годах. Одним из первых советских фильмов, с использованием дублеров, стала картина «Веселые ребята» Григория Александрова. В ленте, выпущенной в 1934 году, во время драки музыкантов-актёров заменили боксеры. Несмотря на то, что дублёры были, и их было много, такой профессии долгое время не существовало.

Опасную деятельность не заносили в табель о рангах, поэтому те, кто дублировал актёров занимались, по большому счёту, самодеятельностью и работали на чистом энтузиазме. Это были специально обученные люди, бывшие или действующие спортсмены, которые сами разрабатывали трюки, создавали реквизит и добывали специальные приспособления.

Из-за того, что работа была неофициальной, имена каскадёров не раскрывали и не указывали в титрах в конце ленты.

В 1961 году были введены правила безопасности, которых должны придерживаться члены съёмочной команды при производственном процессе. В этом своде запретили использование трюков, которые могут быть опасны для жизни, а также предложили заменять обычных актёров специально обученными людьми — дублёрами.

Несмотря на строжайший запрет, многие актёры стремились выполнить трюки самостоятельно. Но не всегда такие эксперименты заканчивались успехом. Во время создания фильма «Цветок на камне», вышедшего в 1962 году, погибла в огне актриса Инна Бурдученко. На съёмках «Директора» Алексея Салтыкова, погиб актёр Евгений Урбанский. Он должен был мчаться на автомобиле через песчаные барханы, но на одном из них машина перевернулась, и исполнитель роли получил смертельные травмы. После таких трагедий актёрам без специальной подготовки строго запретили самим выполнять опасные трюки.

Каскадёрское искусство стало развиваться, и к 1980-м годам было сформировано несколько направлений.

Существовали:

  • спортивные трюки, на которых специализировались Илья Сысоев, Олег Корытин, Улдис Вейспал, Олег Федулов, Массарский и другие профессионалы;
  • конные трюки выполняли Александр Ходюшин, группа Усена Кудайбергенова;
  • автомобильные трюки. Первый в отечественном кино автотрюк исполнил Александр Микулин, проехав на легковой машине под грузовиком в фильме 1966 года «Берегись автомобиля».

Однако несмотря на признание важности и нужности каскадёров, наличие профессионалов своего дела, в трудовых книжках члены каскадерского цеха по-прежнему были записаны дворниками, малярами, сторожами или, в лучшем случае, спортивными тренерами.

Только в 1985 году дублёры наконец-то обрели полноценную профессию: у них появилось удостоверение «исполнителя трюковых съемок» и положение об оплате труда.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Каскадёры   СССР   актеры   держали в секрете   кино   факты   фильм   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Kostick Час назад
а как же Балон? и фехтование.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Musteline

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

428458



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке
Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке
Набирающие популярность в сообществах
Последняя битва змей
Последняя битва змей
Товарная стоимость Аляски и Датской Вест-Индии
Товарная стоимость Аляски и Датской Вест-Индии
Детей много не бывает
Детей много не бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#машина#аварии#интересно#Китай#фильм#удивительно#новости
#животные#люди#автомир#факты#ДТП#кино#авто аварии#кот#Реакция#повезло
#Прикол#Юмор#история#позитив#забавно#интересное#Москва#СССР#нападение#США
Детей много не бывает Детей много не бывает Как снимали культовый фильм "Укрощение строптивого": кадры со съемок и 10 интересных фактов о фильме Как снимали культовый фильм "Укрощение строптивого": кадры со съемок и 10 интересных фактов о фильме Как выглядят герои «Трёх мушкетёров» в фильмах разных лет, которые были сняты в разных странах Как выглядят герои «Трёх мушкетёров» в фильмах разных лет, которые были сняты в разных странах Как снимали фильм "Зита и Гита": кадры со съемок и 13 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "Зита и Гита": кадры со съемок и 13 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33 интересных факта о фильме Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33 интересных факта о фильме Как снимали фильм "Анжелика - Маркиза ангелов": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "Анжелика - Маркиза ангелов": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме

На что жалуетесь?

Вернуться