Как работали каскадёры в СССР: почему имена закадровых героев держали в секрете

Каскадёры начали принимать участие в съёмках в 1930-х годах. Одним из первых советских фильмов, с использованием дублеров, стала картина «Веселые ребята» Григория Александрова. В ленте, выпущенной в 1934 году, во время драки музыкантов-актёров заменили боксеры. Несмотря на то, что дублёры были, и их было много, такой профессии долгое время не существовало.
Опасную деятельность не заносили в табель о рангах, поэтому те, кто дублировал актёров занимались, по большому счёту, самодеятельностью и работали на чистом энтузиазме. Это были специально обученные люди, бывшие или действующие спортсмены, которые сами разрабатывали трюки, создавали реквизит и добывали специальные приспособления.
Из-за того, что работа была неофициальной, имена каскадёров не раскрывали и не указывали в титрах в конце ленты.
В 1961 году были введены правила безопасности, которых должны придерживаться члены съёмочной команды при производственном процессе. В этом своде запретили использование трюков, которые могут быть опасны для жизни, а также предложили заменять обычных актёров специально обученными людьми — дублёрами.
Несмотря на строжайший запрет, многие актёры стремились выполнить трюки самостоятельно. Но не всегда такие эксперименты заканчивались успехом. Во время создания фильма «Цветок на камне», вышедшего в 1962 году, погибла в огне актриса Инна Бурдученко. На съёмках «Директора» Алексея Салтыкова, погиб актёр Евгений Урбанский. Он должен был мчаться на автомобиле через песчаные барханы, но на одном из них машина перевернулась, и исполнитель роли получил смертельные травмы. После таких трагедий актёрам без специальной подготовки строго запретили самим выполнять опасные трюки.
Каскадёрское искусство стало развиваться, и к 1980-м годам было сформировано несколько направлений.
Существовали:
- спортивные трюки, на которых специализировались Илья Сысоев, Олег Корытин, Улдис Вейспал, Олег Федулов, Массарский и другие профессионалы;
- конные трюки выполняли Александр Ходюшин, группа Усена Кудайбергенова;
- автомобильные трюки. Первый в отечественном кино автотрюк исполнил Александр Микулин, проехав на легковой машине под грузовиком в фильме 1966 года «Берегись автомобиля».
Однако несмотря на признание важности и нужности каскадёров, наличие профессионалов своего дела, в трудовых книжках члены каскадерского цеха по-прежнему были записаны дворниками, малярами, сторожами или, в лучшем случае, спортивными тренерами.
Только в 1985 году дублёры наконец-то обрели полноценную профессию: у них появилось удостоверение «исполнителя трюковых съемок» и положение об оплате труда.
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