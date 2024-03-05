Как работали каскадёры в СССР: почему имена закадровых героев держали в секрете

Опасную деятельность не заносили в табель о рангах, поэтому те, кто дублировал актёров занимались, по большому счёту, самодеятельностью и работали на чистом энтузиазме. Это были специально обученные люди, бывшие или действующие спортсмены, которые сами разрабатывали трюки, создавали реквизит и добывали специальные приспособления.

Из-за того, что работа была неофициальной, имена каскадёров не раскрывали и не указывали в титрах в конце ленты.

В 1961 году были введены правила безопасности, которых должны придерживаться члены съёмочной команды при производственном процессе. В этом своде запретили использование трюков, которые могут быть опасны для жизни, а также предложили заменять обычных актёров специально обученными людьми — дублёрами.