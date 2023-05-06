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Как выглядят герои нового французского фильма о трёх мушкетёрах в сравнении с персонажами, созданными в СССР

Как выглядят герои нового французского фильма о трёх мушкетёрах в сравнении с персонажами, созданными в СССР

Автор:
06 мая 2023 09:20
Сообщество : Кино
Метки: СССР   актеры   кино   съемка   три мушкетера   фильм   фото   
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Давайте сравним главных героев, созданных французской и советской кинокомпаниями, чтобы посмотреть, чьи образы получились более удачными и интересными.

Не так давно, а именно 23 марта 2023 год, мир увидел новую экранизацию литературного шедевра Александра Дюма «Три мушкетёра». В этот раз замахнуться на успех попыталась французская компания Pathe. Судя по оценкам критиков и зрителей, попытка была довольно неплохой. Показ фильма только начинает набирать обороты, поэтому вполне возможно, что его рейтинги будут продолжать стремительно расти.

Экранизация разделена на два фильма. Первый под названием «Три мушкетёра: Д’Артаньян» вышел 23 марта этого года. Следуюшая часть — «Три мушкетёра: Миледи» появится на экранах 13 декабря 2023. Создатели проекта также обещают выход сериальных спин-оффов — «Миледи: Начало» и «Чёрный мушкетер». Посмотреть их можно будет на сервисе Disney+.

Воплощением истории Д`Артаньяна и трёх мушкетёров также занимались и в Советском Союзе. Кинокомпания Гостелерадио СССР приложила колоссальные усилия, чтобы погрузить зрителей в увлекательное приключение, полное интересных загадок и опасностей. Мини-сериал, вышедший в 1979 году, имеет более высокие оценки, чем новинка. Разница в рейтинге неудивительна, ведь советский фильм горячо любим во многих странах СНГ и за их пределами.



Д’Артаньян — Михаил Боярский и Франсуа Сивиль


Атос — Вениамин Смехов и Венсан Кассель

Бюджет французских фильмов составил около 70 миллионов евро. Гостелерадио же выделило на съёмки своего приключенческого фильма довольно маленький бюджет (какой именно, неизвестно). Поэтому даже часть реквизита пришлось изготавливать из подручных материалов. Однако, несмотря на скромное финансирование, результат всё равно получился отличным.


Портос — Валентин Смирнитский и Пио Мармаи


Арамис — Игорь Старыгин и Ромен Дюрис


Людовик XIII — Олег Табаков и Луи Гаррель


Анна Австрийская — Алиса Фрейндлих и Вики Крипс

Режиссёром французского фильма выступил Мартин Бурбулон (сын продюсера Фредерика Бурбулон). Он знаменит такими работами, как «Эйфель», «Развод по-французски» и «Любовь в разнос».


Кардинал Ришелье — Александр Трофимов и Эрик Рюф


Миледи — Маргарита Терехова и Ева Грин


Герцог Бэкингем — Алексей Кузнецов и Джейкоб Форчун-Ллойд

Согласно отзывам людей, которые уже успели посмотреть фильм, режиссёр превратил авантюрный роман в настоящий политический триллер. Поэтому тем, кто ещё только планирует просмотр, скучать явно не придётся.


Констанция Бонасье — Ирина Алфёрова и Лина Кудри


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Метки: СССР   актеры   кино   съемка   три мушкетера   фильм   фото   
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14  комментариев
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6k
sedoisever 2 часа назад
Не знаю, как по остальным, но нашего кардинала им не переплюнуть. )
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22k
ЦСКА Полчаса назад
Интересно будет посмотреть все две части сразу! Может быть наконец французы и выдавили что то толковое из бессмертного шедевра Дюма-отца!! На сегодняшний день все что снимали по "Трем мушкетерам" и "Графу Монте-Кристо", на мой взгляд полный отстой! Наши водевили Юнгвальда-Хинкевича, с бредово искаверкаными сюжетами, "вылазили" только благодаря актерам! Монте-кристо Маре и тем более Депардье-тоже вызывают недоумение...А книги то с детства любимые и зачитанные до дыр и жирных пятен!
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385
Anatolij 59 минут назад
Странно. Это точно Гейропа? Где же трансы с нигерами верхом на инвалидных педофилах? Непривычно, оригинально, свежо!!! Что-то новое от европейского кинематографа!
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1k
ruslan d Час назад
как можно сравнивать музыкальную комедию с фильмом претендующим на серьезность ?
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9k
hairov Час назад
Ладно хоть не так -
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3k
* You All 2 часа назад
Это ещё не сравнивали с плевком от америкосов за этот год,там дарт вообще нигер
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82k
7guest 2 часа назад
Ну, возрастной подбор актёров везде неправильный. Если я не ошибаюсь (книгу очень давно перечитывал), то самому старому - Атосу было до 30 лет, остальные мушкетёры ещё младше, а Дартаньяну было только 19.
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78
Dront75 Uganda 45 минут назад
Но как то бомжевато выглядят, хотя в то время косметика для мужчин в ходу была, и Арамис, не скажешь что дамский угодник, таких у КБ толпа.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
И к чему этот пост?
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