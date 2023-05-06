Как выглядят герои нового французского фильма о трёх мушкетёрах в сравнении с персонажами, созданными в СССР

Не так давно, а именно 23 марта 2023 год, мир увидел новую экранизацию литературного шедевра Александра Дюма «Три мушкетёра». В этот раз замахнуться на успех попыталась французская компания Pathe. Судя по оценкам критиков и зрителей, попытка была довольно неплохой. Показ фильма только начинает набирать обороты, поэтому вполне возможно, что его рейтинги будут продолжать стремительно расти.

Экранизация разделена на два фильма. Первый под названием «Три мушкетёра: Д’Артаньян» вышел 23 марта этого года. Следуюшая часть — «Три мушкетёра: Миледи» появится на экранах 13 декабря 2023. Создатели проекта также обещают выход сериальных спин-оффов — «Миледи: Начало» и «Чёрный мушкетер». Посмотреть их можно будет на сервисе Disney+.

Воплощением истории Д`Артаньяна и трёх мушкетёров также занимались и в Советском Союзе. Кинокомпания Гостелерадио СССР приложила колоссальные усилия, чтобы погрузить зрителей в увлекательное приключение, полное интересных загадок и опасностей. Мини-сериал, вышедший в 1979 году, имеет более высокие оценки, чем новинка. Разница в рейтинге неудивительна, ведь советский фильм горячо любим во многих странах СНГ и за их пределами.





Д’Артаньян — Михаил Боярский и Франсуа Сивиль