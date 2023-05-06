Как выглядят герои нового французского фильма о трёх мушкетёрах в сравнении с персонажами, созданными в СССР

Давайте сравним главных героев, созданных французской и советской кинокомпаниями, чтобы посмотреть, чьи образы получились более удачными и интересными.
Не так давно, а именно 23 марта 2023 год, мир увидел новую экранизацию литературного шедевра Александра Дюма «Три мушкетёра». В этот раз замахнуться на успех попыталась французская компания Pathe. Судя по оценкам критиков и зрителей, попытка была довольно неплохой. Показ фильма только начинает набирать обороты, поэтому вполне возможно, что его рейтинги будут продолжать стремительно расти.
Экранизация разделена на два фильма. Первый под названием «Три мушкетёра: Д’Артаньян» вышел 23 марта этого года. Следуюшая часть — «Три мушкетёра: Миледи» появится на экранах 13 декабря 2023. Создатели проекта также обещают выход сериальных спин-оффов — «Миледи: Начало» и «Чёрный мушкетер». Посмотреть их можно будет на сервисе Disney+.
Воплощением истории Д`Артаньяна и трёх мушкетёров также занимались и в Советском Союзе. Кинокомпания Гостелерадио СССР приложила колоссальные усилия, чтобы погрузить зрителей в увлекательное приключение, полное интересных загадок и опасностей. Мини-сериал, вышедший в 1979 году, имеет более высокие оценки, чем новинка. Разница в рейтинге неудивительна, ведь советский фильм горячо любим во многих странах СНГ и за их пределами.
Д’Артаньян — Михаил Боярский и Франсуа Сивиль
Атос — Вениамин Смехов и Венсан Кассель
Бюджет французских фильмов составил около 70 миллионов евро. Гостелерадио же выделило на съёмки своего приключенческого фильма довольно маленький бюджет (какой именно, неизвестно). Поэтому даже часть реквизита пришлось изготавливать из подручных материалов. Однако, несмотря на скромное финансирование, результат всё равно получился отличным.
Портос — Валентин Смирнитский и Пио Мармаи
Арамис — Игорь Старыгин и Ромен Дюрис
Людовик XIII — Олег Табаков и Луи Гаррель
Анна Австрийская — Алиса Фрейндлих и Вики Крипс
Режиссёром французского фильма выступил Мартин Бурбулон (сын продюсера Фредерика Бурбулон). Он знаменит такими работами, как «Эйфель», «Развод по-французски» и «Любовь в разнос».
Кардинал Ришелье — Александр Трофимов и Эрик Рюф
Миледи — Маргарита Терехова и Ева Грин
Герцог Бэкингем — Алексей Кузнецов и Джейкоб Форчун-Ллойд
Согласно отзывам людей, которые уже успели посмотреть фильм, режиссёр превратил авантюрный роман в настоящий политический триллер. Поэтому тем, кто ещё только планирует просмотр, скучать явно не придётся.
Констанция Бонасье — Ирина Алфёрова и Лина Кудри
Если вы ещё не видели трейлер фильма, то обязательно посмотрите
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