FISHKINET
Сообщество Криминал 3136 постов • 391 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Петербурге задержали трёх подростков, пырнувших дворника ножом из-за замечания

В Петербурге задержали трёх подростков, пырнувших дворника ножом из-за замечания

Автор:
11 июня 2024 09:25
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   задержание   конфликт   мусор   полиция   ранение ножом   
903
2
1

Парни ради развлечения бросали мусор с общего балкона, а когда им попеняли на поведение, разозлились.

9 июня дворник одной из многоэтажек сделал замечание компании парней, бросавшей мусор на территорию, которую он убирал. В ответ работяга получил удар ножом. Ножевое ранение зафиксировано и у мужчины-прохожего, вступившегося за дворника.




В итоге трех сверхразумов задержали. Следствию стало известно, что удары ножом наносил 18-летний парень из этой компании. Возраст вполне подходит для получения полноценного наказания.Остальные два начинающих бандита 16 и 15 лет проходят по уголовному делу как соучастники преступления.



Пострадавший от удара ножом дворник был госпитализирован в больницу им. Джанелидзе. В настоящий момент уголовное дело возбуждено по ст. 115 "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", однако если состояние 31-летнего работника ЖКХ ухудшится статья может быть изменена на более тяжёлую.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Санкт-Петербург   задержание   конфликт   мусор   полиция   ранение ножом   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
99k
Доктор Джонс Полчаса назад
Дегенераты! Я в 18 лет уже окончил 2 курса института, за плечами 2 стройотряда...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Corkscrew 8 секунд назад
Восемнадцатилетний вожак-отморозок и два дебила помладше "на подпевках", которые еще школу, по ходу, не закончили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
305
Евгений Ковалёв Минуту назад
А почему не покушение на убийство?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−7
Игорь 12 минут назад
Здpавcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде.

Cейчаc ищy любyю pаботy, но пока ничего не находитcя. Готов на любyю подpаботкy, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
От голода почти теpяю cознание. Одолжить пpоcто не y кого. Одолжите, пожалyйcта, на едy pyблей 100-200. Xоть на бyлкy хлеба, хоть на килогpамм каpтошки.

Ecли оcтавите контакты, то я готов веpнyть c пеpвой заpплаты (пеpеведy на каpтy или номеp телефона). В этом cлyчае оcтавьте cвои контакты в личных cообщениях. Я веpнy 100%!

Пополните, пожалyйcта, номеp телефона на любyю cyммy: 8 (952) 133 65 10 (баланc номеpа телефона y опеpатоpа или по CБП)

Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Отвратительный Мужик 18 минут назад
Для таких упырей второй срок должен быть пожизненным
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Диагноз 21 минуту назад
Культурная столица и ее жители... Скинхеды?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex 24 минуты назад
Сжечь живьем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Serg2001 24 минуты назад
Нож всё легче и легче идёт в дело. По любому поводу, из-за любого пустяка. Интересно, кто же завез нам эти традиции? Риторический вопрос, если что... (
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
кот базилий Полчаса назад
Юные дебилы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Yus Полчаса назад
10 лет собирать мусор, мести улицы, отдирать жвачку с тротуаров. Через 5 лет можно послабление, опорожнять мусорные баки в мусоровоз. Что бы до даунов дошло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир Полчаса назад
по ст. 115 "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью"-это как?не сильно толкнул рукой?а-ножик,это уже убийство...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2193 поста (2184 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

251835



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 доказательств того, что Антарктида — самое безумное место на Земле
25 доказательств того, что Антарктида — самое безумное место на Земле
Подборка фотографий из прошлого, которые удивляют
Подборка фотографий из прошлого, которые удивляют
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Элементы космического корабля в метеорите?
Элементы космического корабля в метеорите?
Немного химии, много драк, погонь и трюков
Немного химии, много драк, погонь и трюков
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересно#автомобили#ДТП#кот#позитив#кошка#подборка#съемка
#в мире#люди#автомир#забавно#факты#новости#аварии#кино#Автовсячина#Ленинградская область
#животные#Прикол#машина#история#авто аварии#фильм#Россия#дети#улыбнуло#маразм
Объекты нашего наследия, которые лучше один раз увидеть Объекты нашего наследия, которые лучше один раз увидеть В Питере полицейские задержали рэперов прямо на сцене во время концерта В Питере полицейские задержали рэперов прямо на сцене во время концерта Группа вооруженных травматическим оружием мужчин устроила перестрелку в Кемерове Группа вооруженных травматическим оружием мужчин устроила перестрелку в Кемерове В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей «У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили скандал во время задержания «У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили скандал во... "Что ты хочешь сделать?": в Петербурге парень напал на сотрудника по контролю за парковками "Что ты хочешь сделать?": в Петербурге парень напал на сотрудника по контролю за парковками

На что жалуетесь?

Вернуться