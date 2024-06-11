В Петербурге задержали трёх подростков, пырнувших дворника ножом из-за замечания

Парни ради развлечения бросали мусор с общего балкона, а когда им попеняли на поведение, разозлились.
9 июня дворник одной из многоэтажек сделал замечание компании парней, бросавшей мусор на территорию, которую он убирал. В ответ работяга получил удар ножом. Ножевое ранение зафиксировано и у мужчины-прохожего, вступившегося за дворника.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
В итоге трех сверхразумов задержали. Следствию стало известно, что удары ножом наносил 18-летний парень из этой компании. Возраст вполне подходит для получения полноценного наказания.Остальные два начинающих бандита 16 и 15 лет проходят по уголовному делу как соучастники преступления.
Пострадавший от удара ножом дворник был госпитализирован в больницу им. Джанелидзе. В настоящий момент уголовное дело возбуждено по ст. 115 "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", однако если состояние 31-летнего работника ЖКХ ухудшится статья может быть изменена на более тяжёлую.
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