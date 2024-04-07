В Подмосковье наркокурьер расстрелял силовиков во время задержания

В Ногинском районе Подмосковья силовики обнаружили «закладку» с 2 кг мефедрона. Они решили устроить засаду и задержать барыгу, когда он придёт за веществами. В операции участвовали 40-летний помощник участкового и 26-летний лейтенант.

Во время задержания, наркоделец выхватил пистолет и открыл огонь по сотрудникам. Помощник участкового скончался от ранений, лейтенант попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Их обнаружил местный житель. Вот что сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк: