В Подмосковье наркокурьер расстрелял силовиков во время задержания

Один сотрудник погиб, второй в реанимации. А преступник скрылся на мотоцикле и сейчас его ищут.
В Ногинском районе Подмосковья силовики обнаружили «закладку» с 2 кг мефедрона. Они решили устроить засаду и задержать барыгу, когда он придёт за веществами. В операции участвовали 40-летний помощник участкового и 26-летний лейтенант.
Во время задержания, наркоделец выхватил пистолет и открыл огонь по сотрудникам. Помощник участкового скончался от ранений, лейтенант попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Их обнаружил местный житель. Вот что сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк:
Сегодня в дежурную часть МУ МВД России «Щёлковское» Московской области поступило сообщение, что в деревне Якимово у дороги лежит раненый мужчина.
Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила на месте происшествия двоих сотрудников МУ МВД России «Щёлковское» с огнестрельными ранениями. Один из них скончался до прибытия скорой помощи, второй госпитализирован.
Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика.
В настоящее время сотрудники подмосковного Главка выясняют все обстоятельства произошедшего, а также реализуют комплекс мер, направленных на установление личности злоумышленника и его задержание.
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Преступник скрылся на мотоцикле, в Подмосковье ввели план «Сирена». Пока задержать стрелка не удалось.
По предварительным данным, преступник двигался в сторону Питера. Силовики Санкт-Петербурга и области приведены в повышенную боевую готовность. Дело на контроле у председателя СК Александра Бастрыкина.
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не буду сейчас вдаваться в подробности засады, неосторожности и тд, это не в моих силах давать оценку действиям сотрудников.
Но "Дело на контроле у председателя СК Александра Бастрыкина" - то есть, если бы не было контроля, то бы что? Это очень опасная фраза, которую двояко можно интерпретировать.
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мне интересно вот, а вызвать коллег на подмогу из соответствующего подразделения у этих сверхразумов ума просто не хватило или решили все лавры себе заполучить? собственно, результат такого "ответственного" отношения к проведению оперативных мероприятий не заставил себя долго ждать.
Или правоохранители думали там 0, 01 грамм будет?
Наверняка по наводке, а в голову не придет, что за такие бабки (стоимость) за это могут и на крайние меры пойти?
Жалко... в всех смыслах.