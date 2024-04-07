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В Подмосковье наркокурьер расстрелял силовиков во время задержания

В Подмосковье наркокурьер расстрелял силовиков во время задержания

Автор:
07 апреля 2024 21:28
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Наркокурьер   Подмосковье   задержание   ногинский район   полиция   силовики   стрельба   
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Один сотрудник погиб, второй в реанимации. А преступник скрылся на мотоцикле и сейчас его ищут.

В Ногинском районе Подмосковья силовики обнаружили «закладку» с 2 кг мефедрона. Они решили устроить засаду и задержать барыгу, когда он придёт за веществами. В операции участвовали 40-летний помощник участкового и 26-летний лейтенант.

Во время задержания, наркоделец выхватил пистолет и открыл огонь по сотрудникам. Помощник участкового скончался от ранений, лейтенант попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Их обнаружил местный житель. Вот что сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк:

Сегодня в дежурную часть МУ МВД России «Щёлковское» Московской области поступило сообщение, что в деревне Якимово у дороги лежит раненый мужчина.

Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила на месте происшествия двоих сотрудников МУ МВД России «Щёлковское» с огнестрельными ранениями. Один из них скончался до прибытия скорой помощи, второй госпитализирован.

Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика.

В настоящее время сотрудники подмосковного Главка выясняют все обстоятельства произошедшего, а также реализуют комплекс мер, направленных на установление личности злоумышленника и его задержание.

Преступник скрылся на мотоцикле, в Подмосковье ввели план «Сирена». Пока задержать стрелка не удалось.

По предварительным данным, преступник двигался в сторону Питера. Силовики Санкт-Петербурга и области приведены в повышенную боевую готовность. Дело на контроле у председателя СК Александра Бастрыкина.


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Метки: Видео   Наркокурьер   Подмосковье   задержание   ногинский район   полиция   силовики   стрельба   
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20  комментариев
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33k
Kladbische Час назад
Они обнаружили 2 кг и решили вдвоём его взять? Это конечно гениально! А ведь, наверное, они ещё и ждали когда он заберёт, чтоб с поличным. О чём думали эти полицейские? Что за такой скромной закладкой придёт прыщавый 15-ти летний дурачок?
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18
Votetopovorot 4 минуты назад
мне вот больше другое интересно.
не буду сейчас вдаваться в подробности засады, неосторожности и тд, это не в моих силах давать оценку действиям сотрудников.

Но "Дело на контроле у председателя СК Александра Бастрыкина" - то есть, если бы не было контроля, то бы что? Это очень опасная фраза, которую двояко можно интерпретировать.
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2k
Сергей 15 минут назад
Тут вопрос, почему помощник участкового и еще молодой пытались накрыть кого-то ?? Ну как бы это не их затея. Они должны передать информацию выше. И захват должны производить иные люди. Что-то тут не сходится. Больше похоже на дележку чего-то.. Яб и ментов проверил.
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167
Артём 20 минут назад
Надеюсь что те кто его будут брать, помнят, что для суда и отсидки, этому кадру два уха не нужны.
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1k
Moon24 21 минуту назад
2 кг вещества и 2 человека в засаде ??? Что-то явно не так в этой новости
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549
Eric Cartman Полчаса назад
Менты на расслабоне думали палку словить на поимке лоха-сбытчика. При этом ст. 228.1 ч. 5 имеет санкцию до пожизненного. Как и ч. 2 ст. 105 за убийство сотрудника. Так что барыге особо и терять было нечего, что как минимум должно было натолкнуть на мысли о том, что надо 10 раз перестраховаться в планировании. Плюс стволов нелегальных сейчас стало дохера.
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23k
Shtoppi 41 минуту назад
«Они решили устроить засаду и задержать барыгу, когда он придёт за веществами. В операции участвовали 40-летний помощник участкового и 26-летний лейтенант.»
--------
мне интересно вот, а вызвать коллег на подмогу из соответствующего подразделения у этих сверхразумов ума просто не хватило или решили все лавры себе заполучить? собственно, результат такого "ответственного" отношения к проведению оперативных мероприятий не заставил себя долго ждать.
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11k
Билли Час назад
А я кстати в последнее время вижу много подозрительных челов на подготовленных эндуриках в экипировке. Обычно тусят по обочинам МКАД, или по газонам МКАД шерстят пешком, а мотик у ограждения стоит и всегда в руках смартфон и они постоянно на теме какой-то
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143
Аврашалом Маркович Час назад
Иметь дело с теми, кто придет за двумя килограммами - это вам не ФАКиров из вчерашнего поста в асфальт класть.
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37k
БамбарбияКиргуду Час назад
Безответсвенность страшнейшая.За свою глупость и поплатились.Царство им небесное.Земля пухом.
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278
Эрик Картман БамбарбияКиргуду Час назад
Людей страшнейший некомплект, два человека в засаду это шик сейчас. Бронежилеты не оденешь они конченные огромные, неудобные не повернуться не догнать. Пистолет лишний раз не достанешь ублюдский электорат потом с говном съест "пострадал какой нибудь отец семейства" сольют в момент. Так что пошел ты, умник.
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9k
Allmaster 2 часа назад
Вот что за смертельная беспечность.
Или правоохранители думали там 0, 01 грамм будет?
Наверняка по наводке, а в голову не придет, что за такие бабки (стоимость) за это могут и на крайние меры пойти?
Жалко... в всех смыслах.
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August
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  • 2760 постов (2712 в горячем)

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