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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1512 постов • 63 подписчика подписаться
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В Дагестане неизвестные устроили перестрелку с полицией - есть погибшие и раненые

В Дагестане неизвестные устроили перестрелку с полицией - есть погибшие и раненые

Автор:
23 июня 2024 19:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Дагесан   Дербент   Махачкала   Церковь   боевики   нападение   синагога   террористы   
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Также они напали на православный храм и синагогу.

В Махачкале преступники открыли огонь по посту ДПС и ранили полицейского.

В Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. По предварительной информации один сотрудник полиции ранен, информации о погибших сотрудниках и гражданских пока нет, - сообщили в местном МВД.

В городе объявлен план «Перехват», бандитов ищут. Осторожно, в роликах есть мат.

Предположительно, кадры нападения на полицейских в Махачкале:

А в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и православную церковь. Есть убитые и раненые. При нападении на церковь, погиб её настоятель. А синагогу подожгли и здание сильно пострадало.

Сообщают об ещё одной перестрелке: на границе России и Абхазии, в районе КПП на реке Псоу. По предварительным данным, один человек погиб, трое ранены.

СМИ сообщают, что двое террористов ликвидировано.

Вот что заявил глава Дагестана Сергей Меликов:

Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие.

Все службы действуют в соответствии с инструкцией. Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься своевременно в интересах безопасности жителей республики.

Паника и страх – то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!

Призываю всех сохранять спокойствие. Подробная информация будет дана позже.

Ещё двое террористов задержаны на пляже в Махачкале. А отдыхающие разбегаются в панике:

По неподтверждённой информации, после нападений террористов, 5 человек погибло и 23 пострадало. Новость будет дополняться.

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Метки: Видео   Дагесан   Дербент   Махачкала   Церковь   боевики   нападение   синагога   террористы   
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14  комментариев
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152k
parallax 52 минуты назад
Двоих бородатых завалили и это хорошо.
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1k
Тимур Полминуты назад
В Дагестане уже не полиция должна работать, а армия.
Даже вертолеты не используются для преследования преступников.
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64k
Олег 10 минут назад
Мне бабы на балкончике понравились. Сидят, будто телевизор смотрят
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
Псоу и абхазская граница тут ни при чем.
До Махачкалы оттуда 600км.
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19k
Kucher 37 минут назад
Один из нападавших - сын мэра одного из Дагестанских городов. Сначала эта новость успела появиться, но потом её быстренько подтёрли.
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152k
parallax 55 минут назад
Там веками междуусобица была и вряд ли это когда нибудь успокоится. Пока есть кланы, и тейпы, мира там не будет.
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August
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