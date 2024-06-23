В Дагестане неизвестные устроили перестрелку с полицией - есть погибшие и раненые

Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие.

Все службы действуют в соответствии с инструкцией. Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься своевременно в интересах безопасности жителей республики.

Паника и страх – то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!

Призываю всех сохранять спокойствие. Подробная информация будет дана позже.