В Дагестане неизвестные устроили перестрелку с полицией - есть погибшие и раненые

Также они напали на православный храм и синагогу.
В Махачкале преступники открыли огонь по посту ДПС и ранили полицейского.
В Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. По предварительной информации один сотрудник полиции ранен, информации о погибших сотрудниках и гражданских пока нет, - сообщили в местном МВД.
В городе объявлен план «Перехват», бандитов ищут. Осторожно, в роликах есть мат.
Предположительно, кадры нападения на полицейских в Махачкале:
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А в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и православную церковь. Есть убитые и раненые. При нападении на церковь, погиб её настоятель. А синагогу подожгли и здание сильно пострадало.
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Сообщают об ещё одной перестрелке: на границе России и Абхазии, в районе КПП на реке Псоу. По предварительным данным, один человек погиб, трое ранены.
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СМИ сообщают, что двое террористов ликвидировано.
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Вот что заявил глава Дагестана Сергей Меликов:
Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие.
Все службы действуют в соответствии с инструкцией. Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься своевременно в интересах безопасности жителей республики.
Паника и страх – то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!
Призываю всех сохранять спокойствие. Подробная информация будет дана позже.
Ещё двое террористов задержаны на пляже в Махачкале. А отдыхающие разбегаются в панике:
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По неподтверждённой информации, после нападений террористов, 5 человек погибло и 23 пострадало. Новость будет дополняться.
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Даже вертолеты не используются для преследования преступников.
До Махачкалы оттуда 600км.
При чем тут Крокус Сити то?
Вон как яростно в другой ветке доказываешь, что Израиль не государство-террорист.