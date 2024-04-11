"Планировал побег в Финляндию": в Тверской области задержали байкера, подозреваемого в расстреле полицейских

Василий Буряков несколько дней скрывался в лесу.
7 апреля, в Ногинском районе Подмосковья в ходе задержания наркокурьера погиб полицейский, а его напарник был ранен. В тот день правоохранители прибыли в СНТ "Озон" для проверки информации о о возможном совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Они устроили засаду на курьера, который должен был забрать 2 кг мефедрона - злоумышленник открыл огонь по полицейским из неустановленного оружия, после чего скрылся с места преступления на мотоцикле.
По горячим следам правоохранители задержали мотоциклиста-москвича, но, как выяснилось, он не садился за руль со 2 апреля, а в день нападения находился в гостях. Через время были разосланы новые ориентировки и назван новый подозреваемый - 32-летний Василий Буряков.
Сегодня появилась информация, что Буряков был задержан в городе Белый Тверской области. Видео с места задержания публикует МВД
Задержанный также показал спрятанный в лесу мотоцикл, на котором удирал после расправы над полицейскими.
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Транспорт был замаскирован еловым лапником.
Как сообщает Телеграм-канал "112", в гараже задержанного нашли автомат Калашникова-107, вещества для изготовления СВУ и самодельные патроны. Кроме этого в тайнике Буряков хранил около 8 килограммов мефедрона, несколько брикетов с гашишем и упаковку с экстази.
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Буряков после совершения преступления планировал сбежать в Финляндию, но теперь ему придётся подзадержаться.
Известно, что подозреваемый занимался продажей рекламы в интернете. У 34-летнего Василия Бурякова ранее было своё ИП, но в ноябре 2023 года он его ликвидировал. Счета мужчины заблокированы в Тинькофф Банке. Также по имеющейся информации Буряков мог приторговывать наркотиками в даркнете.
Сейчас задержанного доставят в полицию для дальнейших разбирательств. Известно, что расследование уголовного дела о нападении на полицейских находится на контроле у А.Бастрыкина.
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1. незаконный оборот оружия (до пяти лет)
2. продажа наркоты в особо крупном (до 20 лет)
3. убийство сотрудника при исполнении (до пожизненного)