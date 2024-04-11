"Планировал побег в Финляндию": в Тверской области задержали байкера, подозреваемого в расстреле полицейских

Буряков после совершения преступления планировал сбежать в Финляндию, но теперь ему придётся подзадержаться.

Известно, что подозреваемый занимался продажей рекламы в интернете. У 34-летнего Василия Бурякова ранее было своё ИП, но в ноябре 2023 года он его ликвидировал. Счета мужчины заблокированы в Тинькофф Банке. Также по имеющейся информации Буряков мог приторговывать наркотиками в даркнете.

Сейчас задержанного доставят в полицию для дальнейших разбирательств. Известно, что расследование уголовного дела о нападении на полицейских находится на контроле у А.Бастрыкина.