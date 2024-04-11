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"Планировал побег в Финляндию": в Тверской области задержали байкера, подозреваемого в расстреле полицейских

"Планировал побег в Финляндию": в Тверской области задержали байкера, подозреваемого в расстреле полицейских

Автор:
11 апреля 2024 12:56
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Наркотики   Тверская область   байкер   задержание   полиция   расстрел полицейских   
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Василий Буряков несколько дней скрывался в лесу.

7 апреля, в Ногинском районе Подмосковья в ходе задержания наркокурьера погиб полицейский, а его напарник был ранен. В тот день правоохранители прибыли в СНТ "Озон" для проверки информации о о возможном совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Они устроили засаду на курьера, который должен был забрать 2 кг мефедрона - злоумышленник открыл огонь по полицейским из неустановленного оружия, после чего скрылся с места преступления на мотоцикле.


По горячим следам правоохранители задержали мотоциклиста-москвича, но, как выяснилось, он не садился за руль со 2 апреля, а в день нападения находился в гостях. Через время были разосланы новые ориентировки и назван новый подозреваемый - 32-летний Василий Буряков.





Сегодня появилась информация, что Буряков был задержан в городе Белый Тверской области. Видео с места задержания публикует МВД


Задержанный также показал спрятанный в лесу мотоцикл, на котором удирал после расправы над полицейскими.


Транспорт был замаскирован еловым лапником.


Как сообщает Телеграм-канал "112", в гараже задержанного нашли автомат Калашникова-107, вещества для изготовления СВУ и самодельные патроны. Кроме этого в тайнике Буряков хранил около 8 килограммов мефедрона, несколько брикетов с гашишем и упаковку с экстази.



Буряков после совершения преступления планировал сбежать в Финляндию, но теперь ему придётся подзадержаться.


Известно, что подозреваемый занимался продажей рекламы в интернете. У 34-летнего Василия Бурякова ранее было своё ИП, но в ноябре 2023 года он его ликвидировал. Счета мужчины заблокированы в Тинькофф Банке. Также по имеющейся информации Буряков мог приторговывать наркотиками в даркнете.


Сейчас задержанного доставят в полицию для дальнейших разбирательств. Известно, что расследование уголовного дела о нападении на полицейских находится на контроле у А.Бастрыкина.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Наркотики   Тверская область   байкер   задержание   полиция   расстрел полицейских   
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17  комментариев
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14k
Андрей А 2 часа назад
Он походу не догоняет всей серьезности ситуации
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63k
Андрей 4 минуты назад
Прилип на пожизненное, даже учитывая сделку со следствием.
1. незаконный оборот оружия (до пяти лет)
2. продажа наркоты в особо крупном (до 20 лет)
3. убийство сотрудника при исполнении (до пожизненного)
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63k
Олег 11 минут назад
На ориентировке мот с ковром, а в лесу- без
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1k
b_e_l_i_a_l 36 минут назад
На бутылку эту тварь!
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3k
Vovan Petroff 41 минуту назад
Сейчас в отдел привезут...
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4k
Александр Ломовицкий 42 минуты назад
сядет на полную , пожизненно врятли дадут но четвертак строгача как пить дать .
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548
Алексей Ключко 43 минуты назад
1% !!!!
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6k
Отвратительный Мужик 59 минут назад
Хочет жить скотина и самое обидное что будет. За умышленное убийство должно быть только одно наказание это смерть.
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217
Чубака Час назад
В идеале вместе с террористами из крокуса расстрелять
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7k
Бу Час назад
ипический еб***лан
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1k
Вася Куралесофф 2 часа назад
Сказочный долбо…б
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1986 постов (1974 в горячем)

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