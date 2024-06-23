Опять этот чёрный непревзойденный юмор, который сделает наш день

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Любители жёстких приколов, для которых нормы морали - это пустой звук, этот пост для нас! Скорее отгоняйте от голубых экранов впечатлительны родственников, мы начинаем!
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