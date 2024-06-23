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Опять этот чёрный непревзойденный юмор, который сделает наш день

Опять этот чёрный непревзойденный юмор, который сделает наш день

Автор:
23 июня 2024 17:01
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Чёрный юмор   Юмор   жесть   ирония   смех   шутка   
1860
15

Любители жёстких приколов, для которых нормы морали - это пустой звук, этот пост для нас! Скорее отгоняйте от голубых экранов впечатлительны родственников, мы начинаем!

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Метки: Прикол   Чёрный юмор   Юмор   жесть   ирония   смех   шутка   
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Григорий Бабкин 22 минуты назад
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Григорий Бабкин 4 минуты назад
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11k
Сатанеев 7 минут назад
в этот раз как-то невыразительно
Пару хохм есть, остальное шлак.
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1065 постов (1110 в горячем)

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