Для любителей пожёстче: чёрный и безбашенный юмор

Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео)

И смех и грех, или адовая концентрация жесткого юмора на Фишках

Черный, адский, убойный: подборка свежего экспериментального юмора

С черным юмором тоже можно перегнуть: шутки, за которые стыдно их авторам

Юмор на грани, или подборка тех самых чёрных шуток

Жесточайший черный юмор, который оценят циники и аморальные люди