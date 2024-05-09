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Для любителей пожёстче: чёрный и безбашенный юмор

Для любителей пожёстче: чёрный и безбашенный юмор

Автор:
09 мая 2024 13:41
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Чёрный юмор   Юмор   болезнь   жесть   смех   
2832
15

Эта подборка смелых приколов, которые поймут далеко не все. Если вашу ранимую психику легко обидеть, то листайте дальше.

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Метки: Прикол   Чёрный юмор   Юмор   болезнь   жесть   смех   
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6  комментариев
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3k
веселый просто 43 минуты назад
А что, карлики, давно подорожали?
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443
Alex 7 минут назад
Анекдот:
В операционную санитар бегом вкатывает каталку, на ней под простыней - нечто бесформенное, в крови, показывается мельком.

- Очень тяжелый случай! Мотоциклист, разбился вдребезги...

Травматолог (надевая перчатки):

- Ничего, сейчас починим.

Идет операция.

Хирург командует:

- Скальпель... зажим... тампон... плоскогубцы... отвертку... ключ на двенадцать...

Операция окончена. Приоткрывается дверь операционной, показывается хирург, снимает маску, утирает лоб. Видно, что он усталый и довольный.

Его спрашивают:

- Ну что, больной будет жить?

- Насчет больного не знаю, но мотоцикл я себе собрал!
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7k
Duckk 15 минут назад
Комментарий к фото
За сигаретами легко сходить ))))))
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15k
Александр Полчаса назад
Как негритянки узнают, что забеременели?
Вытаскивают тампон, а весь хлопок уже собран...
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10k
sedoisever Час назад
Автор, а почему "пожЕстче", но "чЁрный"? ))
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1042 поста (1087 в горячем)

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