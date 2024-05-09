Для любителей пожёстче: чёрный и безбашенный юмор

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Эта подборка смелых приколов, которые поймут далеко не все. Если вашу ранимую психику легко обидеть, то листайте дальше.
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В операционную санитар бегом вкатывает каталку, на ней под простыней - нечто бесформенное, в крови, показывается мельком.
- Очень тяжелый случай! Мотоциклист, разбился вдребезги...
Травматолог (надевая перчатки):
- Ничего, сейчас починим.
Идет операция.
Хирург командует:
- Скальпель... зажим... тампон... плоскогубцы... отвертку... ключ на двенадцать...
Операция окончена. Приоткрывается дверь операционной, показывается хирург, снимает маску, утирает лоб. Видно, что он усталый и довольный.
Его спрашивают:
- Ну что, больной будет жить?
- Насчет больного не знаю, но мотоцикл я себе собрал!
Вытаскивают тампон, а весь хлопок уже собран...