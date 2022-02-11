С черным юмором тоже можно перегнуть: шутки, за которые стыдно их авторам

2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз?

Свежая подборка черного юмора, которая многим очень не понравится

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Кто-то ненавидит, а кто-то обожает: свежая порция очень черного юмора

И смех и грех, или адовая концентрация жесткого юмора на Фишках

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