С черным юмором тоже можно перегнуть: шутки, за которые стыдно их авторам

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Любителей черного юмора на Фишках достаточно много, но все мы понимаем, что должна быть какая-то грань. Перед вами наглядные примеры черного юмора, где очень сильно перегнули палку.
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