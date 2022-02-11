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С черным юмором тоже можно перегнуть: шутки, за которые стыдно их авторам

С черным юмором тоже можно перегнуть: шутки, за которые стыдно их авторам (19 фото)

Автор:
11 февраля 2022 17:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   болезнь   жесть   прикол   смерть   смех   черный юмор   
1172
19
Любителей черного юмора на Фишках достаточно много, но все мы понимаем, что должна быть какая-то грань. Перед вами наглядные примеры черного юмора, где очень сильно перегнули палку.
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Метки: Юмор   болезнь   жесть   прикол   смерть   смех   черный юмор   
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Трям 22 минуты назад
Никого ни что не смущает в этом скриншоте?
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Richard

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