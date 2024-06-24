FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Комиксы 173 поста • 39 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Комиксы
Комиксы для родителей, которые заставляют задуматься

Комиксы для родителей, которые заставляют задуматься

Автор:
24 июня 2024 07:08
Сообщество : Комиксы
Метки: интересно   комиксы   комиксы про мам   материнство   родительство   фото   
1374
16

Bilashmama - это комиксы про мам и для пап. Автор рассказывает с юмором про жизнь с ребёнком, спасая от депрессии сотни мам.

Автор пытается совмещать материнство и творчество.В её комиксах много личнхе переживаний, настроя на день и истории из жизни. Она рисует про успехи и провалы. Честно, без прикрас и с юмором.


×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Комиксы"
Метки: интересно   комиксы   комиксы про мам   материнство   родительство   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Quantimus 2 часа назад
Дети это, наверное, хорошо... Но не всем доступны. Я вот слишком туп, ленив и безынициативен чтобы у меня они появились. Все эти качества не способствуют не только хорошему заработку, но и, в принципе, чтобы хоть у самой ненужной женщины завелась мысль от такого существа родить.

Так что, те кто могут себе позволить физически, психологически и материально оставить потомков и имеют такое желание - делайте это. Момент, когда уже захочешь - на сможешь, может наступить внезапно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
vasilykopkov 14 минут назад
Первый год реально не высыпаешься, потом нормально.
Насчет отдыха.
С 7-ми лет во все отпуска ездили с ребёнком.
Хлопот особо ни каких, ни капризов в дороге, ни привередничаний к пище.
Что мы делаем, то и он - купаться, нырять, загорать, ездить по всяким интересным местам, музеям, кататься на лошадях, слонах и т.п. Плюс после 10-ти лет, каждый год - зимой горные лыжи тоже свей семьёй.
В общем, многое зависит от воспитания, привычек и интересов родителей...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
hairov Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
GROMOZEKA 57 минут назад
Вот такие комиксы, отчасти и способствуют появлению чайлдфри и прочего инфантильного стада.
Не имею ввиду, конечно тех, кто хочет, но не имеет возможности в силу вопросов здоровья.
Всё перецеживают, что себе любимому меньше достанется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1752 поста (1707 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75889



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
В России прокуратура впервые потребовала взыскать деньги, которые украли мошенники, с мобильного оператора
В России прокуратура впервые потребовала взыскать деньги, которые украли мошенники, с...
Набирающие популярность в сообществах
Волшебный мир российской науки
Волшебный мир российской науки
Устарели сразу. История британских мониторов типа Roberts
Устарели сразу. История британских мониторов типа Roberts
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Прикол#люди#Индия#Россия#Подмосковье#дети
#в мире#новости#интересно#полиция#забавно#инцидент#сарказм
#животные#СССР#кошка#факты#драка#собака#кино
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников Картинки со смыслом, в которых каждый найдёт своё Картинки со смыслом, в которых каждый найдёт своё Иллюстратор рисует поддерживающие комиксы про эмоции и чувства, которые знакомы каждому из нас Иллюстратор рисует поддерживающие комиксы про эмоции и чувства, которые знакомы каждому из нас Будни молодой мамы в комиксах, знакомые всем родителям Будни молодой мамы в комиксах, знакомые всем родителям Правдивые комиксы про нашу жизнь Правдивые комиксы про нашу жизнь Зарисовки о жизни с психологическим подтекстом Зарисовки о жизни с психологическим подтекстом

На что жалуетесь?

Вернуться