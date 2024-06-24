Комиксы для родителей, которые заставляют задуматься

Как на картине: путешествие по следам великих художников

Картинки со смыслом, в которых каждый найдёт своё

Иллюстратор рисует поддерживающие комиксы про эмоции и чувства, которые знакомы каждому из нас

Будни молодой мамы в комиксах, знакомые всем родителям

Правдивые комиксы про нашу жизнь

Зарисовки о жизни с психологическим подтекстом