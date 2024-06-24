Комиксы для родителей, которые заставляют задуматься

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Bilashmama - это комиксы про мам и для пап. Автор рассказывает с юмором про жизнь с ребёнком, спасая от депрессии сотни мам.
Автор пытается совмещать материнство и творчество.В её комиксах много личнхе переживаний, настроя на день и истории из жизни. Она рисует про успехи и провалы. Честно, без прикрас и с юмором.
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Так что, те кто могут себе позволить физически, психологически и материально оставить потомков и имеют такое желание - делайте это. Момент, когда уже захочешь - на сможешь, может наступить внезапно.
Насчет отдыха.
С 7-ми лет во все отпуска ездили с ребёнком.
Хлопот особо ни каких, ни капризов в дороге, ни привередничаний к пище.
Что мы делаем, то и он - купаться, нырять, загорать, ездить по всяким интересным местам, музеям, кататься на лошадях, слонах и т.п. Плюс после 10-ти лет, каждый год - зимой горные лыжи тоже свей семьёй.
В общем, многое зависит от воспитания, привычек и интересов родителей...
Не имею ввиду, конечно тех, кто хочет, но не имеет возможности в силу вопросов здоровья.
Всё перецеживают, что себе любимому меньше достанется