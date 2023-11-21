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Картинки со смыслом, в которых каждый найдёт своё

Картинки со смыслом, в которых каждый найдёт своё

Автор:
21 ноября 2023 13:25
Сообщество : Комиксы
Метки: Картинки со смыслом   интересно   картинки   комиксы   рисунки   фото   
1995
18

Мотивационные и немного философские картинки, которые рассказывают об актуальном и важном лучше психологов. Давайте посмотрим, почитаем, и узнаем, что откликается больше всего.

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Метки: Картинки со смыслом   интересно   картинки   комиксы   рисунки   фото   
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5  комментариев
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3k
Nigilist Час назад
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6k
Атомный Крот 7 минут назад
Комментарий к фото
Иногда лучше молчать, чем говорить.
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6k
Атомный Крот 7 минут назад
Комментарий к фото
Далеко не факт. Можешь и с первого раза попасть, хорошо напрягшись, а можешь и за 1000 мелких шагов не дойти до цели (или она уже перестанет быть актуальной за прошедшее время).
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6k
Атомный Крот 9 минут назад
Комментарий к фото
Да ладно. После встречи как раз уже глубоко пофиг, ибо от тебя на этом этапе все равно уже ничего не зависит.
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14k
котегRUS 2 часа назад
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