Будни молодой мамы в комиксах, знакомые всем родителям

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Аня - иллюстратор и молодая мама. Она создаёт комиксы, основываясь на сюжетах из реальной жизни. Перед вами будни мамы, через которые проходят многие женщины. Немного юмора, грусти и ответственности!
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Метки: Юмор иллюстрации картинки комиксы материнство смешно фото
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