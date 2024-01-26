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Будни молодой мамы в комиксах, знакомые всем родителям

Будни молодой мамы в комиксах, знакомые всем родителям

Автор:
26 января 2024 06:39
Сообщество : Комиксы
Метки: Юмор   иллюстрации   картинки   комиксы   материнство   смешно   фото   
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Аня - иллюстратор и молодая мама. Она создаёт комиксы, основываясь на сюжетах из реальной жизни. Перед вами будни мамы, через которые проходят многие женщины. Немного юмора, грусти и ответственности!

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Метки: Юмор   иллюстрации   картинки   комиксы   материнство   смешно   фото   
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1  комментарий
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10k
MPEG-8 42 минуты назад
Успехов иллюстратору и молодой маме.
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