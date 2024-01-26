Будни молодой мамы в комиксах, знакомые всем родителям

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Комиксы с сарказмом, которые поймут не все

Девушка рисует комиксы про личную жизнь и показывает ситуации, которые случались со многими

Художница рисует комиксы о повседневной жизни, глядя на которые хочется сказать: "О, это ж про...