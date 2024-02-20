Зарисовки о жизни с психологическим подтекстом

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Комиксы перестали быть просто смешными картинками. Сейчас актуальны зарисовки, отражающие суть жизни, особенно важно для творчества - мотивационный и поддерживающий аспект. Автор канал Кирилл с ником "kiririlll" как раз создаёт рисунки с психологической поддержкой. На его аккаунт подписаны 105 тыс. человек.
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