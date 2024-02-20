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Зарисовки о жизни с психологическим подтекстом

Зарисовки о жизни с психологическим подтекстом

Автор:
20 февраля 2024 10:38
Сообщество : Комиксы
Метки: Про жизнь   забавно   интересно   комиксы   комиксы о поддержке   психологические комиксы   фото   
1337
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Комиксы перестали быть просто смешными картинками. Сейчас актуальны зарисовки, отражающие суть жизни, особенно важно для творчества - мотивационный и поддерживающий аспект. Автор канал Кирилл с ником "kiririlll" как раз создаёт рисунки с психологической поддержкой. На его аккаунт подписаны 105 тыс. человек.

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Метки: Про жизнь   забавно   интересно   комиксы   комиксы о поддержке   психологические комиксы   фото   
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1  комментарий
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dima423 46 минут назад
Комментарий к фото
А другие типа не работают?)
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