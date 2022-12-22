При обстреле Донецка ранило Рогозина, отмечавшего в ресторане день рождения

Осколки попали в мягкие ткани спины, жизнь г-на Рогозина вне опасности.
Экс-глава корпорации "Роскосмос" попал в больницу после празднования дня рождения в Донецке 21 декабря. По ресторану "Шеш-Беш", где шло торжество, пришёлся удар ВСУ. Само здание оказалось частично разрушенным, осколки также изрешетили строения, находящиеся неподалёку.
Шесть человек, включая Рогозина, были ранены, двое - убиты. По имеющимся данным среди раненых - председатель правительства ДНР Дмитрий Хоценко, его охранник погиб.
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Журналист Владимир Соловьев в своём Телеграм-канале процитировал Рогозина, сообщившего о своем состоянии.
Депутат Госдумы Алексей Журавлев уверен, что гостиницу, при которой находился ресторан, обстреляли по наводке. «Где-то около 20:00, когда было несколько гостей, охрана Дмитрия Олеговича, его соратники, я, это случилось. Три прилета, четко, ровно в гостиницу. Это подлейшая вещь, непонятная для меня. Я не знаю, кто навел. Мы никого не приглашали, вообще никого. Кто-то навел специально», — заявил он. Сам парламентарий предполагает, что целью обстрела был отнюдь не Рогозин, а премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, так как атака произошла спустя 10 минут после его приезда.
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"Кто-то навёл", говорит. Да не надо быть супер шпионом и разведчиком, если в Донецке кто-то кушает в ресторане, резервируя себе заранее зал, рябчиков, омаров, белое вино и обслугу, понятно что это будет кто-то из управленческих или командных постов.. а не простой Вася, который с ЗП решил жену сводить покушать в роскоши. Бей туда ракетами и снарядами, по любому попадёшь в какую-то шишку.
Смотреть на эту вороватую свинью противно, поехал "поддержать войска", а сам по ресторанам в тылу жрёт. Сейчас небось за свой подвиг ещё и медаль получит и поедет на поправку куда-нить на Сейшелы за гос бюджет.
Ещё раз убеждаемся, что русских расчеловечивают. По отношению к русским укро-нацики позволяют себе самые страшные преступления. И всё это при полном попустительстве Запада. То, что считалось бы недопустимым, что они там на Западе называют "военные преступлени" и "нарушение обычаев войны", в отношении к русским они бандерогам позволяют делать.
Поэтому у нас нет другого выхода, как уничтожить эту заразу.
Рогозин один из многих чиновников. Он сам по своему функционалу вполне заменяем. И если он находится в ЛДНР, то он осознаёт повышенный уровень опасности. Ну, по-идее, должен осознавать, он же дебил.
Я хотел сказать, что зацикливаться на личности собственно Рогозина не имеет смысла.
Важно, что ВСУ бьёт по невоенным объектам.
Когда наши обстреливают украинские города, то там сообщают о двух-трёх погибших. И это при массированных обстрелах. И когда укро-СМИ сообщают, что ракета попала в жилой дом, то это "почему-то" оказывается ракета С-300, которая не отлетает от места старта более чем 50, максимум 100, километров. То есть, это ракеты укро-ПВО С-300, которые промахнулись по нашим ракетам и попали в свои дома.
А ВСУ, как в данном случае, целенаправленно бьют по гражданским объектам. Вчера-позавчера была разрушена больница в центре города. Обрушились три этажа, целый пролёт здания. И мы это воспринимаем как обыденность. Мы же уже привыкли, что от ВСУ-шников ждать человечности нельзя.
А Рогозин это или врач больницы - это уже частности.
Вот это страшно.
С такой комплекцией мягкие ткани по всему телу.
А вообще, Зеля сейчас в Вашингтон полетел, весь мир точно знает, где он - так что можно и совместить!
Не переживайте, ничего этого не будет.
С учетом локализации места ранения царского волка ваша фраза заиграла новыми красками
С какой формулировкой ему орден дадут?
Кстати та сторона наших ТОП менагеров видно в жуй не ставит. А мы всё " как бы чего не вышло", ну завалили бы какого Люска или Данилова.
Но нет! Сообщество осудить
Это четкое правило, чтобы не прослушали.
А Рогозин, похоже, ждал поздравлений.
Вот и получил.