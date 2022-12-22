При обстреле Донецка ранило Рогозина, отмечавшего в ресторане день рождения

Депутат Госдумы Алексей Журавлев уверен, что гостиницу, при которой находился ресторан, обстреляли по наводке. «Где-то около 20:00, когда было несколько гостей, охрана Дмитрия Олеговича, его соратники, я, это случилось. Три прилета, четко, ровно в гостиницу. Это подлейшая вещь, непонятная для меня. Я не знаю, кто навел. Мы никого не приглашали, вообще никого. Кто-то навел специально», — заявил он. Сам парламентарий предполагает, что целью обстрела был отнюдь не Рогозин, а премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, так как атака произошла спустя 10 минут после его приезда.