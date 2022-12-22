FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9796 постов • 1370 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
При обстреле Донецка ранило Рогозина, отмечавшего в ресторане день рождения

При обстреле Донецка ранило Рогозина, отмечавшего в ресторане день рождения

Автор:
22 декабря 2022 08:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   ВСУ   Донецк   Рогозин   видео   обстрел   ранение   ресторан   
2696
4
1

Осколки попали в мягкие ткани спины, жизнь г-на Рогозина вне опасности.

Экс-глава корпорации "Роскосмос" попал в больницу после празднования дня рождения в Донецке 21 декабря. По ресторану "Шеш-Беш", где шло торжество, пришёлся удар ВСУ. Само здание оказалось частично разрушенным, осколки также изрешетили строения, находящиеся неподалёку.


Шесть человек, включая Рогозина, были ранены, двое - убиты. По имеющимся данным среди раненых - председатель правительства ДНР Дмитрий Хоценко, его охранник погиб.



Журналист Владимир Соловьев в своём Телеграм-канале процитировал Рогозина, сообщившего о своем состоянии.


Депутат Госдумы Алексей Журавлев уверен, что гостиницу, при которой находился ресторан, обстреляли по наводке. «Где-то около 20:00, когда было несколько гостей, охрана Дмитрия Олеговича, его соратники, я, это случилось. Три прилета, четко, ровно в гостиницу. Это подлейшая вещь, непонятная для меня. Я не знаю, кто навел. Мы никого не приглашали, вообще никого. Кто-то навел специально», — заявил он. Сам парламентарий предполагает, что целью обстрела был отнюдь не Рогозин, а премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, так как атака произошла спустя 10 минут после его приезда.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   ВСУ   Донецк   Рогозин   видео   обстрел   ранение   ресторан   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
44  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Radugananebe Час назад
Мягкие ткани спины -это жопа что-ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Горожанин 6 минут назад
Всё. Рогозин - это красная черта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Example 6.2.6 11 минут назад
Поехал ради пиара в зону СВО (надеюсь все понимают, что Рогозин не сидит там в окопе на передовой с калашом в руках), и то, даже ради пропаганданистической миссии не может удержаться, чтоб сытно не пожрать в ресторане. В то время как бойцы в окопах на газовых горелках консервированную гречку размораживают, люди в многих городах стоят в очередях за гуманитаркой, да и в целом по стране, из-за введённых санкций люди живут куда хуже, этот боров не сдержался и полез пожрать по богатому..
"Кто-то навёл", говорит. Да не надо быть супер шпионом и разведчиком, если в Донецке кто-то кушает в ресторане, резервируя себе заранее зал, рябчиков, омаров, белое вино и обслугу, понятно что это будет кто-то из управленческих или командных постов.. а не простой Вася, который с ЗП решил жену сводить покушать в роскоши. Бей туда ракетами и снарядами, по любому попадёшь в какую-то шишку.
Смотреть на эту вороватую свинью противно, поехал "поддержать войска", а сам по ресторанам в тылу жрёт. Сейчас небось за свой подвиг ещё и медаль получит и поедет на поправку куда-нить на Сейшелы за гос бюджет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Александр Example 6.2.6 Минуту назад
Рогозин бесполезный популист, сто лет здоровья его заднице. Отправить на пенсию и подарить батут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96
Аврашалом Маркович 17 минут назад
В этом месте Рогозину разбили бутылку об жопу, точнее, осколок в спину, что говорит либо о нейэбических способностях ВСУ, либо о количестве людей, поддерживающих там Украину. Нарядненько у них там на невойне, как я погляжу, а кто-то, надев кредитный шмот, сидит в окопе, "а то иначе там будут сидеть солдаты НАТО"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Diman44 19 минут назад
ну,теперь Рогозина сделают ветераном боевых действий,выплатят компенсацию за ранение и прочие ништяки дадут.пиарнулся на 100500%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ashabad 24 минуты назад
Самого Рогозина не жалко. Примечателен тот факт, что ВСУ стреляли по невоенным объектам, там где много мирного населения.
Ещё раз убеждаемся, что русских расчеловечивают. По отношению к русским укро-нацики позволяют себе самые страшные преступления. И всё это при полном попустительстве Запада. То, что считалось бы недопустимым, что они там на Западе называют "военные преступлени" и "нарушение обычаев войны", в отношении к русским они бандерогам позволяют делать.
Поэтому у нас нет другого выхода, как уничтожить эту заразу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
267
Критерий Коши Полчаса назад
Я вот одного не пойму: зачем устраивать гулянку в городе, который не только на военном положении, но и расположен практически на линии соприкосновения? Поверил в свою неуязвимость чтоли? Сдается мне, что тот кто его на это надоумил и тот кто навёл огонь имеют общие ниточки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Элек Мек Полчаса назад
Мой мобилизованный друг живёт с товарищами по оружию в землянке,по ресторациям не гуляет и звонит раз в неделю и то при случае если с линии фронта выбирается в тыл за чем нибудь необходимым для дальнейшей прохождения службы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−2
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
"Осколки попали в мягкие ткани спины"
С такой комплекцией мягкие ткани по всему телу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
dima423 45 минут назад
когда уже мы начнем епашить по предполагаемым местам нахождения их руководства??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−2
0
анатолий сергеев Голос Вселенной 7 минут назад
...на обратном пути над океаном там всякое бывает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−28
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−28
7k
Михаил 51 минуту назад
Парни на передовой жизнью рискуют,а эти по ресторанам гуляют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
102
npocto__Makc Михаил 43 минуты назад
Вот и у меня двоякое впечатление. Вроде и молодец что там находится, а с другой стороны..как всегда красивой жизнью живет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Добрый Алабай 51 минуту назад
Прям вижу жестокую ответку: перекрываются все трубопроводы, идущие через дуркаину, группировка ВСУ, постоянно обстреливающая ДНР, выжигается напалмом за один день, уничтожаются все мосты, связывающие дуркаину с западом, киев превращается в кучу щебёнки.
Не переживайте, ничего этого не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr 54 минуты назад
Ждем, когда ему Героя России дадут))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−2
3k
Natural Selection Час назад
Походу все, отвоевал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Колорад Час назад
Самое мерзкое, что всякие медведевы и рогозины, до СВО имели репутацию ниже плинтуса, обоснованно, теперь за счет крови наших людей пиарятся. Какие они смелые в твитерах, а факт того, что вся текущая ж**а на их совести уже никого не волнует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
hairov Час назад
Значит есть крыса в его окружении. Кто перед обстрелом свалил по быстрому?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Павел Час назад
Ну а что ему там еще было делать? Как не прибухивать.
С какой формулировкой ему орден дадут?

Кстати та сторона наших ТОП менагеров видно в жуй не ставит. А мы всё " как бы чего не вышло", ну завалили бы какого Люска или Данилова.
Но нет! Сообщество осудить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Shtoppi Час назад
каклы наверняка наобум стреляли, под наркотиками по другому не получится, и случайно попали в торжество "батутыча", а окружение его теперь параноить на эту тему начнет и охоту на ведьм устраивать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

173074



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Челябинске задержали&nbsp; кавказского фуд-блогера - он выстрелил в лицо владельцу одного из ресторанов
В Челябинске задержали  кавказского фуд-блогера - он выстрелил в лицо владельцу...
Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе
Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе
Набирающие популярность в сообществах
В СССР только копировали
В СССР только копировали
Первая в России фабрика 3D-печати открылась в технопарке "Строгино"⁠⁠
Первая в России фабрика 3D-печати открылась в технопарке "Строгино"⁠⁠
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Частый гость

Лучшие демотиваторы
Сельская мото – карусель

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#забавно#животные#автомобили#автомир#Ynews#креатив#комментарии#путешествия
#Юмор#Прикол#люди#история#дтп#новый год#Жизнь#США#наказание#рождество
#интересно#факты#подборка#аварии#авто аварии#полиция#картинки#кино#Приколы#соцсети
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год "Ты депутата трогал?": в Сети появилось видео потасовки народного избранника из Ростова "Ты депутата трогал?": в Сети появилось видео потасовки народного избранника из Ростова "Ой, потолок упал!": на нефтеустановке в Ангарске прогремел взрыв, есть погибшие "Ой, потолок упал!": на нефтеустановке в Ангарске прогремел взрыв, есть погибшие "Ловить нечего": американцы наглядно сравнили мощь авиации Украины и России "Ловить нечего": американцы наглядно сравнили мощь авиации Украины и России Автобус с вахтовиками улетел в кювет в Хабаровском крае. Есть погибшие Автобус с вахтовиками улетел в кювет в Хабаровском крае. Есть погибшие В Лондоне у аттракциона с двумя пассажирами оборвался страховочный кабель В Лондоне у аттракциона с двумя пассажирами оборвался страховочный кабель

На что жалуетесь?

Вернуться