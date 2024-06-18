Один из террористов, захвативших заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, оказался жив

Сейчас он находится в больнице.
RT сообщает, что один из шести террористов, захвативших заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, выжил после штурма. Сообщается, что это Д. Камнеев 1996 года рождения, который принял ислам и стал сторонником его радикального течения. Уточняется, что когда к СИЗО прибыла скорая помощь, Камнев был единственным из террористов, кто ещё дышал. Baza сообщает, что он получил ранение в голову и сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.
После того как рецидивист придёт в сознание, его начнут допрашивать. Родственники ещё не в курсе, что он жив, уточняет Mash.
Telegram-канал Поздняков опубликовал видео 2021 года, на котором видно задержание и допрос Камнева. Сообщается, что парень собирался взорвать здание МВД России по городу Кисловодску. Террористический акт был предотвращен сотрудниками спецслужб. В доме Камнеева прошли обыски, изъяты вещества и компоненты для изготовления детонирующих устройств, а также огнестрельное оружие и запрещенная экстремистская религиозная литература. Также его девушка рассказала, что он планировал стать шахидом.
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Ранее мы сообщали, что шестеро содержащихся в СИЗО №1 выбили решётку в своей камере и проникли в дежурную часть, где захватили двух сотрудников регионального управления ФСИН и завладели их оружием. Известно, что как минимум трое из них проходят по "террористическим" статьям за причастность к ИГИЛ*.
Бойцы спецназа провели штурм СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где шестеро арестантов взяли в заложники двух сотрудников ФСИН и потребовали предоставить им оружие и транспорт.
*—террористическая организация, запрещена в России.
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Никогда такого не было.