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Один из террористов, захвативших заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, оказался жив

Один из террористов, захвативших заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, оказался жив

Автор:
18 июня 2024 18:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ростов-на-дону   ЧП   захват заложников   ликвидация   сизо   террористы   штурм   
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Сейчас он находится в больнице.

RT сообщает, что один из шести террористов, захвативших заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, выжил после штурма. Сообщается, что это Д. Камнеев 1996 года рождения, который принял ислам и стал сторонником его радикального течения. Уточняется, что когда к СИЗО прибыла скорая помощь, Камнев был единственным из террористов, кто ещё дышал. Baza сообщает, что он получил ранение в голову и сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

После того как рецидивист придёт в сознание, его начнут допрашивать. Родственники ещё не в курсе, что он жив, уточняет Mash.

Telegram-канал Поздняков опубликовал видео 2021 года, на котором видно задержание и допрос Камнева. Сообщается, что парень собирался взорвать здание МВД России по городу Кисловодску. Террористический акт был предотвращен сотрудниками спецслужб. В доме Камнеева прошли обыски, изъяты вещества и компоненты для изготовления детонирующих устройств, а также огнестрельное оружие и запрещенная экстремистская религиозная литература. Также его девушка рассказала, что он планировал стать шахидом.

Ранее мы сообщали, что шестеро содержащихся в СИЗО №1 выбили решётку в своей камере и проникли в дежурную часть, где захватили двух сотрудников регионального управления ФСИН и завладели их оружием. Известно, что как минимум трое из них проходят по "террористическим" статьям за причастность к ИГИЛ*.

Бойцы спецназа провели штурм СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где шестеро арестантов взяли в заложники двух сотрудников ФСИН и потребовали предоставить им оружие и транспорт.


*—террористическая организация, запрещена в России.

Источник:

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Метки: Ростов-на-дону   ЧП   захват заложников   ликвидация   сизо   террористы   штурм   
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12  комментариев
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19k
ron Час назад
надеюсь, его подлатают и будут допрашивать так, что он позавидует сдохшим братьям )
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15k
Иван Иваныч 5 минут назад
А почему его не обрили?
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18k
Сергей 7 минут назад
Для таких ушлепков -свинец самое лучшее лекарство
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6k
TirAn 24 минуты назад
При попытке к бегству вылечить надо бы. навсегда
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6k
Руслан Полчаса назад
Надо пытать тварь. Пытать, чтобы эта падаль хотела умереть, но не смогла. Когда сдаст всех причастных - умертвить с особой жестокостью суку.
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12k
Юрий 38 минут назад
То что он жив не освобождает его от его собственных похорон, закопать живым вместе с остальными.
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5k
Василий Афиногенов 52 минуты назад
что то зачастили...Крокус,теперь Ростов...
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152k
parallax Час назад
Принял ислам и стал террористом.
Никогда такого не было.
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43k
Сергей Час назад
Допрашивать надо работников "лучшего Ростовского СИЗО", а этого просто утопить в сортире.
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152k
parallax Час назад
Наверное не Камнев, а Камнеев.
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10k
Alex Час назад
Добить свинью
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5134 поста (4919 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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