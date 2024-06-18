Один из террористов, захвативших заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, оказался жив

RT сообщает, что один из шести террористов, захвативших заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, выжил после штурма. Сообщается, что это Д. Камнеев 1996 года рождения, который принял ислам и стал сторонником его радикального течения. Уточняется, что когда к СИЗО прибыла скорая помощь, Камнев был единственным из террористов, кто ещё дышал. Baza сообщает, что он получил ранение в голову и сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

После того как рецидивист придёт в сознание, его начнут допрашивать. Родственники ещё не в курсе, что он жив, уточняет Mash.