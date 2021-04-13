Потрясающее изображение «Море дюн» на Марсе

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NASA опубликовало потрясающий снимок органично разместившихся на Красной планете моря дюн.
Захватывающий вид был запечатлён самым долго летающим марсианским зондом NASA.
На снимке также показан находящийся во льдах Северный полюс Марса.
На снимке также показан находящийся во льдах Северный полюс Марса.
«Море тёмных дюн в виде длинных линий, сформированных ветрами, окружает северную полярную шапку Марса», — заявило NASA.
Космическое агентство описало регион с дюнами как территорию размером с Техас.
«На этом изображении с искажёнными цветами области с более низкими температурами запечатлены в более голубых тонах. Пока более тёплые очертания изображены в желтых и оранжевых тонах. Отчего тёмные, нагретые солнцем дюны светятся золотым цветом.»
Само изображение охватывает область шириной примерно 30 км.
NASA создало сцену, объединив несколько изображений, сделанных в период с декабря 2002 года по ноябрь 2004 года.
Космическое агентство описало регион с дюнами как территорию размером с Техас.
«На этом изображении с искажёнными цветами области с более низкими температурами запечатлены в более голубых тонах. Пока более тёплые очертания изображены в желтых и оранжевых тонах. Отчего тёмные, нагретые солнцем дюны светятся золотым цветом.»
Само изображение охватывает область шириной примерно 30 км.
NASA создало сцену, объединив несколько изображений, сделанных в период с декабря 2002 года по ноябрь 2004 года.
Они были сфотографированы системой тепловизионного изображения, установленного на орбитальном аппарате Mars Odyssey.
Mars Odyssey был запущен NASA 7 апреля 2001 года, космическому летательному аппарату было поручено облететь Марс и собрать данные.
Во многом это задание было связано с использованием спектрометров и тепловизоров для обнаружения следов воды и льда на Марсе.
Но также зонд помог собрать информацию о марсианской геологии и радиации.
Также NASA использовало Odyssey в качестве ретрансляционной станции для легендарного марсохода Curiosity, который приземлился на Марсе летом 2012 года.
Данное изображение было выпущено в рамках специального сета фотографий, приуроченных к 20-летию Odyssey.
Прошло чуть более 20 лет с момента запуска Odyssey, тогда как его 20-летнее достижение орбиты Марса будет отмечаться 24 октября этого года.
Mars Odyssey был запущен NASA 7 апреля 2001 года, космическому летательному аппарату было поручено облететь Марс и собрать данные.
Во многом это задание было связано с использованием спектрометров и тепловизоров для обнаружения следов воды и льда на Марсе.
Но также зонд помог собрать информацию о марсианской геологии и радиации.
Также NASA использовало Odyssey в качестве ретрансляционной станции для легендарного марсохода Curiosity, который приземлился на Марсе летом 2012 года.
Данное изображение было выпущено в рамках специального сета фотографий, приуроченных к 20-летию Odyssey.
Прошло чуть более 20 лет с момента запуска Odyssey, тогда как его 20-летнее достижение орбиты Марса будет отмечаться 24 октября этого года.
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