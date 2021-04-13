Потрясающее изображение «Море дюн» на Марсе

Они были сфотографированы системой тепловизионного изображения, установленного на орбитальном аппарате Mars Odyssey.



Mars Odyssey был запущен NASA 7 апреля 2001 года, космическому летательному аппарату было поручено облететь Марс и собрать данные.



Во многом это задание было связано с использованием спектрометров и тепловизоров для обнаружения следов воды и льда на Марсе.



Но также зонд помог собрать информацию о марсианской геологии и радиации.



Также NASA использовало Odyssey в качестве ретрансляционной станции для легендарного марсохода Curiosity, который приземлился на Марсе летом 2012 года.



Данное изображение было выпущено в рамках специального сета фотографий, приуроченных к 20-летию Odyssey.



Прошло чуть более 20 лет с момента запуска Odyssey, тогда как его 20-летнее достижение орбиты Марса будет отмечаться 24 октября этого года.