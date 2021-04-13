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Потрясающее изображение «Море дюн» на Марсе

Потрясающее изображение «Море дюн» на Марсе (3 фото)

Автор:
13 апреля 2021 08:43
Сообщество : Космос
Метки: Море дюн   интересно   космос   красная планета   марс   планета   фото   
348
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NASA опубликовало потрясающий снимок органично разместившихся на Красной планете моря дюн.

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Метки: Море дюн   интересно   космос   красная планета   марс   планета   фото   
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