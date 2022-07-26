Как выглядят самые глубокие каньоны Солнечной системы: новые снимки из космоса

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Космический аппарат Mars Express Европейского космического агентства сделал великолепные снимки долин Маринера. Это гигантская система каньонов на Марсе, которая в 10 раз длиннее, в 20 раз шире и в семь раз глубже, чем знаменитый Гранд-Каньон в США.
Долины Маринера считаются крупнейшим рельефным образованием в Солнечной системе. Каньоны протяжённостью более 4500 км и шириной в среднем 200 км (в отдельных местах до 600 км) охватывают огромную территорию Красной планеты. Глубина каньонов в отдельных местах достигает 11 км.
Чтобы лучше представить эти масштабы, можно мысленно наложить долины Маринера на территорию, например, США: они заняли бы её целиком, от Атлантического до Тихого океана. Или на территорию Европы: огромные каньоны в этом случае простирались бы от северной оконечности Норвегии до южной оконечности Сицилии.
На новых снимках показаны две расщелины, которые являются частью западной долины Маринера, — каньон Ио длиной 840 км и каньон Титона длиной 805 км и глубиной 7 км. Альпийский Монблан, возвышающийся более чем на 4800 метров над уровнем моря, легко поместился бы в каньон Титона.
На изображении используются данные стереокамеры высокого разрешения (HRSC) на борту Mars Express, и это изображение в «истинных цветах», то есть оно показывает то, что увидел бы человеческий глаз, если бы посмотрел на эту область Марса.
Чтобы лучше представить эти масштабы, можно мысленно наложить долины Маринера на территорию, например, США: они заняли бы её целиком, от Атлантического до Тихого океана. Или на территорию Европы: огромные каньоны в этом случае простирались бы от северной оконечности Норвегии до южной оконечности Сицилии.
На новых снимках показаны две расщелины, которые являются частью западной долины Маринера, — каньон Ио длиной 840 км и каньон Титона длиной 805 км и глубиной 7 км. Альпийский Монблан, возвышающийся более чем на 4800 метров над уровнем моря, легко поместился бы в каньон Титона.
На изображении используются данные стереокамеры высокого разрешения (HRSC) на борту Mars Express, и это изображение в «истинных цветах», то есть оно показывает то, что увидел бы человеческий глаз, если бы посмотрел на эту область Марса.
Вид на каньон Титона с наклонной перспективой
Изображение создано на основе цифровой модели местности, надира и цветовых каналов стереокамеры высокого разрешения на борту Mars Express Европейского космического агентства.
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На этом изображении ущелья Титона видны параллельные линии и груды обломков (вверху справа), которые указывают на недавний оползень
Долины Маринера, вид из космоса
Каньоны образовались в результате сочетания геологических разломов, оползней и эрозии ветром и древними водными потоками.
На этом снимке показан вид в перспективе столовой горы (горы с усечённой вершиной) в регионах к востоку от долин Маринера, крупнейших каньонов в Солнечной системе
Каньон Титона и каньон Ио. Область, выделенная белым прямоугольником, обозначает область, полученную стереокамерой высокого разрешения Mars Express 21 апреля 2022 г.
Космический аппарат ЕКА Mars Express находится на орбите Красной планеты с 2003 года для проведения широкого спектра научных экспериментов, включая визуализацию поверхности Марса, картографирование его минералов, определение состава и циркуляции его атмосферы, а также исследований под его корой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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