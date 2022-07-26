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Как выглядят самые глубокие каньоны Солнечной системы: новые снимки из космоса

Как выглядят самые глубокие каньоны Солнечной системы: новые снимки из космоса

Автор:
26 июля 2022 14:28
Сообщество : Космос
Метки: Ynews   Европейское космическое агентство   вид из космоса   долины маринера   каньоны   космос   марс   масштабно   на марсе   
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Космический аппарат Mars Express Европейского космического агентства сделал великолепные снимки долин Маринера. Это гигантская система каньонов на Марсе, которая в 10 раз длиннее, в 20 раз шире и в семь раз глубже, чем знаменитый Гранд-Каньон в США.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Европейское космическое агентство   вид из космоса   долины маринера   каньоны   космос   марс   масштабно   на марсе   
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Hunson Abadeer Полчаса назад
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