Как выглядят самые глубокие каньоны Солнечной системы: новые снимки из космоса

Долины Маринера считаются крупнейшим рельефным образованием в Солнечной системе. Каньоны протяжённостью более 4500 км и шириной в среднем 200 км (в отдельных местах до 600 км) охватывают огромную территорию Красной планеты. Глубина каньонов в отдельных местах достигает 11 км.



Чтобы лучше представить эти масштабы, можно мысленно наложить долины Маринера на территорию, например, США: они заняли бы её целиком, от Атлантического до Тихого океана. Или на территорию Европы: огромные каньоны в этом случае простирались бы от северной оконечности Норвегии до южной оконечности Сицилии.



На новых снимках показаны две расщелины, которые являются частью западной долины Маринера, — каньон Ио длиной 840 км и каньон Титона длиной 805 км и глубиной 7 км. Альпийский Монблан, возвышающийся более чем на 4800 метров над уровнем моря, легко поместился бы в каньон Титона.



На изображении используются данные стереокамеры высокого разрешения (HRSC) на борту Mars Express, и это изображение в «истинных цветах», то есть оно показывает то, что увидел бы человеческий глаз, если бы посмотрел на эту область Марса.