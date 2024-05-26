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Иранская деревня гномов возрастом 5000 лет. Их рост не превышал 70 сантиметров

Иранская деревня гномов возрастом 5000 лет. Их рост не превышал 70 сантиметров

Автор:
26 мая 2024 10:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: Иран   деревня Махуник   деревня гномов   интересно   люди   познавательно   рост   факты   фото   
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В иранской деревне Махуник стоят домики, построенные сто лет назад, и современным людям они кажутся построенными какими-то лилипутами. Их высота не превышает полутора метров, при этом в них жители стояли в полный рост.


Внезапно деревня Махуник около границы с Афганистаном с ее маленькими домами стала лучшим памятником истории, который дарит жителям страны уверенность в будущем.

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Современные иранцы едва могут зайти в эти дома, в проходах приходится нагибаться, а внутри стоять, сильно сгорбившись. И такими низкими построены все 200 домиков в поселении, то есть это не исключение.

Местные жители все были ниже полутора метров, потому что населению не хватало пищи, в ней не было витаминов, чтобы в юности кости росли как следует. Плюс – было много браков между родней, потому что у людей не было средств для путешествий между поселениями.

Это судьба многих удаленных деревень, занимающихся натуральным хозяйством. При этом почва в Иране не самая благодатная, в деревне с трудом росла репа и ячмень, потому шансов вырасти у людей просто не было.

И сравните с современным высоким иранцем, который всего за пару поколений стал для своих предков настоящим великаном.

А все благодаря развитию инфраструктуры в стране. Когда стали строиться дороги, по ним стало возможным доставлять продукты, покупать мясо, птицу, другие злаки. Люди смогли разнообразно питаться и с каждым поколением становиться выше и выше, почти на 10 сантиметров.

И в какой-то момент дома предков стали буквально физически малы для коренных жителей, пришлось переселяться. Сносить деревню предков там не стали, просто построили рядом высокие кирпичные дома.

Сейчас в Махунике рядом с хижинами лилипутов живет 700 высоких человек. Они по прежнему занимаются фермерством, обрабатывая скудную почву, от чего получают скудный урожай репы и других неприхотливых культур.

Но теперь им дают субсидии, привозят пищу от государства, и их тела крепкие и высокие. Это лучшая иллюстрация того, как изменилась жизнь бедного крестьянина за сто лет.

История этой деревеньки интересна тем, что в ней живут одни и те же семьи с одним набором генов. То есть если в Китае лилипуты со всей страны просто съехались и решили жить в одной деревне, то в Иране их лилипутами сделали суровые обстоятельства и скудная почва.

А государство смогло «превратить обратно» лилипутов в высоких здоровых людей. По-моему, это позитивная история, длиной в 100 лет.

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Метки: Иран   деревня Махуник   деревня гномов   интересно   люди   познавательно   рост   факты   фото   
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96k
Херанука Паибалу 43 минуты назад
Куйню афтар напейсал
строили маленьким, невысоким, без окон, с небольшим лазом-дверью - чисто патамушта такое жилище построить, отопить, укрепить и содержать ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ
Афтар, чем они будут отапливать большой дом зимой ?
Деревья видишь ?
нет
Правильно, топят кизяком - высохшим говном животных
.
у нас на Кубани еще есть подобные жилища в предгорьях - где внутри сгибаться надо, чтоб ходить....
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3k
Igor Grishaev 14 минут назад
Так и до мышей до*бутся..
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392
Влад Полчаса назад
Я в дом своей бабушки тоже согнувшись заходил,двери мне где-то по плечо были. А внутри постоянно стукался головой о полати.Свободного места - два на три шага.
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33k
Владимир Час назад
Литл Лэмплайт прям.
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1856 постов (1809 в горячем)

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