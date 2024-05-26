Иранская деревня гномов возрастом 5000 лет. Их рост не превышал 70 сантиметров

Современные иранцы едва могут зайти в эти дома, в проходах приходится нагибаться, а внутри стоять, сильно сгорбившись. И такими низкими построены все 200 домиков в поселении, то есть это не исключение.

Местные жители все были ниже полутора метров, потому что населению не хватало пищи, в ней не было витаминов, чтобы в юности кости росли как следует. Плюс – было много браков между родней, потому что у людей не было средств для путешествий между поселениями.

Это судьба многих удаленных деревень, занимающихся натуральным хозяйством. При этом почва в Иране не самая благодатная, в деревне с трудом росла репа и ячмень, потому шансов вырасти у людей просто не было.