Полиция задержала женщину, которая может быть причастна к смерти актёра Мэтью Перри

Издание In Touch Weekly уточняет, что полицейские вышли на женщину. О ней известно только то, что она тоже знаменитость. С женщиной Мэтью познакомился в реабилитационном центре. Полиция уже несколько раз допрашивала женщину, но на этот раз органы заявились в ее дом с ордером на обыск. У неё конфисковали ноутбук и телефон. Правда, со следствием она сотрудничает и свою вину отрицает.