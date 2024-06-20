Полиция задержала женщину, которая может быть причастна к смерти актёра Мэтью Перри

Полицейские заявили, что подозреваемая - знаменитость.
О смерти актёра стало известно в октябре 2023 года. Его тело было найдено в джакузи его собственного дома в Лос-Анджелесе. Сообщается, что полицейские тут же проверили дом на наличие наркотиков, но сильнодействующих веществ не обнаружили. Приехавшие врачи не нашли на теле Перри и следов насилия. Позже стало известно, что в крови у актёра был кетамин. Правда его уровень примерно таким же, как при общем наркозе.
Судмедэксперты заявили, что препарат вызвал «чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и дыхательную недостаточность», в результате Перри утонул. Сопутствующими причинами его смерти были ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина, который используется для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов. Однако, остаётся загадкой то, как именно кетамин попал в организм Мэтью. Сначала полицейские считали, что актёру ставили капельницы с данным препаратом, чтобы победить алкогольную зависимость. Но теперь полицейские считают, что Мтью Пэрри могли убить.
Издание In Touch Weekly уточняет, что полицейские вышли на женщину. О ней известно только то, что она тоже знаменитость. С женщиной Мэтью познакомился в реабилитационном центре. Полиция уже несколько раз допрашивала женщину, но на этот раз органы заявились в ее дом с ордером на обыск. У неё конфисковали ноутбук и телефон. Правда, со следствием она сотрудничает и свою вину отрицает.
Актер был известен по роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья", который выходил с 1994 по 2004 год. За свои работы в кино и сериалах был номинирован на премии «Эмми» («Друзья», «Западное крыло», «Триумф: история Рона Кларка») и «Золотой глобус («Триумф: история Рона Кларка»).
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