В Нью-Йорке на Стива Бушеми напал неизвестный и скрылся

Пострадавшего актёра доставили в больницу.
На 66-летнего актёра Стива Бушеми напали в Нью-Йорке. Неизвестный напал на Стива когда он гулял по улицам города. Сообщается, что после нападения Бушеми увезли в больницу - у него опухли лицо и левый глаз. В разговоре с The New York Post представитель актёра рассказал, что произошло это ещё на прошлой неделе. Сейчас Стив чувствует себя хорошо и благодарен поклонникам за поддержку.
«С ним все в порядке, и он ценит все добрые пожелания, хотя он невероятно огорчен, что это случилось с ним, когда он гулял по улицам Нью-Йорка», — говорится в заявлении пресс-секретаря 66-летнего актера.
В то же время в полиции отметили, что нападавшим оказался бородатый чернокожий мужчина с чёрной одежде. Он до сих пор не найден, полицейские опубликовали его ориентировку и просят жителей помочь найти преступника.
Это не первое нападение на актёров в этом году. 31 марта 55-летнего Майкла Стулбарга ударили камнем по голове, когда он шёл в центре Нью-Йорка. Интересно, что и Бушеми и Стулбарг снялись в одном и том же сериале «Подпольная империя».
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Шел по улице, спотыкнулся, сломал ногу, приехал в больницу. А врача уже на столе бумага из полиции, что спотыкнулся ты по дороге с работы - а значит, это страховой случай.
Времена изменились ))
Чё-то у меня разрыв шаблонов!