В Нью-Йорке на Стива Бушеми напал неизвестный и скрылся

На 66-летнего актёра Стива Бушеми напали в Нью-Йорке. Неизвестный напал на Стива когда он гулял по улицам города. Сообщается, что после нападения Бушеми увезли в больницу - у него опухли лицо и левый глаз. В разговоре с The New York Post представитель актёра рассказал, что произошло это ещё на прошлой неделе. Сейчас Стив чувствует себя хорошо и благодарен поклонникам за поддержку.

«С ним все в порядке, и он ценит все добрые пожелания, хотя он невероятно огорчен, что это случилось с ним, когда он гулял по улицам Нью-Йорка», — говорится в заявлении пресс-секретаря 66-летнего актера.

В то же время в полиции отметили, что нападавшим оказался бородатый чернокожий мужчина с чёрной одежде. Он до сих пор не найден, полицейские опубликовали его ориентировку и просят жителей помочь найти преступника.