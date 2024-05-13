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В Нью-Йорке на Стива Бушеми напал неизвестный и скрылся

В Нью-Йорке на Стива Бушеми напал неизвестный и скрылся

Автор:
13 мая 2024 18:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Нью-Йорк   Стив Бушеми   актёр   интересное   нападение   фото   шоу бизнес   
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Пострадавшего актёра доставили в больницу.

На 66-летнего актёра Стива Бушеми напали в Нью-Йорке. Неизвестный напал на Стива когда он гулял по улицам города. Сообщается, что после нападения Бушеми увезли в больницу - у него опухли лицо и левый глаз. В разговоре с The New York Post представитель актёра рассказал, что произошло это ещё на прошлой неделе. Сейчас Стив чувствует себя хорошо и благодарен поклонникам за поддержку.

«С ним все в порядке, и он ценит все добрые пожелания, хотя он невероятно огорчен, что это случилось с ним, когда он гулял по улицам Нью-Йорка», — говорится в заявлении пресс-секретаря 66-летнего актера.

В то же время в полиции отметили, что нападавшим оказался бородатый чернокожий мужчина с чёрной одежде. Он до сих пор не найден, полицейские опубликовали его ориентировку и просят жителей помочь найти преступника.

Это не первое нападение на актёров в этом году. 31 марта 55-летнего Майкла Стулбарга ударили камнем по голове, когда он шёл в центре Нью-Йорка. Интересно, что и Бушеми и Стулбарг снялись в одном и том же сериале «Подпольная империя».

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Метки: Нью-Йорк   Стив Бушеми   актёр   интересное   нападение   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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18k
GROMOZEKA Час назад
«Все улыбаются, спрашивают, как дела»
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44
Fantikturbo 17 минут назад
Бушеми в каждом фильме убивают... Причем походу режиссёры специально его берут на роль убиенного. Даже в фильме Большой Лебовски его персонаж не должен был умирать.
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20k
Bill 20 минут назад
Знакомый рассказывал что у них в Южной Корее хулиганов и воришек обычно привозят в полицию в течении суток. И это, скорее, максимум по времени.
Шел по улице, спотыкнулся, сломал ногу, приехал в больницу. А врача уже на столе бумага из полиции, что спотыкнулся ты по дороге с работы - а значит, это страховой случай.
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 36 минут назад
Те кто были в Нью Йорке 20 лет назад могли рассказывать что это самый безопасный город....
Времена изменились ))
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44
Fantikturbo МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 22 минуты назад
До 2000-х Нью Йорк тоже был не айс и походу чуть ли не с начала прошлого века.
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3k
Звёздный странник Час назад
Чёрный мужчина, в чёрной кепке, в чёрных штанах, с чёрным рюкзаком, в синей футболке и белой бородой...СТОП!
Чё-то у меня разрыв шаблонов!
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4k
Бровеносец в потёмках Час назад
Удивительно. В самой передовой, по мнению многих, стране, не могут найти какого-то сраного негра, чей портрет уже есть у всех копов, а в отсталой лапотной России к такому персонажу уже через пару часов, максимум на следующий день, в дверь постучались неулыбчивые люди в форме.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5009 постов (4794 в горячем)
Pika-Pika?
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