Киллиана Мёрфи засняли в подворотне, где он пьяный справлял нужду

Жизнь знаменитых актёров так или иначе связана с камерами. Сначала они добровольно снимаются в кинофильмах, а потом папарацци преследуют их повсюду. Звезда "Острых козырьков" Киллиан Мёрфи отдохнул в баре и попал в объективы камер не в самом лучшем виде.
На днях Киллиана Мёрфи выпивал со сценаристом "Острых козырьков" Стивеном Найтом в лондонском квартале Сохо. Сначала Киллиан выпил пинту тёмного пива (0,57 литра), а потом поехал с Найтом в French House, где друзья заказали бутылку шампанского.
Спустя несколько часов актёра заметили в одном из переулков. Он справлял малую нужду на улице, накинув на голову капюшон. Однако маскировка не сработала, папарацци следили за Киллианом и узнали его по куртке.
В своё оправдание актёр заявил, что это была не простая пьянка. Он ходил в паб, чтобы послушать местный акцент для будущей роли. Речь идёт о полнометражном фильме "Острые козырьки", уточняет The Sun.
Источник:
- Актёр Владимир Машков попросил дочь покинуть Америку ради Родины, но та отказалась
- Анастасию Волочкову выселили из отеля в Турции за пьяные выходки
- ФНС заблокировала счета Самойловой и Бородиной
- В возрасте 82 лет скончался актёр из «Крестного отца» Джеймс Каан
- 6 любопытных фактов о Киллиане Мёрфи
У мальчика была тяжелая психологическая травма, когда он узнал,
что балерины тоже какают...
Ну выпил человек пива, ну припёрло его на улице, ну не в штаны же!
Единственное, что удивляет - это шампунь на тёмное пиво... Водкой нужно было шлифануть