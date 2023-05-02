Киллиана Мёрфи засняли в подворотне, где он пьяный справлял нужду

Жизнь знаменитых актёров так или иначе связана с камерами. Сначала они добровольно снимаются в кинофильмах, а потом папарацци преследуют их повсюду. Звезда "Острых козырьков" Киллиан Мёрфи отдохнул в баре и попал в объективы камер не в самом лучшем виде.