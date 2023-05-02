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Киллиана Мёрфи засняли в подворотне, где он пьяный справлял нужду

Киллиана Мёрфи засняли в подворотне, где он пьяный справлял нужду

Автор:
02 мая 2023 11:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киллиан Мёрфи   актёр   бар   интересное   отдых   папарации   фото   шоу бизнес   
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Жизнь знаменитых актёров так или иначе связана с камерами. Сначала они добровольно снимаются в кинофильмах, а потом папарацци преследуют их повсюду. Звезда "Острых козырьков" Киллиан Мёрфи отдохнул в баре и попал в объективы камер не в самом лучшем виде.

На днях Киллиана Мёрфи выпивал со сценаристом "Острых козырьков" Стивеном Найтом в лондонском квартале Сохо. Сначала Киллиан выпил пинту тёмного пива (0,57 литра), а потом поехал с Найтом в French House, где друзья заказали бутылку шампанского.

Спустя несколько часов актёра заметили в одном из переулков. Он справлял малую нужду на улице, накинув на голову капюшон. Однако маскировка не сработала, папарацци следили за Киллианом и узнали его по куртке.

В своё оправдание актёр заявил, что это была не простая пьянка. Он ходил в паб, чтобы послушать местный акцент для будущей роли. Речь идёт о полнометражном фильме "Острые козырьки", уточняет The Sun.

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Метки: Киллиан Мёрфи   актёр   бар   интересное   отдых   папарации   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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−18
кошка бобик Час назад
обалденные новости...
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8k
Артём 3 минуты назад
Выйти из паба, в котором наверняка есть туалет, что бы поссать на улице? Ну такое...
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8k
Zhora 3 минуты назад
Ну поссал и чё ? Он известный актёр, но он такой же человек. Может и прибухнуть в баре и поссать за углом.
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19k
AzuveR 7 минут назад
У Покемонки,что не пост ,так сенсация.
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18k
Александр 7 минут назад
Напомнило
У мальчика была тяжелая психологическая травма, когда он узнал,
что балерины тоже какают...
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10k
Григорий Бабкин 10 минут назад
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0
grigorenko vladislav 20 минут назад
Срочная новость! Сенсация! Интернет взорван! Кто-то поссал на угол!
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31k
АнтонПолднев Полчаса назад
Слаб душой дружище. Пинта тёмного, пузырь шампуня на двоих и его унесло в мир иной. Мы обычно только бутылочки водочки на двоих начинаем закуску заказывать.
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28k
Юрьевич 46 минут назад
Ахрененная новость!
Ну выпил человек пива, ну припёрло его на улице, ну не в штаны же!

Единственное, что удивляет - это шампунь на тёмное пиво... Водкой нужно было шлифануть
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12k
Shtoppi 53 минуты назад
у англичан такая традиция, нажраться в пабе или нескольких, лучше всего в хлам, а потом выползать на улицы и искать приключений на свои задницы, попутно зассывая и заблевывая подворотни и углы.
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91k
sapér Vodička 56 минут назад
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27k
Киры4 56 минут назад
Он что не человек?
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9k
Том Сойер Час назад
В кабаке не было туалета?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
332467



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