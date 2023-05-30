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Благодаря зоозащитникам актёра бразильских сериалов нашли мёртвым в сундуке

Благодаря зоозащитникам актёра бразильских сериалов нашли мёртвым в сундуке

Автор:
30 мая 2023 15:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бразилия   актёр   знаменитости   интересное   убийство   фото   шоу бизнес   
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В Рио-де-Жанейро на заднем дворе дома нашли сундук с телом бразильского актёра на глубине двух метров под землёй. После пропажи актёра первые забили тревогу зоозащитники.

Джефферсон Мачадо пропал в январе 2023 года. Первыми забили тревогу зоозащитники. Они сообщили семье Джефферсона, что в доме, где он живёт, без присмотра находится 8 собак. Мать актера — 73-летняя Мария дас Дорес, рассказала, что в начале января сын уехал на кастинг в Сан-Паулу. Позже женщина начала получать с номера сына смс-сообщения, в которых была куча орфографических ошибок. Созваниваться Джефферсон отказался, сославшись на сломанный телефон. Последней каплей стала смена пароля в облачной системе на телефоне актера и изменение местоположения его мобильного, пишет британская газета Daily Mail.

9 февраля актёра признали пропавшим без вести.

На прошлой неделе тело бразильского актёра обнаружили в сундуке на глубине двух метров. Для того чтобы достать ящик и тело, понадобилось девять человек. Сундук нашли на заднем дворе жилой постройки в западном районе города.

По данным следствия, мужчину задушили. У актёра были связаны руки, а на шее была удавка. По данным местного издания R7 News, личность жертвы удалось установить по отпечаткам пальцев.

Главным подозреваемым стал мужчина, у которого актёр остановился. По версии следователей, артист и арендатор были знакомы. Мотив убийцы пока не известен.

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Метки: Бразилия   актёр   знаменитости   интересное   убийство   фото   шоу бизнес   
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2  комментария
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surgy Полчаса назад
Видать хороший и востребованный был актёр, раз снимал жильё в таком люксово-пафосном месте
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