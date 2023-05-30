Благодаря зоозащитникам актёра бразильских сериалов нашли мёртвым в сундуке

Джефферсон Мачадо пропал в январе 2023 года. Первыми забили тревогу зоозащитники. Они сообщили семье Джефферсона, что в доме, где он живёт, без присмотра находится 8 собак. Мать актера — 73-летняя Мария дас Дорес, рассказала, что в начале января сын уехал на кастинг в Сан-Паулу. Позже женщина начала получать с номера сына смс-сообщения, в которых была куча орфографических ошибок. Созваниваться Джефферсон отказался, сославшись на сломанный телефон. Последней каплей стала смена пароля в облачной системе на телефоне актера и изменение местоположения его мобильного, пишет британская газета Daily Mail.

9 февраля актёра признали пропавшим без вести.