Благодаря зоозащитникам актёра бразильских сериалов нашли мёртвым в сундуке

В Рио-де-Жанейро на заднем дворе дома нашли сундук с телом бразильского актёра на глубине двух метров под землёй. После пропажи актёра первые забили тревогу зоозащитники.
Джефферсон Мачадо пропал в январе 2023 года. Первыми забили тревогу зоозащитники. Они сообщили семье Джефферсона, что в доме, где он живёт, без присмотра находится 8 собак. Мать актера — 73-летняя Мария дас Дорес, рассказала, что в начале января сын уехал на кастинг в Сан-Паулу. Позже женщина начала получать с номера сына смс-сообщения, в которых была куча орфографических ошибок. Созваниваться Джефферсон отказался, сославшись на сломанный телефон. Последней каплей стала смена пароля в облачной системе на телефоне актера и изменение местоположения его мобильного, пишет британская газета Daily Mail.
9 февраля актёра признали пропавшим без вести.
На прошлой неделе тело бразильского актёра обнаружили в сундуке на глубине двух метров. Для того чтобы достать ящик и тело, понадобилось девять человек. Сундук нашли на заднем дворе жилой постройки в западном районе города.
По данным следствия, мужчину задушили. У актёра были связаны руки, а на шее была удавка. По данным местного издания R7 News, личность жертвы удалось установить по отпечаткам пальцев.
Главным подозреваемым стал мужчина, у которого актёр остановился. По версии следователей, артист и арендатор были знакомы. Мотив убийцы пока не известен.
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