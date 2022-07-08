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В возрасте 82 лет скончался актёр из «Крестного отца» Джеймс Каан

В возрасте 82 лет скончался актёр из «Крестного отца» Джеймс Каан

Автор:
08 июля 2022 10:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джеймс Каан   актёр   интересное   крёстный отец   умер   фильм   фото   шоу бизнес   
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Американский киноактер Джеймс Каан, получивший всемирную известность благодаря роли в фильме «Крестный отец», скончался в 82 года.

Джеймс Каан скончался 6 июля 2022 года. Актёр получил всемирную славу благодаря роли Сантино (Сонни) Корлеоне в фильме «Крестный отец». Также он снимался в картинах «Роллербол», «Мизери» и «Догвилль».

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О смерти актёра стало известно 7 июля. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

«С огромной грустью сообщаем вам о смерти Джимми вечером 6 июля. Семья ценит проявления любви и искренние соболезнования, но просит вас уважать ее частную жизнь в это трудное время», — говорится в публикации.

О причине смерти актёра не сообщается.

Джеймс Каан родился 26 марта 1940 года в Нью-Йорке. Первая его роль была в фильме Билли Уайлдера «Нежная Ирма». Среди других известных ролей артиста — «Мизери», «Эльдорадо», «Люди дождя», «Вор», «Мост слишком далеко», «Стиратель», «Криминальная фишка от Генри» и «Путешествие в Шайло».

За роль в фильме «Крестный отец» Каан был номинирован на «Оскар».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Джеймс Каан   актёр   интересное   крёстный отец   умер   фильм   фото   шоу бизнес   
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7  комментариев
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2k
GROMOZEKA Час назад
Земля пухом.
82 года прекрасный возраст.
Дай на Бог каждому до таких лет дожить, хотя бы
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1k
Kariya 9 минут назад
Я его больше по сериалу Лас Вегас запомнил, классный актер был.
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1k
Sergius SPb 9 минут назад
Это что, Синдзе Або в Японии застрелили..... Бывшего Премьера.
Демократия по Японски.
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2k
Михаил 14 минут назад
Глядя на его фотографию, не узнал его. Сразу вспомнилась фраза дона Корлеоне владельцу похоронного агенства:
"Сантино. Мальчик мой. Посмотри, что они сделали с моим сыном!"
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18k
Corvus Corax 14 минут назад
"Вор" - финал. Джеймс Каан, отличная музыка Крейга Сафана в исполнении Танжерин Дрим.
Кстати, в фильме одна из первых ролей Джеймса Белуши.
Ссылка youtu.be
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9k
Maddy8 38 минут назад
Бадабинг!
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1k
BarbossaG Час назад
Да, Сонни был матер!
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