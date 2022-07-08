В возрасте 82 лет скончался актёр из «Крестного отца» Джеймс Каан

Джеймс Каан родился 26 марта 1940 года в Нью-Йорке. Первая его роль была в фильме Билли Уайлдера «Нежная Ирма». Среди других известных ролей артиста — «Мизери», «Эльдорадо», «Люди дождя», «Вор», «Мост слишком далеко», «Стиратель», «Криминальная фишка от Генри» и «Путешествие в Шайло».

За роль в фильме «Крестный отец» Каан был номинирован на «Оскар».