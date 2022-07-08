В возрасте 82 лет скончался актёр из «Крестного отца» Джеймс Каан

Американский киноактер Джеймс Каан, получивший всемирную известность благодаря роли в фильме «Крестный отец», скончался в 82 года.
Джеймс Каан скончался 6 июля 2022 года. Актёр получил всемирную славу благодаря роли Сантино (Сонни) Корлеоне в фильме «Крестный отец». Также он снимался в картинах «Роллербол», «Мизери» и «Догвилль».
«С огромной грустью сообщаем вам о смерти Джимми вечером 6 июля. Семья ценит проявления любви и искренние соболезнования, но просит вас уважать ее частную жизнь в это трудное время», — говорится в публикации.
О причине смерти актёра не сообщается.
Джеймс Каан родился 26 марта 1940 года в Нью-Йорке. Первая его роль была в фильме Билли Уайлдера «Нежная Ирма». Среди других известных ролей артиста — «Мизери», «Эльдорадо», «Люди дождя», «Вор», «Мост слишком далеко», «Стиратель», «Криминальная фишка от Генри» и «Путешествие в Шайло».
За роль в фильме «Крестный отец» Каан был номинирован на «Оскар».
Источник:
АНТИФИШКИ
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82 года прекрасный возраст.
Дай на Бог каждому до таких лет дожить, хотя бы
Демократия по Японски.
"Сантино. Мальчик мой. Посмотри, что они сделали с моим сыном!"
Кстати, в фильме одна из первых ролей Джеймса Белуши.