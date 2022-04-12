Тот, кого нельзя называть: финский комментатор весь матч не произносил имя Александра Овечкина

Финский комментатор телеканала Viasat Теро Кайнулайнен отказался на днях произносить фамилию легенды российского хоккея Александра Овечкина. Но так как игнорировать такую величину как Овечкин, это все равно, что игнорировать солнце, пришлось финну во время матча называть нападающего "Вашингтон Кэпиталз" и трёхкратного чемпиона мира "знакомым мужчиной", "капитаном "Кэпиталз", "седой бородой", "восьмёркой", а также задействовать мычание и паузы в речи.

Решение не произносить фамилию Овечкина в эфире журналист объяснил своей позицией в связи с ситуацией на Украине.

"Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" — "Вашингтон" я бросил себе своеобразный вызов. Старался не упоминать имя капитана команды гостей. И я преуспел в своем испытании", — отметил сам комментатор.

Борьба финна с Овечкиным завершилась полной победой команды Овечкина над соперниками со счетом 6:3.