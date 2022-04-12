Тот, кого нельзя называть: финский комментатор весь матч не произносил имя Александра Овечкина

Как только не изощряются бывшие западные партнёры, чтобы унизить нашу с вами Федерацию. Чаще всего, впрочем, получается смешно до анекдота. Рубрика "Их борьба".
Финский комментатор телеканала Viasat Теро Кайнулайнен отказался на днях произносить фамилию легенды российского хоккея Александра Овечкина. Но так как игнорировать такую величину как Овечкин, это все равно, что игнорировать солнце, пришлось финну во время матча называть нападающего "Вашингтон Кэпиталз" и трёхкратного чемпиона мира "знакомым мужчиной", "капитаном "Кэпиталз", "седой бородой", "восьмёркой", а также задействовать мычание и паузы в речи.
Решение не произносить фамилию Овечкина в эфире журналист объяснил своей позицией в связи с ситуацией на Украине.
"Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" — "Вашингтон" я бросил себе своеобразный вызов. Старался не упоминать имя капитана команды гостей. И я преуспел в своем испытании", — отметил сам комментатор.
Борьба финна с Овечкиным завершилась полной победой команды Овечкина над соперниками со счетом 6:3.
Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин провел 70 матчей в Национальной хоккейной лиге. Россиянин забросил 45 шайб и сделал 38 результативных передач.
Между тем, в Госдуме РФ бестолковую акцию финского комментатора подвергли критике.
Как сообщеет журнал "Спорт-Экспресс", Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала поведение финского комментатора русофобией и предвзятостью. «Человек пытается побить все рекорды и приближается к тому, чтобы это сделать, а его нет в понимании других», — отметила она.
А Вячеслав Фетисов призвал игнорировать как раз таких вот чудаков: «На это даже не стоит обращать внимания. Саша должен играть и спокойно забивать. Наши ребята сейчас в НХЛ являются посланниками. Они представляют Российскую Федерацию. И очень успешно выступают. Пускай и продолжают забивать и выигрывать. Для Овечкина это особенно важно – побить незыблемый рекорд, который сделает его не только самым великим хоккеистом, но и самым великим спортсменом», – сказал двукратный олимпийский чемпион".
Источник:
АНТИФИШКИ
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