FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Спорт 2761 пост • 418 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Тот, кого нельзя называть: финский комментатор весь матч не произносил имя Александра Овечкина

Тот, кого нельзя называть: финский комментатор весь матч не произносил имя Александра Овечкина (2 фото)

Автор:
12 апреля 2022 16:24
Сообщество : Спорт
Метки: finn   игнорировать   имя   комментатор   называть   овечкин   
493
2

Как только не изощряются бывшие западные партнёры, чтобы унизить нашу с вами Федерацию. Чаще всего, впрочем, получается смешно до анекдота. Рубрика "Их борьба".

Финский комментатор телеканала Viasat Теро Кайнулайнен отказался на днях произносить фамилию легенды российского хоккея Александра Овечкина. Но так как игнорировать такую величину как Овечкин, это все равно, что игнорировать солнце, пришлось финну во время матча называть нападающего "Вашингтон Кэпиталз" и трёхкратного чемпиона мира "знакомым мужчиной", "капитаном "Кэпиталз", "седой бородой", "восьмёркой", а также задействовать мычание и паузы в речи.

Решение не произносить фамилию Овечкина в эфире журналист объяснил своей позицией в связи с ситуацией на Украине.

"Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" — "Вашингтон" я бросил себе своеобразный вызов. Старался не упоминать имя капитана команды гостей. И я преуспел в своем испытании", — отметил сам комментатор.

Борьба финна с Овечкиным завершилась полной победой команды Овечкина над соперниками со счетом 6:3.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин провел 70 матчей в Национальной хоккейной лиге. Россиянин забросил 45 шайб и сделал 38 результативных передач.

Между тем, в Госдуме РФ бестолковую акцию финского комментатора подвергли критике.

Как сообщеет журнал "Спорт-Экспресс", Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала поведение финского комментатора русофобией и предвзятостью. «Человек пытается побить все рекорды и приближается к тому, чтобы это сделать, а его нет в понимании других», — отметила она.

А Вячеслав Фетисов призвал игнорировать как раз таких вот чудаков: «На это даже не стоит обращать внимания. Саша должен играть и спокойно забивать. Наши ребята сейчас в НХЛ являются посланниками. Они представляют Российскую Федерацию. И очень успешно выступают. Пускай и продолжают забивать и выигрывать. Для Овечкина это особенно важно – побить незыблемый рекорд, который сделает его не только самым великим хоккеистом, но и самым великим спортсменом», – сказал двукратный олимпийский чемпион".

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: finn   игнорировать   имя   комментатор   называть   овечкин   
1
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
krivsan Час назад
финский комментатор не успевал комментировать,когда начался второй период,он все продолжал вести первый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Alex Минуту назад
Что с убогих чухонцев взять?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
хитрый особист 5 минут назад
С куя ли Овечкин россиянин?
Живет и играет за океаном...Граждансво соответствующее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
kaboza 22 минуты назад
а чем еще прославится финскому комментатору чем не маразматичностью? этож какая аудитория слушала его на матче нхл...предлагаю называть его "горячий финский парень"...хотя нет, не достоин..просто "м@уд@к"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
куджо 39 минут назад
Ска, во прикол.... Это ж капец дегенерация...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Trenzel2003 41 минуту назад
А почему нельзя? Потому что он типо Русский? Да нет! Барашкин давно продался главнюкам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Mixalych 56 минут назад
Финская какалла пуккала негодуе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Serg2001 Час назад
Не, пиндосы явно что-то распыляют над Украиной и Европой... )))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Том Сойер 2 часа назад
Экий далпайоп этот финский комментатор телеканала Viasat Теро Кайнулайнен.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41743



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 снимков, сделанные в 80-е годы в СССР фотографами-любителями
3
33
20 снимков, сделанные в 80-е годы в СССР фотографами-любителями
Арматура, маска, два электрода
2
86
Арматура, маска, два электрода
«Нам по кайфу». Звёздные супруги, которые разрешают друг другу изменять (15 фото)
«Нам по кайфу». Звёздные супруги, которые разрешают друг другу изменять (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#Россия#мир#кот#интересное#Девушка#забавно#сарказм
#прикол#Юмор#люди#в мире#Украина#красота#Приколы#вещи#истории#шоу бизнес
#животные#Ватермарк#подборка#факты#фотографии#картинки#СССР#Еда#комментарии#Жизнь
«Нам по кайфу». Звёздные супруги, которые разрешают друг другу изменять (15 фото) «Нам по кайфу». Звёздные супруги, которые разрешают друг другу изменять (15 фото) Конгтонг: Индийская деревня, где имя можно пропеть Конгтонг: Индийская деревня, где имя можно пропеть Когда я не я: что заставляет людей сменить собственное имя? Когда я не я: что заставляет людей сменить собственное имя? Забытые, неизвестные, ненужные: полные имена литературных и киногероев, известных по фамилиям и прозвищам Забытые, неизвестные, ненужные: полные имена литературных и киногероев, известных по фамилиям и... Почему мореходы древности давали кораблям только девичьи имена? Почему мореходы древности давали кораблям только девичьи имена? Как звали доктора Ватсона, и кто выступил в качестве прототипа этого персонажа? Как звали доктора Ватсона, и кто выступил в качестве прототипа этого персонажа?

На что жалуетесь?

Вернуться