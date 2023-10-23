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Это точно Уткин? Внешний вид комментатора шокировал пользователей сети

Это точно Уткин? Внешний вид комментатора шокировал пользователей сети

Автор:
23 октября 2023 17:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Василий Уткин   Видео   Спорт   знаменитости   комментатор   лишний вес   медиалига   футбол   
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Василий Уткин уже давно не выглядел Аполлоном, но сейчас его едва можно узнать. Комментатору явно пора обратить пристальное внимание на своё здоровье.

Василий Уткин попал на камеры, присутствуя на матче Медиалиги в Волгограде. Так комментатор выглядит сейчас.


Василий явно еще прибавил в весе. Он с трудом помещается в кресле и едва двигается. В интервью о матче Медиалиги, на котором присутствовал Уткин, он вскользь заметил, что приехал в Волгоград с больным коленом, поэтому город не осматривал. Ему тяжело ходить, да и вообще интереса к Волгограду он не испытывает.




В соцсетях уверены, что лишний вес комментатора - следствие проблем со здоровьем. Неожиданно так растолстеть просто невозможно.



Впрочем, несколько лет назад Василий Уткин признался, что стресс заедает. Тогда он сильно поправился после расставания с возлюбленной, хотя худеньким никогда не был.


В 2014 году он как-то признался, что весил 230 килограммов.

"В Останкино по пути от лифта до выхода я старался останавливаться, потому что задыхался. Это было чудовищно", - рассказывал он.

После Василий взялся за себя. Комментатора пригласили в программу "Большой вопрос", но с руководством телеканала СТС была договоренность о том, что Уткин должен похудеть. К началу первого сезона - на 50 кг, а ко второму - еще на 50 кг. К 2015 году он сумел похудеть на 85 килограммов благодаря резекции желудка.


После вес комментатора снова стал расти. Кстати, он сам не раз иронизировал над своей полнотой, хотя и признавался, что лишний вес ему не нравится.



Возможно, и сейчас Уткин использует свой проверенный способ борьбы со стрессом, заедая тревоги. В любос случае, интернет-пользователи надеются, что Василий сумеет взять себя в руки и сбросить несколько десятков килограммов. А может, и больше.

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Метки: Василий Уткин   Видео   Спорт   знаменитости   комментатор   лишний вес   медиалига   футбол   
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30  комментариев
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16k
Majul 2 часа назад
Такими темпами Васе жить осталось пару лет...
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598
Maxim Russo 12 минут назад
"Разруха не в клозетах, а в головах..." (С)
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19k
Андрей Час назад
Походу под 200 кило стал. Как он ещё сам ходит?

Ссылка youtu.be
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4k
fkamash Час назад
В мае делал операцию себе, лежал неделю в больнице, так вот: половина коечного фонда отделения было занято такими вот «васями». Резекция желудка. Очень ноне популярные методы
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19k
anpetrof Час назад
Что с ним случилось?
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15k
GROMOZEKA Час назад
Херасе васю разбарабанило
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24k
ЦСКА Час назад
Как только Александрук Семчеву посоветовали подготовить бюджет для поминального ужина к следующему году, он активно начал легчать.....
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38k
Александр Час назад
Надеюсь этот русовоб лопнет и забрызгает своих жружков.
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
а что с этим *навальнистом* не так..волосы перекрасил?)
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3k
poбт Час назад
а че делает человек-говно в России?
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60
pilot52 poбт 49 минут назад
А зачем этот вопрос адресовать сюда? Вам про себя лучше знать, кто вы, что и где делаете.
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36k
Опаньки 2 часа назад
офигеть, это же существенно больше 200кг на видео
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18k
Shtoppi 2 часа назад
пздц!!! это просто пздц!!!
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7k
klop 2 часа назад
Два подонка.
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30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
зеркальная болезнь однозначно. и то не факт
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ruslan d 2 часа назад
Добрый дядя ...
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