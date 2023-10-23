Это точно Уткин? Внешний вид комментатора шокировал пользователей сети

В 2014 году он как-то признался, что весил 230 килограммов.

"В Останкино по пути от лифта до выхода я старался останавливаться, потому что задыхался. Это было чудовищно", - рассказывал он.

После Василий взялся за себя. Комментатора пригласили в программу "Большой вопрос", но с руководством телеканала СТС была договоренность о том, что Уткин должен похудеть. К началу первого сезона - на 50 кг, а ко второму - еще на 50 кг. К 2015 году он сумел похудеть на 85 килограммов благодаря резекции желудка.





После вес комментатора снова стал расти. Кстати, он сам не раз иронизировал над своей полнотой, хотя и признавался, что лишний вес ему не нравится.



