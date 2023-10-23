Это точно Уткин? Внешний вид комментатора шокировал пользователей сети

Василий Уткин уже давно не выглядел Аполлоном, но сейчас его едва можно узнать. Комментатору явно пора обратить пристальное внимание на своё здоровье.
Василий Уткин попал на камеры, присутствуя на матче Медиалиги в Волгограде. Так комментатор выглядит сейчас.
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Василий явно еще прибавил в весе. Он с трудом помещается в кресле и едва двигается. В интервью о матче Медиалиги, на котором присутствовал Уткин, он вскользь заметил, что приехал в Волгоград с больным коленом, поэтому город не осматривал. Ему тяжело ходить, да и вообще интереса к Волгограду он не испытывает.
В соцсетях уверены, что лишний вес комментатора - следствие проблем со здоровьем. Неожиданно так растолстеть просто невозможно.
Впрочем, несколько лет назад Василий Уткин признался, что стресс заедает. Тогда он сильно поправился после расставания с возлюбленной, хотя худеньким никогда не был.
В 2014 году он как-то признался, что весил 230 килограммов.
"В Останкино по пути от лифта до выхода я старался останавливаться, потому что задыхался. Это было чудовищно", - рассказывал он.
После Василий взялся за себя. Комментатора пригласили в программу "Большой вопрос", но с руководством телеканала СТС была договоренность о том, что Уткин должен похудеть. К началу первого сезона - на 50 кг, а ко второму - еще на 50 кг. К 2015 году он сумел похудеть на 85 килограммов благодаря резекции желудка.
После вес комментатора снова стал расти. Кстати, он сам не раз иронизировал над своей полнотой, хотя и признавался, что лишний вес ему не нравится.
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Возможно, и сейчас Уткин использует свой проверенный способ борьбы со стрессом, заедая тревоги. В любос случае, интернет-пользователи надеются, что Василий сумеет взять себя в руки и сбросить несколько десятков килограммов. А может, и больше.
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Что тут сказать?
Мал клоп, да вонюч