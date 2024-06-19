FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9617 постов • 874 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Девушка показала, как не нужно фотографироваться, чтобы не выглядеть глупо

Девушка показала, как не нужно фотографироваться, чтобы не выглядеть глупо

Автор:
19 июня 2024 10:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   блоггер   забавно   интересно   позирование   прикольно   фото   эксперт по позированию   
1242
15

Все хотят удачно получаться на фото, особенно женщины. Поэтому в соцсетях появляются даже эксперты по позингу для обычных кадров. Оказывается, если знать элементарные правила (или просто копировать позы блогеров), то можно всегда классно получаться на снимках.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Кадры   блоггер   забавно   интересно   позирование   прикольно   фото   эксперт по позированию   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Sheir Час назад
Это все работает, но есть одно "но". Девушка с приятной внешностью и хорошей фигурой имеет шанс плохо получиться на снимке. Страшная свиноматка, ой, то есть бозипозитивщица, без фотошопа и фильтров хорошо не получится никогда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Дмитрий ! 13 минут назад
Е_б_а_б_е_л_ь_н_а
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Pechenegiatakuyt 51 минуту назад
Эксперты по позингу, блт.., а чем слово "позированию" не устраивает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1743 поста (1695 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75593



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты благодаря маме
"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты...
Английские ультрас напали на сербских болельщиков, но среди них был сын Вучича с личной охраной
Английские ультрас напали на сербских болельщиков, но среди них был сын Вучича с...
Единственный вид спорта, куда еще не приплели политику
Единственный вид спорта, куда еще не приплели политику
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#позитив#конфликт#факты#фильм#интересное#Ynews#Спорт
#в мире#Прикол#история#кошка#машина#США#улыбнуло#сарказм#кино#Германия
#животные#интересно#забавно#новости#Китай#кот#собака#Девушка#Москва#СУД
Единственный вид спорта, куда еще не приплели политику Единственный вид спорта, куда еще не приплели политику 16 ситуаций, которые могли произойти только в Индии 16 ситуаций, которые могли произойти только в Индии Мастера маскировки, которые могут запутать любого Мастера маскировки, которые могут запутать любого 16 эпичных мыслей в стиле "Вопрос дня" 16 эпичных мыслей в стиле "Вопрос дня" 15 фото, на которые нужно внимательно посмотреть, чтобы разобраться, в чём дело 15 фото, на которые нужно внимательно посмотреть, чтобы разобраться, в чём дело Пользователи рассказали, что приключалось с ними в детском саду Пользователи рассказали, что приключалось с ними в детском саду

На что жалуетесь?

Вернуться