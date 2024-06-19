Девушка показала, как не нужно фотографироваться, чтобы не выглядеть глупо

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Все хотят удачно получаться на фото, особенно женщины. Поэтому в соцсетях появляются даже эксперты по позингу для обычных кадров. Оказывается, если знать элементарные правила (или просто копировать позы блогеров), то можно всегда классно получаться на снимках.
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6. Больше не нужно переживать о том, как себя снимать, когда есть простые и понятные позы и правда от Аманды
7. Удивительно, но на 2 фото и правда есть разница, девушка разбирается в том, о чём говорит
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А если есть "инг", то это модное популярное занятие для успешных людей, приносящее уйму денег.