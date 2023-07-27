15 фото, на которые нужно внимательно посмотреть, чтобы разобраться, в чём дело

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Странности заказывали? Ну так вот они. Фотографии с нарушенной перспективой в стиле "Показалось", которые предстоит рассматривать некоторое время, чтобы понять, что там на самом деле.
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