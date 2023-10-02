16 ситуаций, которые могли произойти только в Индии

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Индия - это не только страна храмов, куда обычно едут, чтобы стать духовнее. Там живут обычные люди, со своими традициями и странностями. В этом посте собраны разные фото с улиц индийских городов, которые рассказывают больше о жизни в стране, чем любые путеводители.
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А вы бывали в Индии?
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