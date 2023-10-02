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16 ситуаций, которые могли произойти только в Индии

16 ситуаций, которые могли произойти только в Индии

Автор:
02 октября 2023 20:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: Индия   в Индии   забавно   интересно   прикольно   путешествия   страноведение   фото   
3679
17

Индия - это не только страна храмов, куда обычно едут, чтобы стать духовнее. Там живут обычные люди, со своими традициями и странностями. В этом посте собраны разные фото с улиц индийских городов, которые рассказывают больше о жизни в стране, чем любые путеводители.

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А вы бывали в Индии?

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Метки: Индия   в Индии   забавно   интересно   прикольно   путешествия   страноведение   фото   
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9  комментариев
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82k
Доктор Джонс Час назад
"А вы бывали в Индии?"
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46k
Соломей 18 минут назад
Был пролётом, из аэропорта не выходил, Мумбаи .пересадка, четыре часа ожидания.даже в аэропорту запах мочи и каких то противных прянностей.поразило большое количество, в основном работников аэропорта, черные ,чернее негров, но с тонкими чертами лица, я даже негров таких черных не видел никогда.была возможность попутешествовать, но печальный опыт знакомых, решившихся на такой эксперимент, как то энтузиазма не вызывал.все как один, рассказывали о страшной вони везде, а самое главное что все поголовно мучились расстройством пищеварения, в самой жесткой форме.ни одно путешествие не стоит дрыстанья с утра до вечера.
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382
Sergey Полчаса назад
Бывали. Своеобразная страна. Но Варанаси (на который тут ссылки на трупы в Ганге) - один из древнейших городов мира - уникальный город! Погребальные костры там не затухают ни на день вот уже 2400 лет.
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9k
Zhora 38 минут назад
Не бывал в Индии, и что-то как-то не тянет. Совсем
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31k
Владимир Час назад
Они любят крыс.. Да и в целом живут как свиньи. Любая вода у них считается чистой, поэтому уличный торгаш, моющий посуду в луже нормальное явление. Ну или купание в их святой реке, рядом с гниющими трупами..
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32k
БамбарбияКиргуду Час назад
Индийская версия.
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421
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
фото с запахом
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17k
Alex 2 часа назад
16 ситуаций, которые могли произойти только в ИндииПосмотреть
16 ситуаций, которые могли произойти только в Индии
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