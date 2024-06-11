Необычные традиции и факты родом из Канады, которые поражают иностранцев

Праздник Дня Канады

Канадцы отмечают этот праздник 1 июля, но вместо привычных фейерверков они предпочитают устраивать барбекю и пикники на свежем воздухе, независимо от погоды.

Двуязычие

Канада официально является двуязычной страной. Французский и английский языки в ней считаются равнозначными.

Всё с крапивой

У канадцев свои вкусовые предпочтения. Например, они едят крапиву. Есть суп из крапивы и салат. Это растение считается очень полезным.

Сироп из клена

Канадцы обожают сироп из кленовой древесины и добавляют его ко многим блюдам, даже к картофельным чипсам или бекону. К тому в стране так много фабрик по производству, что туда можно попасть на экскурсию.