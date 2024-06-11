Необычные традиции и факты родом из Канады, которые поражают иностранцев

Канада всегда привлекала внимание своим множеством удивительных традиций и необычных особенностей жизни. Путешествуя по этой стране, иностранцы часто оказываются в замешательстве, сталкиваясь с непривычными обычаями и уникальными явлениями.
Праздник Дня Канады
Канадцы отмечают этот праздник 1 июля, но вместо привычных фейерверков они предпочитают устраивать барбекю и пикники на свежем воздухе, независимо от погоды.
Двуязычие
Канада официально является двуязычной страной. Французский и английский языки в ней считаются равнозначными.
Всё с крапивой
У канадцев свои вкусовые предпочтения. Например, они едят крапиву. Есть суп из крапивы и салат. Это растение считается очень полезным.
Сироп из клена
Канадцы обожают сироп из кленовой древесины и добавляют его ко многим блюдам, даже к картофельным чипсам или бекону. К тому в стране так много фабрик по производству, что туда можно попасть на экскурсию.
Запрет на снятие лейкопластырей
В Канаде это действительно закон. Хотя маловероятно, что за нарушение этого правила вас привлекут к ответственности, в стране существуют законы, регулирующие даже такие мелочи.
Продажа непастеризованного молока
Это в Канаде запрещено и может привести к тюремному заключению. Однако для личного потребления ничто не мешает завести корову и использовать её молоко без последствий.
Фермы "U-Pick"
Чем они так популярны? Суть в том, что на таких фермах посетители сами собирают урожай ягод, фруктов и овощей. Это не только способ провести время с семьей, но и поддержать местное сельское хозяйство.
Коляски? Нет, не слышали
Вместо традиционных колясок, многие канадские родители предпочитают складные тележки, которые удобны для перевозки не только детей, но и вещей.
День Медведя
В некоторых канадских провинциях, в том числе в Онтарио, отмечают День Медведя в начале февраля, хотя это скорее шутка, чем официальный праздник.
Полюс магнитного отклонения
В Канаде расположен полюс магнитного отклонения, что делает страну ключевым местом для изучения магнитных полей Земли.
Денежные купюры из пластика
Канада ввела в обращение денежные купюры из пластика, что делает их более прочными и долговечными.
Про безопасность
Курьеры в Канаде оставляют посылки на крыльце или у входной двери, если вас нет дома. Это свидетельствует о высоком уровне доверия и порядочности в канадском обществе.
Извинись!
Канадцы славятся своими извинениями и просьбами о прощении настолько, что в 2009 году был принят закон, запрещающий использование извинений в качестве доказательства признания вины. Это отражает культурную особенность страны, где вежливость и уважение к другим людям играют важную роль.
Несмотря на странности некоторых правил и обычаев в Канаде, они часто имеют логическое объяснение или происходят из глубоко укоренившихся традиций и ценностей канадского общества.
Источник:
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главное, древесину меленько настругать на терочке и хорошо уварить в сахаре.
объедение.
Интересно, в канаде то же пишут про то, что в России обожают свежевыжатый фреш из древесины березы?
Не правда. С 2005 северный магнитный полюс Земли, как минимум 400 лет «принадлежавший» Канаде, «покинул» эту страну.
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Расскажите как из древесины добыть сироп????
Вот только призываю прислушаться всех татар, башкир, марийцев, бурятов и прочих, что о вас говорят эти самые "великославяне".