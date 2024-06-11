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Необычные традиции и факты родом из Канады, которые поражают иностранцев

Необычные традиции и факты родом из Канады, которые поражают иностранцев

Автор:
11 июня 2024 18:48
Сообщество : Путешествия
Метки: Канада   забавно   интересно   прикольно   путешествия   традиции   факты про канаду   фото   
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Канада всегда привлекала внимание своим множеством удивительных традиций и необычных особенностей жизни. Путешествуя по этой стране, иностранцы часто оказываются в замешательстве, сталкиваясь с непривычными обычаями и уникальными явлениями.


Праздник Дня Канады

Канадцы отмечают этот праздник 1 июля, но вместо привычных фейерверков они предпочитают устраивать барбекю и пикники на свежем воздухе, независимо от погоды.


Двуязычие

Канада официально является двуязычной страной. Французский и английский языки в ней считаются равнозначными.


Всё с крапивой
У канадцев свои вкусовые предпочтения. Например, они едят крапиву. Есть суп из крапивы и салат. Это растение считается очень полезным.


Сироп из клена

Канадцы обожают сироп из кленовой древесины и добавляют его ко многим блюдам, даже к картофельным чипсам или бекону. К тому в стране так много фабрик по производству, что туда можно попасть на экскурсию.





Запрет на снятие лейкопластырей

В Канаде это действительно закон. Хотя маловероятно, что за нарушение этого правила вас привлекут к ответственности, в стране существуют законы, регулирующие даже такие мелочи.


Продажа непастеризованного молока
Это в Канаде запрещено и может привести к тюремному заключению. Однако для личного потребления ничто не мешает завести корову и использовать её молоко без последствий.


Фермы "U-Pick"

Чем они так популярны? Суть в том, что на таких фермах посетители сами собирают урожай ягод, фруктов и овощей. Это не только способ провести время с семьей, но и поддержать местное сельское хозяйство.


Коляски? Нет, не слышали

Вместо традиционных колясок, многие канадские родители предпочитают складные тележки, которые удобны для перевозки не только детей, но и вещей.



День Медведя

В некоторых канадских провинциях, в том числе в Онтарио, отмечают День Медведя в начале февраля, хотя это скорее шутка, чем официальный праздник.


Полюс магнитного отклонения

В Канаде расположен полюс магнитного отклонения, что делает страну ключевым местом для изучения магнитных полей Земли.


Денежные купюры из пластика

Канада ввела в обращение денежные купюры из пластика, что делает их более прочными и долговечными.


Про безопасность

Курьеры в Канаде оставляют посылки на крыльце или у входной двери, если вас нет дома. Это свидетельствует о высоком уровне доверия и порядочности в канадском обществе.


Извинись!

Канадцы славятся своими извинениями и просьбами о прощении настолько, что в 2009 году был принят закон, запрещающий использование извинений в качестве доказательства признания вины. Это отражает культурную особенность страны, где вежливость и уважение к другим людям играют важную роль.

Несмотря на странности некоторых правил и обычаев в Канаде, они часто имеют логическое объяснение или происходят из глубоко укоренившихся традиций и ценностей канадского общества.

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Метки: Канада   забавно   интересно   прикольно   путешествия   традиции   факты про канаду   фото   
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26  комментариев
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8k
bgv Час назад
"Канадцы обожают сироп из кленовой древесины"
главное, древесину меленько настругать на терочке и хорошо уварить в сахаре.
объедение.
Интересно, в канаде то же пишут про то, что в России обожают свежевыжатый фреш из древесины березы?
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3k
Pioner76 10 минут назад
А еще там придурок Трюдо.
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5k
slesarnick Полчаса назад
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51
Petr Ivanov 36 минут назад
"В Канаде расположен полюс магнитного отклонения"
Не правда. С 2005 северный магнитный полюс Земли, как минимум 400 лет «принадлежавший» Канаде, «покинул» эту страну.
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5k
TOROID 41 минуту назад
Про лейкопластыри не понял. С чего нельзя снимать?
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10k
Trenzel2003 57 минут назад
С крапивой согласен. Вкусно и полезно. И вообще, крапива получше хлопка в некотором смысле.
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24k
Killgrave Час назад
Страна фашистов, извращенцев и nuдopacoв.
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356
Igor (Игорь) Час назад
Странно, а почему автор постеснялся указать, то что главой Канады является британский монарх. А монарха представляет генерал-губернатор необязательно канадец по происхождению, назначаемый монархом. (Это о "сменяемости" власти и "честных" выборах )
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356
Igor (Игорь) Час назад
Канадцы обожают сироп из кленовой древесины
-----------------------------------
Расскажите как из древесины добыть сироп????
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356
Igor (Игорь) Вик Тор Час назад
даже не подумал бы
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7k
Старичок 2 часа назад
канада такой отстой и приют для нацистов.
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15k
Владимир 2 часа назад
У них ещё традиция с 45го зиговать.
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63k
turyst 2 часа назад
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40k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Всё это меркнет, когда знаешь, что их глава правительства гомосек и фашистам у них рай
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99k
Доктор Джонс 2 часа назад
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30k
Егор 2 часа назад
Чудесные люди с высокой степенью доверия, приютившие нацистов после второй мировой.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1728 постов (1680 в горячем)

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