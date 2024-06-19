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В Москве 37-летняя женщина выпала из окна 16-го этажа, пытаясь сделать селфи

В Москве 37-летняя женщина выпала из окна 16-го этажа, пытаясь сделать селфи

Автор:
19 июня 2024 09:24
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Столичные следователи провели проверку по факту гибели 37-летней женщины на западе Москвы. Ее тело обнаружили вечером в пятницу, 14 мая, под окнами многоэтажного дома в ЖК «Вестердам» на Аминьевском шоссе.
- Были опрошены соседи, отсмотрены записи с камер видеонаблюдения, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Установлено, что женщина погибла в результате несчастного случая.

По словам нашего собеседника, москвичка пыталась сделать селфи на фоне заката, сев на подоконник открытого окна. Пытаясь найти более красивый ракурс, она отклонилась назад и, не удержав равновесие, выпала с большой высоты.

- Все произошло очень быстро, она даже не успела схватиться за створки окна, - уточнил источник.

Женщина получила тяжелую травму головы и перелом позвоночника, скончалась до приезда скорой помощи.

Известно, что семья погибшей переехала в новостройку всего несколько месяцев назад. Без матери остались двое несовершеннолетних детей.

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Голос Вселенной Полчаса назад
"Безумству храбрых поем мы песню".......
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Yus Полчаса назад
Естественный отбор в действии. (с) Ч. Дарвин
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hhwost Полчаса назад
баба - дура.
детей - жалко.
но меня интересует другое: вот те, кому эта информация "понравилась" - вы люди вообще?
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 593 поста (612 в горячем)

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