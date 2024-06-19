В Москве 37-летняя женщина выпала из окна 16-го этажа, пытаясь сделать селфи

- Были опрошены соседи, отсмотрены записи с камер видеонаблюдения, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Установлено, что женщина погибла в результате несчастного случая.



По словам нашего собеседника, москвичка пыталась сделать селфи на фоне заката, сев на подоконник открытого окна. Пытаясь найти более красивый ракурс, она отклонилась назад и, не удержав равновесие, выпала с большой высоты.



- Все произошло очень быстро, она даже не успела схватиться за створки окна, - уточнил источник.



Женщина получила тяжелую травму головы и перелом позвоночника, скончалась до приезда скорой помощи.



Известно, что семья погибшей переехала в новостройку всего несколько месяцев назад. Без матери остались двое несовершеннолетних детей.