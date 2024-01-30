«Вас приняли, когда депортация была!»: в Казахстане местный житель «предъявил» русскому пенсионеру за то, что тот разговаривал на родном языке

Парень обложил пожилого мужика матом и прочитал странную лекцию по истории СССР.
В городе Темиртау случилась очень некрасивая история: молодой человек нахамил и обругал матом пожилого мужчину. Парню не понравилось, что на остановке общественного транспорта пенсионер общался на русском. И выдал:
Вас казахи приняли, когда у вас, русских, депортация была!
Он закончил свой спич на том, то русские «стали выпендриваться» и нахамил девушке, которая снимала это непотребство на телефон.
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Видимо, парень перепутал депортацию с эвакуацией - когда во время войны часть населения СССР переправили в Казахстан. Да и после Великой Отечественной русские охотно ехали в эту республику: строили заводы и фабрики, прокладывали дороги, возводили электростанции и поднимали целину. За несколько десятилетий Казахстан стал одним из самых развитых регионов Союза. Потом наступили 90-е годы, благодаря которым молодой человек с распальцовочкой может орать матом на старика.
А депортировали чеченцев, ингушей и крымских татар. Это факты, а не домыслы «историка» с трамвайной остановки.
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Они там русские города переименовывают на свой манер, которые оказались на территории Казахстана - это ещё ладно. Но я там дорожный указатель на Оренбург видел, написано "Оренбыр". Вот это куда как интереснее. Уже и названия городов в России их не устраивают.
Согласно части 2 статьи 7 Конституции Казахстана от 1995 года, русский язык наравне с казахским официально употребляется в государственных организациях и органах местного самоуправления.