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«Вас приняли, когда депортация была!»: в Казахстане местный житель «предъявил» русскому пенсионеру за то, что тот разговаривал на родном языке

«Вас приняли, когда депортация была!»: в Казахстане местный житель «предъявил» русскому пенсионеру за то, что тот разговаривал на родном языке

Автор:
30 января 2024 17:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Казахстан   оскорбления   остановка   парень   пенсионер   русский язык   
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Парень обложил пожилого мужика матом и прочитал странную лекцию по истории СССР.

В городе Темиртау случилась очень некрасивая история: молодой человек нахамил и обругал матом пожилого мужчину. Парню не понравилось, что на остановке общественного транспорта пенсионер общался на русском. И выдал:

Вас казахи приняли, когда у вас, русских, депортация была!

Он закончил свой спич на том, то русские «стали выпендриваться» и нахамил девушке, которая снимала это непотребство на телефон.

Видимо, парень перепутал депортацию с эвакуацией - когда во время войны часть населения СССР переправили в Казахстан. Да и после Великой Отечественной русские охотно ехали в эту республику: строили заводы и фабрики, прокладывали дороги, возводили электростанции и поднимали целину. За несколько десятилетий Казахстан стал одним из самых развитых регионов Союза. Потом наступили 90-е годы, благодаря которым молодой человек с распальцовочкой может орать матом на старика.

А депортировали чеченцев, ингушей и крымских татар. Это факты, а не домыслы «историка» с трамвайной остановки.

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Метки: Видео   Казахстан   оскорбления   остановка   парень   пенсионер   русский язык   
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6  комментариев
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17k
Kucher 46 минут назад
Если ещё учесть, что ВСЕ (без исключения) города в Северном и бОльшая часть городов в Центральном и Южном Казахстане построена не казахами, а казаками, ещё до революции 1917, то вообще возникает вопрос - кто там кого принял? Алма-Ата вообще-то раньше была центром семиреченского казачества и называлась Верный. А рядом городишко есть - Каскелен, так это была станица Екатерининская.
Они там русские города переименовывают на свой манер, которые оказались на территории Казахстана - это ещё ладно. Но я там дорожный указатель на Оренбург видел, написано "Оренбыр". Вот это куда как интереснее. Уже и названия городов в России их не устраивают.
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10k
Дмитрий 2 минуты назад
Мамбет б...ь!
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13k
Владимир 7 минут назад
Они даже своей конституции не знают. Мамбет необразованный.
Согласно части 2 статьи 7 Конституции Казахстана от 1995 года, русский язык наравне с казахским официально употребляется в государственных организациях и органах местного самоуправления.
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42k
Сергей Полчаса назад
Он вообразил что он гордый сын степи, а на самом деле он сучонок степи.
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6k
Трям 36 минут назад
А я его уже видел на границе, когда его к себе в аул депортировали!

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35k
БамбарбияКиргуду 45 минут назад
Пока в России черножопых и узкоглазых убивать не начнут,всё бесполезно.Беззубая власть только глотать умеет.
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