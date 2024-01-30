«Вас приняли, когда депортация была!»: в Казахстане местный житель «предъявил» русскому пенсионеру за то, что тот разговаривал на родном языке

В городе Темиртау случилась очень некрасивая история: молодой человек нахамил и обругал матом пожилого мужчину. Парню не понравилось, что на остановке общественного транспорта пенсионер общался на русском. И выдал:

Вас казахи приняли, когда у вас, русских, депортация была!

Он закончил свой спич на том, то русские «стали выпендриваться» и нахамил девушке, которая снимала это непотребство на телефон.