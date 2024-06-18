Пилот вертолёта устроил шоу над пляжем в Ленобласти и попал под проверку

По мнению транспортной прокуратуры, такие манёвры в местах скопления людей неприемлемы без острой необходимости.
Вчера в социальных сетях появился видеоролик со странными манёврами вертолёта над пляжем Коркинского озера в Ленобласти. На кадрах видно, как вертолёт кружится и выполняет опасные пируэты над головами отдыхающих. Очевидно, пилот хотел впечатлить и развлечь людей. Однако транспортную прокуратуру мастерство пилота не впечатлило.
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В Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуре пообещали проверить все обстоятельства инцидента, документы и лицензии пилота. Кроме того, ведомство даст оценку манёврам вертолёта и их соответствие законодательству в сфере безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По предварительным данным, вертолёт государственным организациям не принадлежит.
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