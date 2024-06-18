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Пилот вертолёта устроил шоу над пляжем в Ленобласти и попал под проверку

Пилот вертолёта устроил шоу над пляжем в Ленобласти и попал под проверку

Автор:
18 июня 2024 13:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Ленобласть   Прокуратура   вертолёт   манёвры   пляж   проверка   
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По мнению транспортной прокуратуры, такие манёвры в местах скопления людей неприемлемы без острой необходимости.

Вчера в социальных сетях появился видеоролик со странными манёврами вертолёта над пляжем Коркинского озера в Ленобласти. На кадрах видно, как вертолёт кружится и выполняет опасные пируэты над головами отдыхающих. Очевидно, пилот хотел впечатлить и развлечь людей. Однако транспортную прокуратуру мастерство пилота не впечатлило.

В Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуре пообещали проверить все обстоятельства инцидента, документы и лицензии пилота. Кроме того, ведомство даст оценку манёврам вертолёта и их соответствие законодательству в сфере безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По предварительным данным, вертолёт государственным организациям не принадлежит.

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Метки: Видео   Ленобласть   Прокуратура   вертолёт   манёвры   пляж   проверка   
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3  комментария
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7k
Отвратительный Мужик 24 минуты назад
Тут явное хулиганство. Заведите на долпаебо уголовное дело , пусть побегает.
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Кружок 8 минут назад
Мигранты совсем распоясались
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1k
DuckTales Полчаса назад
Возомнил себя на К-52 ...
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Burzum
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