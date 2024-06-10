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В омском селе заметили мужчину, который летает в магазин на вертолёте

В омском селе заметили мужчину, который летает в магазин на вертолёте

Автор:
10 июня 2024 18:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Омск   Россия   вертолёт   воздушное судно   магазин   посадил вертолёт   село   
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Неординарный шоппинг мог привести к печальным последствиям.

В Богословке Омской области местные школьники засняли на видео, как мужчина прилетел в магазин на вертолёте. Сообщается, что воздушное судно пилот посадил на участок земли рядом с магазином. После этого в вертолёт сел мужчина с пакетом и улетел. Кто этот пассажир и почему за ним летают вертолёты - неизвестно.

Своим поступком пилот вертолёта нарушил правила. Согласно Постановлению Правительства РФ № 138 от 11.03.2010, сажать частные вертолёты можно только на специально оборудованных площадках. Кроме того, посадив вертолёт в жилой зоне пилот подверг опасности местных жителей.

Транспортные полицейские начали проверку. По предварительной информации, воздушное судно из Приморского края. На видео вертолёт Robinson R44. Согласно открытым источникам, такой вертолёт стоит почти 33 миллиона рублей, сообщает KP.RU.

Источник:

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Метки: Омск   Россия   вертолёт   воздушное судно   магазин   посадил вертолёт   село   
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12  комментариев
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1k
Alexandr 51 минуту назад
За пивом на комбайне можно, а на вертолете нельзя. Обидно.
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138
Liberman Полчаса назад
У меня товарищ работает поваром в яхт-клубе....
Бывали случаи к ним за "шаурмой" на вертолетах прилетали помощники.
Т.е. Валяется тело... Говорит пилоту: Ща к тебе человечек подсядет - сгоняйте за шаурмой!
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14k
hunter 38 минут назад
наши люди за хлебом на такси не ездят. и тем более на вертолёте не летают
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−24
80
Владимир . 48 минут назад
и остался понтовила без пилотского
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1k
Flint 52 минуты назад
понтанулся
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34k
Юрьевич Час назад
Отмороженный шопоголик
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80k
Viktor Час назад
Они не понимают, это будущее! Шутка ежели что.

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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5109 постов (4894 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
358710



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