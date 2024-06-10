В омском селе заметили мужчину, который летает в магазин на вертолёте

Объекты нашего наследия, которые лучше один раз увидеть

В Москве памятник Кобзону превратили в наркомагазин, разместив QR-коды на пластинках

«Жёстко она её»: в питерском ТЦ продавщица избила коллегу за то, что та увела у неё клиента

Обезумевший ревнивец устроил поножовщину в Москве

В Старом Осколе школьница пришла на собеседование в магазин - и через час родила в туалете ТЦ

В России появится белорусский аналог IKEA