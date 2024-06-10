В омском селе заметили мужчину, который летает в магазин на вертолёте

Неординарный шоппинг мог привести к печальным последствиям.
В Богословке Омской области местные школьники засняли на видео, как мужчина прилетел в магазин на вертолёте. Сообщается, что воздушное судно пилот посадил на участок земли рядом с магазином. После этого в вертолёт сел мужчина с пакетом и улетел. Кто этот пассажир и почему за ним летают вертолёты - неизвестно.
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Своим поступком пилот вертолёта нарушил правила. Согласно Постановлению Правительства РФ № 138 от 11.03.2010, сажать частные вертолёты можно только на специально оборудованных площадках. Кроме того, посадив вертолёт в жилой зоне пилот подверг опасности местных жителей.
Транспортные полицейские начали проверку. По предварительной информации, воздушное судно из Приморского края. На видео вертолёт Robinson R44. Согласно открытым источникам, такой вертолёт стоит почти 33 миллиона рублей, сообщает KP.RU.
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Бывали случаи к ним за "шаурмой" на вертолетах прилетали помощники.
Т.е. Валяется тело... Говорит пилоту: Ща к тебе человечек подсядет - сгоняйте за шаурмой!
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