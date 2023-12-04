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Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Ставрополье

Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Ставрополье

Автор:
04 декабря 2023 11:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   вертолёт   жёсткая посадка   ми-2   ставрополье   
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Члены экипажа, к счастью, не пострадали.

Коммерческий Ми-2 совершил экстренную посадку в поле неподалёку от станицы Незлобной в Георгиевском округе Ставропольского края. Пилоту не удалось аккуратно посадить машину — при приземлении вертолёт завалился на бок и обломки несущего винта раскидало по округе. Но, к счастью, ни пострадавших, ни разрушений на земле нет. По данным МЧС, травм не получили даже находившиеся в кабине пилот и линейный трубопроводчик, от госпитализации они отказались. На месте ЧП работают экстренные службы.

Известно, что вертолёт осуществлял облёт нефтепровода. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ одного из двигателей.


"Борт принадлежит коммерческой компании, он совершал облет нефтепровода. В вертолете находились два человека, по оперативной информации они не пострадали", — сообщил в своём Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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Метки: Видео   МЧС   вертолёт   жёсткая посадка   ми-2   ставрополье   
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