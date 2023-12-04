Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Ставрополье

Коммерческий Ми-2 совершил экстренную посадку в поле неподалёку от станицы Незлобной в Георгиевском округе Ставропольского края. Пилоту не удалось аккуратно посадить машину — при приземлении вертолёт завалился на бок и обломки несущего винта раскидало по округе. Но, к счастью, ни пострадавших, ни разрушений на земле нет. По данным МЧС, травм не получили даже находившиеся в кабине пилот и линейный трубопроводчик, от госпитализации они отказались. На месте ЧП работают экстренные службы.