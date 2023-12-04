Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Ставрополье

Члены экипажа, к счастью, не пострадали.
Коммерческий Ми-2 совершил экстренную посадку в поле неподалёку от станицы Незлобной в Георгиевском округе Ставропольского края. Пилоту не удалось аккуратно посадить машину — при приземлении вертолёт завалился на бок и обломки несущего винта раскидало по округе. Но, к счастью, ни пострадавших, ни разрушений на земле нет. По данным МЧС, травм не получили даже находившиеся в кабине пилот и линейный трубопроводчик, от госпитализации они отказались. На месте ЧП работают экстренные службы.
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Известно, что вертолёт осуществлял облёт нефтепровода. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ одного из двигателей.
"Борт принадлежит коммерческой компании, он совершал облет нефтепровода. В вертолете находились два человека, по оперативной информации они не пострадали", — сообщил в своём Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
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