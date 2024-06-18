19 малышей, которые решили поиграть в Эдварда руки-ножницы и подстригли сами себя

Дети — ещё те любители экспериментов. Например, если им в руки попадают ножницы или машинка для стрижки, они сразу же пытаются опробовать эти инструменты на себе, а именно на своих волосах.
В результате получаются сногсшибательные стрижки, от вида которых родители теряют дар речи. К сожалению, такой порыв фантазии нередко заканчивается детскими слезами, ведь ожидание и реальность почти никогда не совпадают. Но сильно расстраиваться по этому поводу не стоит. Волосы обязательно отрастут.
Он выглядит прямо как директор средней школы.
Лучший косплей на Кевина Мэлоуна из сериала «Офис».
Скоро он начнёт кричать на маленьких детей, чтобы они ушли с газона.
Если он воспользуется лаком для волос и не будет принимать душ несколько недель, никто никогда не узнает.
Теперь он будет понимать, что его ожидает где-то в сорок лет.
Источник:
- Забавные фотографии, которые показывают, что дети бывают теми ещё глупышами
- Шутки от родителей-троллей, у которых все в порядке с чувством юмора
- 17 детей, чьи праздничные костюмы надолго запомнятся окружающим
- Смешные фото детей, которые подстригли себя сами
- 16 снимков, которые демонстрируют, что без детского вмешательства здесь не обошлось!