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19 малышей, которые решили поиграть в Эдварда руки-ножницы и подстригли сами себя

19 малышей, которые решили поиграть в Эдварда руки-ножницы и подстригли сами себя

Автор:
18 июня 2024 08:54
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   дети   подстригли сами себя   стрижка   фото   
1121
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Дети — ещё те любители экспериментов. Например, если им в руки попадают ножницы или машинка для стрижки, они сразу же пытаются опробовать эти инструменты на себе, а именно на своих волосах.

В результате получаются сногсшибательные стрижки, от вида которых родители теряют дар речи. К сожалению, такой порыв фантазии нередко заканчивается детскими слезами, ведь ожидание и реальность почти никогда не совпадают. Но сильно расстраиваться по этому поводу не стоит. Волосы обязательно отрастут.

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Он выглядит прямо как директор средней школы.

Лучший косплей на Кевина Мэлоуна из сериала «Офис».

Скоро он начнёт кричать на маленьких детей, чтобы они ушли с газона.

Если он воспользуется лаком для волос и не будет принимать душ несколько недель, никто никогда не узнает.

Теперь он будет понимать, что его ожидает где-то в сорок лет.

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Метки: Прикол   Юмор   дети   подстригли сами себя   стрижка   фото   
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1  комментарий
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Остап_Бендер_Задунайский 16 минут назад
Помню в детстве батя такими ножницами "задавал стиль"

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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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