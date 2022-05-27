FISHKINET
Сообщество Юмор 14874 поста • 2897 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Смешные фото детей, которые подстригли себя сами

Смешные фото детей, которые подстригли себя сами

Автор:
27 мая 2022 09:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   волосы   дети   забавно   парикмахер   стрижка   фото   
419
20

Дети — ещё те любители экспериментов. Например, если им в руки попадают ножницы или машинка для стрижки, они сразу же пытаются опробовать эти инструменты на себе, а именно на своих волосах.

В результате получаются сногсшибательные стрижки, от вида которых родители теряют дар речи. К сожалению, такой порыв фантазии нередко заканчивается детскими слезами, ведь ожидание и реальность почти никогда не совпадают. Но сильно расстраиваться по этому поводу не стоит. Волосы обязательно отрастут.


Он решил, что может подстричься сам

×
×

Мой сын подстриг себя. Да-да, этими самыми ножницами

Моя дочь нашла ножницы и подстриглась. Теперь она похожа на Йоланди

Мама, неужели я это сделала?

Парень хотел ирокез

Лола негодует

Он думал, что справится

Он выглядит прямо как директор средней школы.

Лучший косплей на Кевина Мэлоуна из сериала «Офис».

Скоро он начнёт кричать на маленьких детей, чтобы они ушли с газона.


Ну привет

Посмотрите, кто сделал себе новую причёску

Сделала и пожалела

Старшему брату и отцу показалось, что результат получился неплохой

Упс! И что же теперь делать?

Если он воспользуется лаком для волос и не будет принимать душ несколько недель, никто никогда не узнает.


Однажды моя дочь отрезала себе волосы. Её это нисколько не беспокоило

Эйвери сама подстригла себе волосы. Кажется, она в восторге от результата

Когда хотел быть, как папа

Теперь он будет понимать, что его ожидает где-то в сорок лет.


Дочь моей сестры решила обновить причёску

Выражение лица говорит само за себя

Я обещаю, что больше никогда не буду стричь волосы

Король тигров: приквел.

Я помню, как состригал волосы в детстве, потому что они «мешали моим глазам», и я не осознавал, что после этого останутся маленькие колючие волоски.

Бэк-вокалистка Die Antwoоrd.


Я не знаю, куда подевались волосы, честное слово

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   волосы   дети   забавно   парикмахер   стрижка   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
КАКАнгел Полчаса назад
это всеголишь волосы- нет причины для расстройства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1129340



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последняя надежда российского футбола в юбке
Последняя надежда российского футбола в юбке
Вы не поверите, что эти снимки - не фотошоп!
Вы не поверите, что эти снимки - не фотошоп!
События на Украине 26- 27 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 26- 27 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
50 лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем
50 лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем
40 лучших фильмов 2021 года
40 лучших фильмов 2021 года
Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео)
Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Задумайтесь

Лучшие демотиваторы
Чтоб неповадно было

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#интересное#история#Россия#кино#США#кот#познавательно
#Юмор#в мире#факты#подборка#Разное#знаменитости#смешно#шоу бизнес#вещи#природа
#прикол#животные#Ватермарк#забавно#Спорт#истории#СССР#Жизнь#повезло#gif
Последняя надежда российского футбола в юбке Последняя надежда российского футбола в юбке Жизнь слишком коротка для скучных причёсок Жизнь слишком коротка для скучных причёсок 13 детей, которые не на шутку озадачили взрослых своим сходством с известными людьми 13 детей, которые не на шутку озадачили взрослых своим сходством с известными людьми 15 смешных снимков о том, почему не стоит надолго оставлять детей с питомцами наедине 15 смешных снимков о том, почему не стоит надолго оставлять детей с питомцами наедине 16 снимков, которые демонстрируют, что без детского вмешательства здесь не обошлось! 16 снимков, которые демонстрируют, что без детского вмешательства здесь не обошлось! «А вы точно любите детей?»: 19 игрушечных шедевров «А вы точно любите детей?»: 19 игрушечных шедевров

На что жалуетесь?

Вернуться