Шутки от родителей-троллей, у которых все в порядке с чувством юмора

Давай сыграем в игру!

Узнать сегодняшний пароль от Wi-Fi можно, лишь отправив мне 2 фото убранной спальни.

Еще на одном фото должна быть твоя корзина для стирки, которой наконец пользуются, а не ставят в углу комнаты, думая, что она взорвется при прикосновении.

Я также спрятал джойстики от XBox. Чистая ванная и туалет - ключ к их местонахождению.

Пусть удача будет на твоей стороне. С любовью, папа.

5. "Моя мама сломала нож при готовке и отправила мне это"