Домашние работы наших детей, которые доказывают, какое смышлёное поколение растёт

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Удивительная способность современных детей — нестандартное мышление. Кто-то винит в этом гаджеты, кто-то родителей, которые не слишком строги к своим чадам. Одного отрицать нельзя — современные дети не похожи на нас. То, как наши дети выполняют домашние задания... непонятно — гордиться или плакать.
Но мы предлагаем, всё же гордиться ими!
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