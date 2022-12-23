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Домашние работы наших детей, которые доказывают, какое смышлёное поколение растёт

Домашние работы наших детей, которые доказывают, какое смышлёное поколение растёт

Автор:
23 декабря 2022 11:28
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   дети   домашняя работа   знания   поколение   фото   школа   
3437
16

Удивительная способность современных детей — нестандартное мышление. Кто-то винит в этом гаджеты, кто-то родителей, которые не слишком строги к своим чадам. Одного отрицать нельзя — современные дети не похожи на нас. То, как наши дети выполняют домашние задания... непонятно — гордиться или плакать.

Но мы предлагаем, всё же гордиться ими!

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Метки: Прикол   Юмор   дети   домашняя работа   знания   поколение   фото   школа   
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4  комментария
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1k
ChePaev Час назад
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9k
Roy Batty 24 минуты назад
Программист растёт
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
320877



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