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"Шарапова как инопланетянин, Маск в старых туфлях": в чём пришли звёзды на премию "Прорыв"

"Шарапова как инопланетянин, Маск в старых туфлях": в чём пришли звёзды на премию "Прорыв"

Автор:
15 апреля 2024 19:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   интересно   красная дорожка   премия 2024   премия прорыв   фото   шоу бизнес   
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В Лос-Анджелесе вновь собрались множество знаменитостей - Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Илон Маск, Марго Робби, Брэдли Купер, Кэти Перри, Орландо Блум и другие, чтобы принять участие в церемонии вручения премии "Прорыв" в Музее Академии киноискусств. Эта награда считается своего рода "Оскаром" в области научных достижений и вручается за выдающиеся работы в сферах физики, математики и других фундаментальных наук. В чём же пришли звёзды?

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Метки: звезды   знаменитости   интересно   красная дорожка   премия 2024   премия прорыв   фото   шоу бизнес   
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20  комментариев
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36k
Teodor 2 часа назад
Я хер чего понял - "вручается за выдающиеся работы в сферах физики, математики и других фундаментальных наук".
Ладно еще Илон Маск, но какое отношение всё это шапито имеет к этой премии..?
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2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Чем знаменита Кардашьян, кроме необъятной задницы?
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11k
Garpia121 Полчаса назад
Ну все более менее прилично выглядят, ну кроме цветных венцов эволюции.
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3k
Oleg SC Полчаса назад
Самая симпотная это Шарапова....жалко что предатель.
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7k
Трям Полчаса назад
Марго клёвая...
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4k
Pill 37 минут назад
Половину не знаю
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92k
Дед Степан 43 минуты назад
Одеты да одеты, что такого, ведь не голые...
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537
Шэльмавье фон Шольценко 51 минуту назад
А что Маск опять? Не ходить же ему в кителе всё время.
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5k
Losterdin 55 минут назад
прорыв пукана какое то шоу уродов
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13k
Copycat Час назад
Да нормально маск выглядит) если бы я был самым богатым человеком на земле мне бы было бы пофигу как я выгляжу - я чист, одет в удобную мне одежду, что мне ещё нужно? перед кем мне красоваться и кому что доказывать? я и так самый богатый, а при капитализме это чуть ли не основное мерило
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36k
Юрий 2 часа назад

Ссылка www.youtube.com
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14k
Sapsan 2 часа назад
Хороша Маша, да не наша.
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48
Бывалый Трус 2 часа назад
Кошмар. Что наша Мария Шарапова делает в гнезде этого разврата. Там же одни геи и наркоманы. Жалко её. Прям, сердце кровью обливается. Маша, возвращайся.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1610 постов (1562 в горячем)

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