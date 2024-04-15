"Шарапова как инопланетянин, Маск в старых туфлях": в чём пришли звёзды на премию "Прорыв"

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В Лос-Анджелесе вновь собрались множество знаменитостей - Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Илон Маск, Марго Робби, Брэдли Купер, Кэти Перри, Орландо Блум и другие, чтобы принять участие в церемонии вручения премии "Прорыв" в Музее Академии киноискусств. Эта награда считается своего рода "Оскаром" в области научных достижений и вручается за выдающиеся работы в сферах физики, математики и других фундаментальных наук. В чём же пришли звёзды?
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Ладно еще Илон Маск, но какое отношение всё это шапито имеет к этой премии..?