В аэропорту Домодедово таможенники задержали пассажирку из Дубая, которая провозила в себе люксовые часы на 13 миллионов

52-летнюю женщину из Вьетнама остановили в аэропорту Домодедово, когда она проходила по зеленому коридору. Таможенники попросили женщину пройти через рамку металлодетектора и сигнал уверенно запищал, хотя ничего металлического на ней не было. Металл был у неё внутри.

В ходе досмотра из вьетнамки изъяли Rolex Submariner, Rolex DayDate и Audemars Piguet Royal Oak из золота со вставками из бриллиантов. Трое этих часов стоят около 12,5 млн рублей. На женщину возбудили дело по двум статьям: контрабанда стратегически важных товаров и уклонение от уплаты таможенных платежей. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.