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В аэропорту Домодедово таможенники задержали пассажирку из Дубая, которая провозила в себе люксовые часы на 13 миллионов

В аэропорту Домодедово таможенники задержали пассажирку из Дубая, которая провозила в себе люксовые часы на 13 миллионов

Автор:
17 июня 2024 10:46
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   аэропорт   домодедово   задержание   люксовые часы   таможенники   
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Гражданка Вьетнама в себе пыталась провезти трое дорогих часов в Россию. Ей помешал металлодетектор.

52-летнюю женщину из Вьетнама остановили в аэропорту Домодедово, когда она проходила по зеленому коридору. Таможенники попросили женщину пройти через рамку металлодетектора и сигнал уверенно запищал, хотя ничего металлического на ней не было. Металл был у неё внутри.

В ходе досмотра из вьетнамки изъяли Rolex Submariner, Rolex DayDate и Audemars Piguet Royal Oak из золота со вставками из бриллиантов. Трое этих часов стоят около 12,5 млн рублей. На женщину возбудили дело по двум статьям: контрабанда стратегически важных товаров и уклонение от уплаты таможенных платежей. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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Метки: Видео   аэропорт   домодедово   задержание   люксовые часы   таможенники   
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9  комментариев
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59k
Похабыч 3 часа назад
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269
WaldoPepper 3 часа назад
Пи...датые часы! Надо брать!
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611
В В П 3 часа назад
[мат]..ые часы!
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14k
Том Сойер 4 часа назад
Где, где....? В писде....
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32k
Serg2001 4 часа назад
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6k
fkamash 4 часа назад
Не пойму, за щекой что ли?
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151k
parallax 4 часа назад
Точное место сокрытия конрабанды скромно умалчивается.
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 589 постов (608 в горячем)

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