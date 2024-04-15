В Домодедово у вьетнамца изъяли бутылку вина стоимостью 2,6 млн рублей

А всего-то нужно было заплатить пошлину в тысячу рублей.
Гражданин Вьетнама из-за незнания законов лишился пяти бутылок вина общей стоимостью 3 миллиона рублей и заработал уголовную статью за контрабанду. Отмечается, что таможенники задержали вьетнамца на "зелёном" коридоре в аэропорту Домодедово.
У прилетевшего из Дубая мужчины при себе была коробка, в которой сотрудники ФТС обнаружили премиальный алкоголь: четыре бутылки итальянского вина Bolgheri Sassicala 2020 года и одну бутылку французского Domaine de la Romanee-Conti 2019 года. Стоимость последней составляет около 2,6 миллиона рублей.
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Вьетнамец объяснил таможенникам, что привёз алкоголь для себя и не знал о необходимости его декларировать. В ФТС напомнили, что ввозить из-за границы можно не больше 5 литров алкоголя. А в случае, когда приезжий везёт свыше 3 литров, алкоголь уже необходимо вносить в пассажирскую таможенную декларацию и платить пошлину в размере 10 евро за каждый литр сверх нормы. Вьетнамец ввёз всего на одно бутылку больше (3,75 литра). Но как бы приезжему не было обидно, после разбирательств и уплаты штрафа вино ему, скорее всего, вернут.
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