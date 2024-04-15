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В Домодедово у вьетнамца изъяли бутылку вина стоимостью 2,6 млн рублей

В Домодедово у вьетнамца изъяли бутылку вина стоимостью 2,6 млн рублей

Автор:
15 апреля 2024 14:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аэропорт   вино   декларация   домодедово   таможня   уголовное дело   элитный алкоголь   
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А всего-то нужно было заплатить пошлину в тысячу рублей.

Гражданин Вьетнама из-за незнания законов лишился пяти бутылок вина общей стоимостью 3 миллиона рублей и заработал уголовную статью за контрабанду. Отмечается, что таможенники задержали вьетнамца на "зелёном" коридоре в аэропорту Домодедово.


У прилетевшего из Дубая мужчины при себе была коробка, в которой сотрудники ФТС обнаружили премиальный алкоголь: четыре бутылки итальянского вина Bolgheri Sassicala 2020 года и одну бутылку французского Domaine de la Romanee-Conti 2019 года. Стоимость последней составляет около 2,6 миллиона рублей.

Вьетнамец объяснил таможенникам, что привёз алкоголь для себя и не знал о необходимости его декларировать. В ФТС напомнили, что ввозить из-за границы можно не больше 5 литров алкоголя. А в случае, когда приезжий везёт свыше 3 литров, алкоголь уже необходимо вносить в пассажирскую таможенную декларацию и платить пошлину в размере 10 евро за каждый литр сверх нормы. Вьетнамец ввёз всего на одно бутылку больше (3,75 литра). Но как бы приезжему не было обидно, после разбирательств и уплаты штрафа вино ему, скорее всего, вернут.

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Метки: аэропорт   вино   декларация   домодедово   таможня   уголовное дело   элитный алкоголь   
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Timofeys 2 часа назад
Чем же такое вино нужно закусывать?
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Харон ( Χάρων) 21 минуту назад
Это "событие" достойно того, чтобы о нём писали все мировые новостные агенства...
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sergonly 40 минут назад
Тю, так они у него в багаже были.... а я уж подумал
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KotSkripaley 58 минут назад
Вьетнамец играет на арфе, наевшись селедки жареной...
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Доктор Джонс 2 часа назад
А в чём премиальность этой жижи?
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