В Домодедово у вьетнамца изъяли бутылку вина стоимостью 2,6 млн рублей

Вьетнамец объяснил таможенникам, что привёз алкоголь для себя и не знал о необходимости его декларировать. В ФТС напомнили, что ввозить из-за границы можно не больше 5 литров алкоголя. А в случае, когда приезжий везёт свыше 3 литров, алкоголь уже необходимо вносить в пассажирскую таможенную декларацию и платить пошлину в размере 10 евро за каждый литр сверх нормы. Вьетнамец ввёз всего на одно бутылку больше (3,75 литра). Но как бы приезжему не было обидно, после разбирательств и уплаты штрафа вино ему, скорее всего, вернут.