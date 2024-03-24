Пассажирка самолёта взбесилась из-за разговора стюардессы и заявила, что у неё в рюкзаке бомба

Плановый вылет из Шереметьево «Москва-Ереван» задержали из-за сообщения о бомбе. Его сделала дама, которой якобы не понравилось то, что стюардесса говорила по телефону. И она заявила:

Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь.

Вылет немедленно отложили, к самолёту приехала полиция и начала проверку. Как сообщили в пресс-службе аэропорта: