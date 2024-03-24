Пассажирка самолёта взбесилась из-за разговора стюардессы и заявила, что у неё в рюкзаке бомба

А в Питере, из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, эвакуировали ТЦ «Лондон-Молл».
Плановый вылет из Шереметьево «Москва-Ереван» задержали из-за сообщения о бомбе. Его сделала дама, которой якобы не понравилось то, что стюардесса говорила по телефону. И она заявила:
Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь.
Вылет немедленно отложили, к самолёту приехала полиция и начала проверку. Как сообщили в пресс-службе аэропорта:
Проводятся необходимые мероприятия. Сам инцидент подтверждаем.
Потом выяснилось, что никакого взрывного устройства у женщины не было. Её забрали в отделение и теперь допрашивают.
Также сообщают об инциденте в Питере, но более масштабном. В полицию поступил сигнал о бомбе, якобы заложенной в ТЦ «Лондон Молл». Всех посетителей центра эвакуировали, на место прибыли силовики и сотрудники экстренных служб.
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Очень оперативно все приехали и, по-моему, продолжают подъезжать. На данный момент убирают с парковки людей, машины, всех разгоняют. Пока непонятно, что происходит, - сообщил очевидец.
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Чуть позже из ТЦ вывели закованного в наручники мужчину. В СМИ предполагают, что это и есть тот, кто сообщил о взрывном устройстве. Сейчас с ним работают полицейские. Но официального подтверждения о задержании от МВД пока не было.
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Ложное ли это было сообщение или нет - пока неизвестно. Продолжаем следить за ситуацией.
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Таким образом лечится идиотия.....быстро и эффективно.