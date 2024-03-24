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Пассажирка самолёта взбесилась из-за разговора стюардессы и заявила, что у неё в рюкзаке бомба

Пассажирка самолёта взбесилась из-за разговора стюардессы и заявила, что у неё в рюкзаке бомба

Автор:
24 марта 2024 16:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Лондон-Молл   Санкт-Петербург   Шереметьево   аэропорт   бомба   взрывное устройство   полиция   силовики   эвакуация   
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А в Питере, из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, эвакуировали ТЦ «Лондон-Молл».

Плановый вылет из Шереметьево «Москва-Ереван» задержали из-за сообщения о бомбе. Его сделала дама, которой якобы не понравилось то, что стюардесса говорила по телефону. И она заявила:

Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь.

Вылет немедленно отложили, к самолёту приехала полиция и начала проверку. Как сообщили в пресс-службе аэропорта:

Проводятся необходимые мероприятия. Сам инцидент подтверждаем.

Потом выяснилось, что никакого взрывного устройства у женщины не было. Её забрали в отделение и теперь допрашивают.

Также сообщают об инциденте в Питере, но более масштабном. В полицию поступил сигнал о бомбе, якобы заложенной в ТЦ «Лондон Молл». Всех посетителей центра эвакуировали, на место прибыли силовики и сотрудники экстренных служб.

Очень оперативно все приехали и, по-моему, продолжают подъезжать. На данный момент убирают с парковки людей, машины, всех разгоняют. Пока непонятно, что происходит, - сообщил очевидец.

Чуть позже из ТЦ вывели закованного в наручники мужчину. В СМИ предполагают, что это и есть тот, кто сообщил о взрывном устройстве. Сейчас с ним работают полицейские. Но официального подтверждения о задержании от МВД пока не было.

Ложное ли это было сообщение или нет - пока неизвестно. Продолжаем следить за ситуацией.

Источник:

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Метки: Видео   Лондон-Молл   Санкт-Петербург   Шереметьево   аэропорт   бомба   взрывное устройство   полиция   силовики   эвакуация   
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96k
Доктор Джонс Полчаса назад
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 4 минуты назад
Я бы на месте следствия подыграл бы дурочке....да, точно, в вашем багаже мы обнаружили бомбу, вам светит 15 лет строгого режима без УДО, суд будет завтра.
Таким образом лечится идиотия.....быстро и эффективно.
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5k
Евгений 5 минут назад
Откуда такие идиотины берутся? В обычное время такие "шутки" чреваты сербезными последствиями, а сейчас тем более. Питер-культурная столица похоже понемногу тупеет, то медного всадника обоссут, то прохожих избивают
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7
Друг Человека Полчаса назад
У этой формы шизофрении даже есть какое-то конкретное название. Когда после громкого теракта, такие идиоты начинают звонить и сообщать, что они тоже что-то взорвали или собираются.
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18k
Nikita Полчаса назад
Заработала уголовку на ровном месте
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August
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