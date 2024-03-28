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Аэропорт Домодедово может заплатить до миллиарда рублей компенсации из-за водовоза, протаранившего самолёт из ОАЭ

Аэропорт Домодедово может заплатить до миллиарда рублей компенсации из-за водовоза, протаранившего самолёт из ОАЭ

Автор:
28 марта 2024 17:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Водовоз   ОАЭ   аэропорт   домодедово   компенсация   самолет   
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Мужика за рулём спецмашины хватил инсульт и он врезался в борт воздушного судна.

Вчера в Домодедово стоял самолёт Airbus A380-800 арабской авиакомпании Emirates. Он готовился к вылету и ждал, когда его заправят питьевой водой. К нему направилась спецмашина, за рулём сидел 59-летний водитель.

У мужчины случился инсульт, и он на полном ходу врезался в фюзеляж. Водителя отвезли в больницу в тяжёлом состоянии, а администрация аэропорта стала подсчитывать убытки.

У борта сильно пострадала обшивка центральной части фюзеляжа, а также может быть повреждён шпангоут (основной поперечный элемент силового набора борта, прим.)

Делом занимаются эксперты Росавиации, к вопросу подключаться и в ОАЭ. Там хотят создать специальную комиссию для расследования инцидента. Сообщают о компенсации вплоть до миллиарда рублей - во столько могут оценить ремонт и замену повреждённых деталей, а также простой судна.

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Метки: Водовоз   ОАЭ   аэропорт   домодедово   компенсация   самолет   
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10  комментариев
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32k
Axel Час назад
Вы только мужику сумму пока не говорите. Пусть сначала от первого инсульта отойдет. Мало ли что...
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421
Ви 19 минут назад
За помятое ведро миллиард. Да они охренели. Отвезите его в кузовной ремонт, что не подалеку. Там за пару спасибо залатают.
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28k
фрол фомич 23 минуты назад
Судно должно быть застраховано, это форс-мажор. Думаю страховка все покроет.
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11k
Juli 51 минуту назад
"Аэропорт Домодедово может заплатить до миллиарда"

А может и не заплатить. А может и 1 рубль.
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335
Фрол 53 минуты назад
Да что бы ни случилось, ремонт и оплата один х... .
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22k
sos1960sos Час назад
Пара листов фанеры, упаковка китайских саморезов, макрофлекс и можно возвращать арабам...
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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