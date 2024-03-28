Аэропорт Домодедово может заплатить до миллиарда рублей компенсации из-за водовоза, протаранившего самолёт из ОАЭ

Мужика за рулём спецмашины хватил инсульт и он врезался в борт воздушного судна.
Вчера в Домодедово стоял самолёт Airbus A380-800 арабской авиакомпании Emirates. Он готовился к вылету и ждал, когда его заправят питьевой водой. К нему направилась спецмашина, за рулём сидел 59-летний водитель.
У мужчины случился инсульт, и он на полном ходу врезался в фюзеляж. Водителя отвезли в больницу в тяжёлом состоянии, а администрация аэропорта стала подсчитывать убытки.
У борта сильно пострадала обшивка центральной части фюзеляжа, а также может быть повреждён шпангоут (основной поперечный элемент силового набора борта, прим.)
Делом занимаются эксперты Росавиации, к вопросу подключаться и в ОАЭ. Там хотят создать специальную комиссию для расследования инцидента. Сообщают о компенсации вплоть до миллиарда рублей - во столько могут оценить ремонт и замену повреждённых деталей, а также простой судна.
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А может и не заплатить. А может и 1 рубль.