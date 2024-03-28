Аэропорт Домодедово может заплатить до миллиарда рублей компенсации из-за водовоза, протаранившего самолёт из ОАЭ

Вчера в Домодедово стоял самолёт Airbus A380-800 арабской авиакомпании Emirates. Он готовился к вылету и ждал, когда его заправят питьевой водой. К нему направилась спецмашина, за рулём сидел 59-летний водитель.

У мужчины случился инсульт, и он на полном ходу врезался в фюзеляж. Водителя отвезли в больницу в тяжёлом состоянии, а администрация аэропорта стала подсчитывать убытки.