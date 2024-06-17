Джонни Депп обошёл Тома Хэнкса, Тома Круза и Майкла Джексона в борьбе за роль Эдварда Руки-ножницы

Джонни Депп поделился новыми подробностями о кастинге в фильм "Эдвард Руки-ножницы" на съёмках документального сериала о Тиме Бёртоне. Он перечислил людей, с которыми соревновался за главную роль. Конкуренция была настолько жёсткой, что он почти сдался.
К тому моменту Депп закончил работу над сериалом "Джамп-стрит, 21" (1987-1990гг.) и хотел избавиться от репутации кумира подростков.
"Честно говоря, последние два года я делал всё возможное, чтобы меня уволили", - признался Депп.
Актёр объяснил, что роль в фильме Джона Уотерса "Плакса" (1990) стала первым серьёзным шагом в том направлении, в котором он хотел двигаться.
Прочитав сценарий фэнтези Тима Бёртона, Джонни понял, что хочет получить эту роль.
"Сценарий был прекрасен. Персонаж был прекрасен. Думаю, меня зацепило то, что Эдвард - это я".
Однако у него была жесткая конкуренция. Актёр рассказал, что на главную роль рассматривались Том Хэнкс, Том Круз и Майкл Джексон.
После успеха "Большого приключения Пиви" (1985) и "Битлджуса" (1988) Бёртону посыпались предложения от киностудий. Учитывая все эти факторы, Депп искренне убеждал себя, что ему следует отказаться от участия.
"Тим действительно сомневался, потому что на него давили его агент, студия, все. После прочтения сценария я позвонил своему агенту и сказал: "Пожалуйста, отмените встречу, я не пойду", - вспоминает Джонни.
Но в ответ актёр услышал: "Ты что, с ума сошел?". Оглядываясь назад, он объясняет: "У меня в голове сидела сволочь, которая говорила: "Да ладно, чувак. Ты же телеактер".
В итоге Депп встретился с Бёртоном. Как вы уже знаете, он идеально подошёл на роль. С того момента началось их плодотворное сотрудничество, подарившее зрителям "Сонную лощину" (1990), "Чарли и шоколадную фабрику" (2005) и "Алису в стране чудес" (2010).
Источник: — переведено специально для fishki.net