Джонни Депп обошёл Тома Хэнкса, Тома Круза и Майкла Джексона в борьбе за роль Эдварда Руки-ножницы

К тому моменту Депп закончил работу над сериалом "Джамп-стрит, 21" (1987-1990гг.) и хотел избавиться от репутации кумира подростков.

"Честно говоря, последние два года я делал всё возможное, чтобы меня уволили", - признался Депп.

Актёр объяснил, что роль в фильме Джона Уотерса "Плакса" (1990) стала первым серьёзным шагом в том направлении, в котором он хотел двигаться.