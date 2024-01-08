Великолепный Анджело – один из самых маленьких, но продуктивных голливудских актёров

Несмотря на солидный послужной список (Анджело снялся в общей сложности в 94 фильмах и сериалах), в большей части из них актёра даже не указали в титрах. Хотя Росситто и был очень востребован, прожить только лишь на актёрские гонорары оказалось невозможно даже такому маленькому человеку.