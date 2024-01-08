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Великолепный Анджело – один из самых маленьких, но продуктивных голливудских актёров

Великолепный Анджело – один из самых маленьких, но продуктивных голливудских актёров

Автор:
08 января 2024 11:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анджело Росситто   Жизнь   актёр   известность   история   карлик   картина   роль   слава   фильм   
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Размер имеет значение. И этот человек доказал данный факт на своём личном примере. Хотя его рост и не превышал 90 сантиметров.

Анджело Росситто родился в 1908 году в Омахе (Небраска). И стал одним из самых востребованных актёров-карликов, специализировавшимся в основном на ролях лилипутов, пигмеев, гномов и различных мелких инопланетных и сказочных злодеев.

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Мужчина был дублёром Ширли Темпл и регулярно снимался вместе с легендарным Белой Лугоши (в числе работ дуэта картины «Призраки беснуются», «Труп исчезает» и «Напуган до смерти»). Одной из самых ярких и неоднозначных ролей стал Анджелино – цирковой артист из шоу уродов в фильме 1932 года «Уродцы». Запоминающейся вышла и роль в полицейской многосерийной драме «Баретта» 1975 года.

Несмотря на солидный послужной список (Анджело снялся в общей сложности в 94 фильмах и сериалах), в большей части из них актёра даже не указали в титрах. Хотя Росситто и был очень востребован, прожить только лишь на актёрские гонорары оказалось невозможно даже такому маленькому человеку.

И актёр владел небольшим собственным бизнесом – газетным киоском, возвращаясь к продаже печатной продукции каждый раз, когда заканчивалась работа в очередном  проекте.

Последнюю роль в «Безумном Максе 3» Росситто сыграл уже будучи почти полностью слепым. Из жизни маленький артист ушёл в 1991 году в возрасте 83 лет, что для людей с карликовостью очень редкий случай.

Источник:

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Метки: Анджело Росситто   Жизнь   актёр   известность   история   карлик   картина   роль   слава   фильм   
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