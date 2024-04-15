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Реальная история Джеки Кугана – жутковатого, но обаятельного дяди Фестера из «Семейки Аддамс»

Реальная история Джеки Кугана – жутковатого, но обаятельного дяди Фестера из «Семейки Аддамс»

Автор:
15 апреля 2024 11:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джеки Куган   Жизнь   актёр   дядюшка Фестер   история   ребёнок   роль   семейка аддамс   судьба   фильм   
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Актёр, ставший одним из первых детей-звёзд в Голливуде, первую роль сыграл в драматической комедии «Малыш».

Перспективные дети-актёры не так часто добиваются успеха на этом поприще во взрослой жизни. Но Куган стал исключением и обрёл славу и новое поколение поклонников уже в среднем возрасте, сыграв роль  сумасбродного дядюшки Фестера в телесериале 1960-х годов «Семейка Аддамс».

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Но пусть к славе нельзя назвать простым. Между этими знаковыми ролями его реальная жизнь была полна своих драм. В частности, юный актёр потерял целое состояние – 4 миллиона долларов из-за жадности своих опекунов.

Джон Лесли «Джеки» Куган родился в актёрской семье 26 октября 1914 года в Лос-Анджелесе. Он появился на сцене ещё до того, как научился ходить и говорить. Суперзвезда немого кино Чарли Чаплин обнаружил юного Джеки во время выступления в водевиле и взял мальчика на небольшую роль в фильме, когда ему было  всего четыре года.

Прорывной ролью юного Джеки стала роль приёмного сына и закадычного друга Чарли Чаплина в «Малыше» – первом полнометражном фильме Чаплина в качестве режиссёра.

Фильм имел колоссальный успех и сделал большеглазого мальчика звездой. К 21 году Джеки Куган снялся более чем в 20 фильмах, сыграв главные роли в «Оливере Твисте», «Томе Сойере» и многих других классических картинах. Его состояние в эти прибыльные ранние годы оценивалось в 4 миллиона долларов – колоссальная сумма по тем временам. Он провёл свою юность в огромном доме с одним из первых частных бассейнов в Южной Калифорнии; его инструктор по плаванию был золотым олимпийским чемпионом.

В начале мая 1935 года жизнь Джеки изменилась. Вместе с отцом, лучшим другом и актёром Джуниором Дуркиным, актёром и писателем Робертом Дж. Хорнером и управляющим поместьем Джеки отправился на охоту через границу в Мексику. По дороге домой они съехали с горного шоссе и рухнули вниз с насыпи. В результате чего погибли все, кроме Джеки.

Через полгода Джеки исполнился 21 год, и он рассчитывал получить право распоряжаться своими немаленькими гонорарами, за которые всё это время отвечал отец.

Но вместо того чтобы получить ожидаемые 4 миллиона долларов, Джеки обнаружил, что деньги исчезли. Его мать и её новый муж – голливудский адвокат Артур Бернштейн, потратили всё. Спустили состояние на меха, бриллианты и дорогие автомобили. Более того, они и не собирались отдавать Джеки его деньги.

Джеки Куган к тому времени уже находился в довольно болезненном  состоянии перехода от звезды-ребёнка к взрослому с довольно туманными  перспективами. В 1935 году он обручился с Бетти Грейбл. Через два года они поженились, а ещё через два года развелись. У Кугана были проблемы и с поисками работы.

Джеки обратился в суд с иском к матери и отчиму. К тому времени, когда дело было улажено, и оплачены судебные издержки Кугана, он получил лишь мизерную часть своего прежнего заработка – всего 35 000 долларов. Однако его личное несчастье имело положительные последствия для будущих юных звёзд.

В 1939 году в Калифорнии был принят законопроект о детях-актёрах, согласно которому 15 процентов от их зарплаты должны были откладываться в трастовый фонд. Оговаривались также часы учёбы и работы юных актёров. Этот закон стал известен как закон Кугана.

Куган служил во время Второй мировой войны пилотом. Вернувшись после войны к обычной жизни, он попытался возобновить свою актёрскую карьеру. Получилось, но с гораздо более скромными успехами.

Он играл эпизодические роли в сериалах. Вплоть до своего ухода на пенсию в середине 1970-х годов снимался во многих популярных сериалах, включая «Семейку Брэди», «Вот – Люси», «Гавайи 5.0» и «Макмиллан и жена».

В 1964 году Куган окончательно вернул себе славу и удачу. По крайней мере, среди нового поколения поклонников, когда получил культовую роль уморительного, лысого, горбатого и несуразного дядюшки Фестера в причудливом телесериале «Семейка Аддамс».

Его наследие продолжает жить в новой версии «Семейки Аддамс».

Хотя сериал шёл всего два года, он до сих пор транслируется по телевидению и имеет множество поклонников. Он был адаптирован в многочисленные фильмы, воссоединения, сиквелы, анимационные сериалы и бродвейские шоу. Последним из них стал сериал «Уэнсдэй», премьера которого состоялась в 2022 году. В этой версии дядю Фестера сыграл Фред Армисен.

Источник:

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Метки: Джеки Куган   Жизнь   актёр   дядюшка Фестер   история   ребёнок   роль   семейка аддамс   судьба   фильм   
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3  комментария
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Григорий Час назад
Фред Армисен в новой Семейку мне абсолютно не зашел. Мисскаст. Он кривляется на камеру, а не живет этим странным персонажем.
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749
Zmey8838 47 минут назад
Уэнсдей в реале
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372
IgorEr Час назад
После этого Фестера , другие как то не заходят. Кристофер Ллойд все таки красавчик.

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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
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