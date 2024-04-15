Реальная история Джеки Кугана – жутковатого, но обаятельного дяди Фестера из «Семейки Аддамс»

В начале мая 1935 года жизнь Джеки изменилась. Вместе с отцом, лучшим другом и актёром Джуниором Дуркиным, актёром и писателем Робертом Дж. Хорнером и управляющим поместьем Джеки отправился на охоту через границу в Мексику. По дороге домой они съехали с горного шоссе и рухнули вниз с насыпи. В результате чего погибли все, кроме Джеки.

Через полгода Джеки исполнился 21 год, и он рассчитывал получить право распоряжаться своими немаленькими гонорарами, за которые всё это время отвечал отец.

Но вместо того чтобы получить ожидаемые 4 миллиона долларов, Джеки обнаружил, что деньги исчезли. Его мать и её новый муж – голливудский адвокат Артур Бернштейн, потратили всё. Спустили состояние на меха, бриллианты и дорогие автомобили. Более того, они и не собирались отдавать Джеки его деньги.